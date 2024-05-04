https://sputnik-georgia.ru/20240504/dvoynye-standarty-vredny-v-otnosheniyakh-s-gruziey---deputat-o-zapadnykh-partnerakh--287753899.html
Двойные стандарты вредны в отношениях с Грузией – депутат о западных партнерах
Двойные стандарты вредны в отношениях с Грузией – депутат о западных партнерах
Sputnik Грузия
Грузинские власти стали объектом критики партнеров после начала принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T21:07+0400
2024-05-04T21:07+0400
2024-05-04T22:05+0400
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
ираклий кадагишвили
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новости
грузия
шалва папуашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Западные партнеры Грузии руководствуются двойными страндартами в отношении грузинских властей и ради достижения одноразовой цели готовы пожертвовать цивилизованными связями, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Власти Грузии стали объектом критики партнеров после начала принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции против т. н. закона об "иноагентах". При этом 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия>> Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с сожалением отметил, что ни одно зарубежное посольство не осудило нападения демонстрантов на здание законодательного органа, и более того, назвало это мирным протестом. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Никаких ограничений для этих организаций нет, они лишь должны в год раз заполнять декларацию. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">> Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Противники законопроекта утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и СМИ и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, ираклий кадагишвили, политика, новости, грузия, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, ираклий кадагишвили, политика, новости, грузия, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Двойные стандарты вредны в отношениях с Грузией – депутат о западных партнерах
21:07 04.05.2024 (обновлено: 22:05 04.05.2024)
Грузинские власти стали объектом критики партнеров после начала принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Западные партнеры Грузии руководствуются двойными страндартами в отношении грузинских властей и ради достижения одноразовой цели готовы пожертвовать цивилизованными связями, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Власти Грузии стали объектом критики партнеров после начала принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
"Почему мы говорим нашим западным партнерам, чтобы они не придерживались двойных стандартов в отношениях с нами?! Потому что то, что строго запрещено и наказуемо законом в их странах, у нас, оказывается, запрещать нельзя – это двойной стандарт. В итоге они вредят фундаментальным отношениям. Ради достижения одноразовой цели они готовы навредить этим отношениям, этим цивилизационным связям. Поэтому мы призываем: двойные стандарты вредны для отношений с Грузией", – сказал Кадагишвили.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции против т. н. закона об "иноагентах". При этом 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с сожалением отметил, что ни одно зарубежное посольство не осудило нападения демонстрантов на здание законодательного органа, и более того, назвало это мирным протестом.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Никаких ограничений для этих организаций нет, они лишь должны в год раз заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Противники законопроекта утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и СМИ и препятствует интеграции Грузии в ЕС.