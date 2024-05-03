https://sputnik-georgia.ru/20240503/papuashvili-ni-odno-posolstvo-ne-osudilo-napadeniya-demonstrantov-na-parlament-gruzii-287745631.html
Папуашвили: ни одно посольство не осудило нападения демонстрантов на парламент Грузии
Папуашвили: ни одно посольство не осудило нападения демонстрантов на парламент Грузии
Sputnik Грузия
Акции протеста против против т. н. закона об "иноагентах" 30 апреля и 1 мая переросли в беспорядки 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T23:25+0400
2024-05-03T23:25+0400
2024-05-03T23:25+0400
грузия
новости
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шалва папуашвили
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с сожалением отметил, что ни одно зарубежное посольство не осудило нападения демонстрантов на здание законодательного органа, и более того, назвало это мирным протестом. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции против т. н. закона об "иноагентах". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Он отметил, что за незаконными действиями демонстрантов на молодежных акциях против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" стоят оппозиционные партии и ряд неправительственных организаций. "За последние несколько дней мы стали свидетелями нападения на парламент групп взвинченных молодых людей, которые организовывали, возглавляли и поощряли радикальные оппозиционные политические партии и одна группа НПО", - написал Папуашвили в соцсети Х.В свою очередь полиция, по его словам, в основном ограничивалась защитой здания парламента. Вопросы к "Европейскому фонду за демократию" есть не только у Грузии – глава парламента>>"Они применяли силу только для защиты входов в парламент и для пресечения проникновения в здание. А в среду, когда нападение на парламент было особенно насильственным, полиция действовала только на внутреннем периметре парламента", - написал Папуашвили. Он подчеркнул, что участникам акции никто не мешал передвигаться по улицам вокруг парламента."Несмотря на то, что никто не создавал препятствий для передвижения и свободы выражения нападавших, они все равно атаковали и вандальными действиями повреждали парламент, который является самым главным институтом и символом грузинской демократии", - написал Папуашвили. В результате беспорядков у парламента госпитализация понадобилась восьмерым полицейским, одного из них срочно прооперировали. "Сожалею, что, несмотря на тесное сотрудничество между парламентом Грузии и иностранными посольствами и донорами, никто не проявил достаточно доброй воли и добросовестности, чтобы адекватно оценить насилие против национальных институтов Грузии", - написал Папуашвили.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Никаких ограничений для этих организаций нет, они лишь должны в год раз заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Противники законопроекта утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и СМИ и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии
грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии
Папуашвили: ни одно посольство не осудило нападения демонстрантов на парламент Грузии
Акции протеста против против т. н. закона об "иноагентах" 30 апреля и 1 мая переросли в беспорядки
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с сожалением отметил, что ни одно зарубежное посольство не осудило нападения демонстрантов на здание законодательного органа, и более того, назвало это мирным протестом.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции против т. н. закона об "иноагентах". 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
"К сожалению ни одно зарубежное посольство и международная донорская организация не осудили насильственные действия. Более того, многие из них назвали насильственные нападения "мирными. Горький опыт научил нас тому, что игнорирование насилия поощряет большее насилие в будущем", - написал Папуашвили в соцсети Х.
Он отметил, что за незаконными действиями демонстрантов на молодежных акциях против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" стоят оппозиционные партии и ряд неправительственных организаций.
"За последние несколько дней мы стали свидетелями нападения на парламент групп взвинченных молодых людей, которые организовывали, возглавляли и поощряли радикальные оппозиционные политические партии и одна группа НПО", - написал Папуашвили в соцсети Х.
В свою очередь полиция, по его словам, в основном ограничивалась защитой здания парламента.
"Они применяли силу только для защиты входов в парламент и для пресечения проникновения в здание. А в среду, когда нападение на парламент было особенно насильственным, полиция действовала только на внутреннем периметре парламента", - написал Папуашвили.
Он подчеркнул, что участникам акции никто не мешал передвигаться по улицам вокруг парламента.
"Несмотря на то, что никто не создавал препятствий для передвижения и свободы выражения нападавших, они все равно атаковали и вандальными действиями повреждали парламент, который является самым главным институтом и символом грузинской демократии", - написал Папуашвили.
В результате беспорядков у парламента госпитализация понадобилась восьмерым полицейским, одного из них срочно прооперировали.
"Сожалею, что, несмотря на тесное сотрудничество между парламентом Грузии и иностранными посольствами и донорами, никто не проявил достаточно доброй воли и добросовестности, чтобы адекватно оценить насилие против национальных институтов Грузии", - написал Папуашвили.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Никаких ограничений для этих организаций нет, они лишь должны в год раз заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Противники законопроекта утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и СМИ и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.