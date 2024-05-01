https://sputnik-georgia.ru/20240501/parlament-gruzii-prinyal-zakonoproekt-ob-inoagentakh-vo-vtorom-chtenii-287686553.html

Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" во втором чтении

Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" во втором чтении

Sputnik Грузия

Минувшей ночью акция против законопроекта переросла в беспорядки, полиция пустила в ход слезоточивый газ и водомет 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T20:04+0400

2024-05-01T20:04+0400

2024-05-01T20:48+0400

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грузия

герман сабо

анри оханашвили

георгий вашадзе

парламент грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

политика

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемых из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 83 депутата, а против – 23. Пока в парламенте проходили жаркие дебаты по инициированному парламентским большинством законопроекту, на улице возобновилась завершенная под утро акция протеста. Митингующие требуют отзыва, как они говорят, "российского закона" и называют голосовавших за него депутатов "рабами".Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, 20% годового дохода которых - это зарубежное финансирование. Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – хронология событий от МВД>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. В Тбилиси с 15 апреля проходят акции протеста. Реальные цели финансирования"Мне непонятно указание целей трат, так как это оценочная категория", – сказал депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо.Для пояснения своего вопроса по законопроекту, Сабо привел пример тренингов членов сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года.Эти тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота.Дело о готовящемся в Грузии госперевороте – СГБ продолжает опрос свидетелей>>Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельным НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года."Понятно, что публично и прямо, даже если люди проводили треннинги по устройству революции, они не скажут прямо: мы проводили тренинг по устройству революции", – сказал Сабо.С другой стороны, может получиться так, что кто-то получил грант на проведение лекции по развитию гражданского общества, а власти расценят это как тренинг по проведению революции.В стремлении контролировать неправительственные организации обвинил правящую партию депутат, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе."Допустим, они (организации – ред.) предоставили неправильную информацию по цели, вы потом собираетесь это контролировать? На что потратили эту сумму, на что нет, то есть вы лезете в содержание. Истина же в том, что вы хотите контролировать этой статьей эти организации", – сказал Вашадзе.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Похожий вопросы задала докладчику оппозиционный депутат Тамар Кордзая."Вчера вы сказали, что цели не будут контролировать по содержанию. Но в каком смысле идет речь об исправлении – по содержанию или технически?" – спросила Кордзая.Цель гранта должна быть указана правильно, подчеркнул докладчик, председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили.По его словам, если цель предоставленного донором гранта будет отличаться от зафиксированной в декларации, будет считается, что аппликант избежал размещения правильной информации, и за это последует штраф.Мониторинг – не расследованиеЗаконопроектом предусмотрено проведение мониторинга, который входит в компетенцию министерства юстиции Грузии. Речь идет о выявлении организаций, проводящих интересы иностранной силы, и о проверке выполнения требований какой-либо нормы этого закона. Одну и ту же организацию допускается проверять раз в полгода.Наибольшее возмущение оппозиционеров вызвали основания для начала мониторинга НПО и СМИ, а именно одно из них – поступившее в Минюст "заявление с достоверной информацией"."Если вы говорите, что это не советские анонимки, то может запишем, что запрещено начинать административное делопроизводство на основании анонимного сообщения", – предложила оппозиционный депутат Теона Акубардия.Каладзе назвал резолюцию Европарламента по Грузии макулатурой>>Она также предложила до начала проверки в конкретной организации предоставить ей всю информацию об авторе анонимного сообщения и дать организации три месяца на предоставление своих аргументов до принятия Минюстом решения об административном производстве.Кроме того, по ее словам, у организации должна быть возможность обжаловать решение Минюста в суде.На теме анонимных сообщений акцентировал внимание оппозиционный депутат Ника Мачутадзе."Возможно, в статье 8 нужно больше конкретики, так как пунктом "б" поощряются те полностью неприемлемые методы, которые есть в нашей исторической памяти. С другой стороны, имеют место абсолютно необоснованно возросшие полномочия бюрократии", – сказал Мачутадзе.Никаких проблем в проведении мониторинга на основании анонимной информации не видит "Грузинская мечта", так как подобное предусмотрено и в случае расследования уголовных дел.При этом Оханашвили добавил, что у организации есть право запросить информацию об авторе анонимного сообщения, если это не нарушает персональные данные.Он подчеркнул, что мониторинг и расследование – совершенно разные вещи, и проведение расследований законопроектом не предусмотрено."Если они (организации – ред.) совершили преступление, для этого есть другие госорганы и законы… (Законопроект – ред.) запрещает препятствование деятельности организации, государство не может зайти с обыском или забрать компьютеры", – пояснил Оханашвили.При этом Оханашвили добавил, что у организации есть право потребовать информацию об авторе анонимного сообщения, если это не нарушает персональные данные.Касательно обжалования решения Минюста, докладчик сказал, что это будет возможно на любом этапе.Информация доступна?О том, что информация о финансировании неправительственных организаций и СМИ итак доступна властям, постоянно говорят как оппозиционеры, так и те, кого должен затронуть законопроект. "У Национальной комиссии по коммуникации есть информация на сайте о доходах и расходах вещателей. Есть такой реестр. Написана организация, цель и сумма, и есть вторая база – расходов", – сказала независимый депутат Тамар Кордзая. Она задала вопрос, в чем разница между данными на сайте Национальной комиссии по коммуникации и теми, что должны будут быть указаны в декларации, кроме той, что эти субъекты будут называться организацией, проводящей интересы иностранной силы, "Произойдет стигматизация, и вы будете всех называть агентами", – сказала Кордзая.В свою очередь оппозиционный депутат Давид Киркитадзе подчеркнул, что государство, согласно Налоговому кодексу, имеет право получить даже конфиденциальную банковскую информацию. "Никто же не ввозит в страну гранты в чемоданах, они зачисляются через банк... Поэтому я говорю, что нет скрытых денег", – сказал Киркитадзе, депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".О недопустимости подотчетности НПО и СМИ, которой требует законопроект, заявила другой депутат от "Нацдвижения" Тинатин Бокучава. В качестве доказательства она привела оценку ОБСЕ/БДИПЧ.По ее словам, согласно заключению ОБСЕ/БДИПЧ, требование подотчетности и обнародования данных может быть легитимным в том случае, если организация финансируется из бюджетных средств. Бокучава подчеркнула, что таковыми являются основанные государством авторизированные юридические лица, таковых в Грузии сотни, но законопроект их не касается. "Эти организации постоянно отказываются предоставить публичную информацию, в том числе нам парламентариям... Если вы хотите прозрачность начните с прозрачности авторизированных юридических лиц", - сказала депутат. Оппозиционный депутат Нато Чхеидзе предложила переделать законопроект - сначала пусть организации заполнят декларации, их проверит Минюст и даст время на исправление неточностей. "А если организация не исправит, пусть у вас потом появляются сомнения о том, что она проводит иностранные интересы, она внутренний враг, и после просите регистрироваться (в реестре - ред.)", - сказала Чхеидзе.В ответ на это докладчик сказал, что регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, должны только те субъекты, которые подпадают под этот закон. "Если организация не удовлетворяет требованиям закона, никто от нее не требует регистрации и никто ее не считает организацией, проводящей интересы иностранной силы", - сказал Оханашвили. Касательно доступности информации, он сказал, что в законопроекте речь идет о прозрачности финансирования НПО и СМИ, 20% дохода которых поступает из-за рубежа, для населения. "У государства есть право затребовать любые данные, но вопрос обнародования устанавливает министерство юстиции в рамках Конституции, с учетом пропорциональности и с соблюдением теста, чтобы не нарушить чьи-то личные данные", - сказал Оханашвили. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, герман сабо, анри оханашвили, георгий вашадзе, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика