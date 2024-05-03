https://sputnik-georgia.ru/20240503/ne-v-dukhe-strategicheskogo-partnerstva--glava-parlamenta-gruzii-o-zayavlenii-posla-ssha-287739646.html

Не в духе стратегического партнерства – глава парламента Грузии о заявлении посла США

Не в духе стратегического партнерства – глава парламента Грузии о заявлении посла США

Sputnik Грузия

Члены правительства Грузии отказались от визита в США, так как условием было приостановление рассмотрения законопроекта об "иноагентах" 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T15:35+0400

2024-05-03T15:35+0400

2024-05-03T16:26+0400

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шалва папуашвили

госдепартамент сша

сша

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Осуществление визита с оговорками не вписывается в дух стратегического партнерства Грузии и США, что подразумевает доверительные отношения, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя заявление американского посла Робин Данниган. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Данниган заявила, что недавно члены правительства Грузии были приглашены в США для рассмотрения вопросов о стратегическом партнерстве, однако грузинская сторона отказалась от приглашения. В ответ в МИД Грузии заявили, что премьер-министр Грузии отказался от визита в США, так как условием было приостановление рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". По информации Папуашвили, в эти дни делегация парламента Грузии находилась в США и провела встречи как в Конгрессе и Сенате, так и в Госдепартаменте. В своем заявлении Данниган отметила, что сделанный правительством Грузии выбор за последние недели "отдалил страну от евроатлантического будущего". Премьер Грузии "поставил на место" советника Госдепа США>>Посол напомнила о заявлении Евросоюза о том, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо со стремлениями Грузии стать членом ЕС. При этом Данниган подчеркнула, что некоторые представители правящей партии "Грузинская мечта" осуществляют нападки на крупнейших сторонников суверенитета Грузии – США и ЕС. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. США поставили Грузии условия – вице-спикер парламента>>Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства - рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. В дни рассмотрения законопроекта во втором чтении, 30 апреля и 1 мая, мирные акции переросли в беспорядки. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, госдепартамент сша, сша, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах