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Парламент Грузии опять окружен спецназом и митингующими
Парламент Грузии опять окружен спецназом и митингующими
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Тысячи противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вновь собрались у парламента Грузии, на месте мобилизованы... 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T20:39+0400
2024-05-01T20:40+0400
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Тысячи противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вновь собрались у парламента Грузии, на месте мобилизованы сотни сотрудников МВД и водометы, которые не раз применялись на акции протеста минувшей ночью. Полчаса назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС."Сотрудники разных подразделений полиции в целях защиты общественного порядка и недопущения искусственной эскалации событий мобилизованы на прилегающей к зданию парламента территории. Правоохранители обеспечили безопасный выход из законодательного органа депутатов и сотрудников аппарата парламента", - говорится в заявлении МВД.
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политика, грузия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Парламент Грузии опять окружен спецназом и митингующими

20:39 01.05.2024 (обновлено: 20:40 01.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции 1 мая 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции 1 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Тысячи противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вновь собрались у парламента Грузии, на месте мобилизованы сотни сотрудников МВД и водометы, которые не раз применялись на акции протеста минувшей ночью.
Полчаса назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
"Сотрудники разных подразделений полиции в целях защиты общественного порядка и недопущения искусственной эскалации событий мобилизованы на прилегающей к зданию парламента территории. Правоохранители обеспечили безопасный выход из законодательного органа депутатов и сотрудников аппарата парламента", - говорится в заявлении МВД.
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