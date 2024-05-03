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Вопросы к "Европейскому фонду за демократию" есть не только у Грузии - глава парламента
Вопросы к "Европейскому фонду за демократию" есть не только у Грузии - глава парламента
Sputnik Грузия
Папуашвили заявил о важности принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T21:41+0400
2024-05-03T21:41+0400
2024-05-03T21:41+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Вопросы к "Европейскому фонду за демократию" (EED), который тайно финансирует партии в Грузии, есть не только у грузинских властей, но и у Еврокомиссии, сказал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, накануне он провел встречу в том числе с представителями Еврокомиссии и еще раз поднял тему проектов, которые "Европейский фонд за демократию" финансирует в Грузии.Глава парламента отметил, что его пытались убедить в том, что EED изменит свой подход. "Была попытка убедить нас в том, что они уделяют всему этому внимание, и EED изменит свое отношение, но, естественно, мы не можем рассчитывать только на это", - заявил Папуашвили.По его словам, властям известно, что EED тайно финансирует партии и радикально настроенные группы, и именно поэтому необходим закон о прозрачности иностранного финансирования. Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО>>"Мы знаем, что EED по-тихому финансирует политические партии, знаем, что по-тихому финансирует радикальные группы, поэтому эта практика должна быть публичной для наших граждан, чтобы мы знали, с чем имеем дело", - сказал Папуашвили.Он отметил, что имеют место двойные стандарты. "Удивительно то, что с одной стороны есть признание, что имеют место политические деньги, которые поступают в Грузию, а с другой стороны - попытка внедрения ложного нарратива, чтобы помешать законодательной регуляции", - заявил Папуашвили.По его словам, комбинация этих двух вопросов порождает вопросы о том, какие намерения стоят за организациями, которые тратят деньги в Грузии. Необъективные оценки поощряют насилие – МИД Грузии резко ответил Франции>>"В целом весь этот процесс, отзывы и в том числе попытка борьбы с этим законопроектом путем дезинформации и внедрения фальшивого нарратива указывает на то, что законопроект это именно то, что входит в интересы грузинского народа", - сказал Папуашвили. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Никаких ограничений для этих организаций нет, они лишь должны в год раз заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Противники законопроекта утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и СМИ и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, тбилиси, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, тбилиси, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Вопросы к "Европейскому фонду за демократию" есть не только у Грузии - глава парламента
Папуашвили заявил о важности принятия закона "О прозрачности иностранного влияния"
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Вопросы к "Европейскому фонду за демократию" (EED), который тайно финансирует партии в Грузии, есть не только у грузинских властей, но и у Еврокомиссии, сказал глава грузинского парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, накануне он провел встречу в том числе с представителями Еврокомиссии и еще раз поднял тему проектов, которые "Европейский фонд за демократию" финансирует в Грузии.
"Я еще раз получил подтверждение, что касательно финансирования EED есть определенные вопросы, в том числе у Еврокомиссии - на что идет та или иная сумма и какие проекты финансируются, насколько проекты нейтральны с политической точки зрения", - сказал Папуашвили.
Глава парламента отметил, что его пытались убедить в том, что EED изменит свой подход.
"Была попытка убедить нас в том, что они уделяют всему этому внимание, и EED изменит свое отношение, но, естественно, мы не можем рассчитывать только на это", - заявил Папуашвили.
По его словам, властям известно, что EED тайно финансирует партии и радикально настроенные группы, и именно поэтому необходим закон о прозрачности иностранного финансирования.
"Мы знаем, что EED по-тихому финансирует политические партии, знаем, что по-тихому финансирует радикальные группы, поэтому эта практика должна быть публичной для наших граждан, чтобы мы знали, с чем имеем дело", - сказал Папуашвили.
Он отметил, что имеют место двойные стандарты.
"Удивительно то, что с одной стороны есть признание, что имеют место политические деньги, которые поступают в Грузию, а с другой стороны - попытка внедрения ложного нарратива, чтобы помешать законодательной регуляции", - заявил Папуашвили.
По его словам, комбинация этих двух вопросов порождает вопросы о том, какие намерения стоят за организациями, которые тратят деньги в Грузии.
"В целом весь этот процесс, отзывы и в том числе попытка борьбы с этим законопроектом путем дезинформации и внедрения фальшивого нарратива указывает на то, что законопроект это именно то, что входит в интересы грузинского народа", - сказал Папуашвили.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Никаких ограничений для этих организаций нет, они лишь должны в год раз заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Противники законопроекта утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и СМИ и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.