https://sputnik-georgia.ru/20240504/konflikt-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-zatronul-i-futbolista-khvichu-kvaratskheliya-287751668.html
Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия
Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия
Sputnik Грузия
На знаменитого футболиста посыпались в соцсети оскорбления после того, как спорстмен озвучил свою позицию 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T14:47+0400
2024-05-04T14:47+0400
2024-05-04T15:38+0400
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каха каладзе
лаша талахадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Конфликт между сторонниками и противниками принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" переместился в соцсети и затронул медийных лиц – жертвой нападок стал известный в Грузии и за ее пределами футболист Хвича Кварацхелия. МВД раскрыло планы митингующих в Тбилиси переодеться в полицейских>> Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. В связи с этим в Тбилиси с апреля проходят акции против принятия законопроекта. А в соцсетях все чаще звучат призывы к публичным персонам с требованием выразить свое мнение по поводу проекта. Очень жаль, что патриотизм людей сегодня оценивается по словам, а не по делам, добавил футболист.Папуашвили: ни одно посольство не осудило нападения демонстрантов на парламент Грузии>>Пост Хвичи Кварацхелия вызвал негодование у противников проекта, которые стали писать оскорбительные комментарии и публиковать негативные мемы с футболистом. Этот факт вызвал возмущение у мэра Тбилиси и бывшего футболиста Кахи Каладзе. По его словам, радикальные группировки пытаются создавать образ врагов страны. "Объектом насмешек и оскорблений стал Хвича Кварацхелия, самый успешный грузинский футболист современности, доказавший всему миру, что у грузинского футбола не только великое прошлое, но и великое будущее. Заявление Хвичи четкое. Он всегда стоит и будет стоять там, где Грузия! Объектом оскорблений и презрения также стал Лаша Талахадзе, гордость Грузии, и другие известные лица нашей спортивной и творческой сферы", – написал Каладзе. Спорный законопроект Проект закона уже принят в двух чтениях и, предположительно, 17 мая будет принят в третьем окончательном чтении. Уже известно, что президент воспользуется своим правом и наложит вето на законопроект, но у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" достаточно голосов для его преодоления. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">> Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, тбилиси, хвича кварацхелия, каха каладзе, лаша талахадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, европа, тбилиси, хвича кварацхелия, каха каладзе, лаша талахадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия
14:47 04.05.2024 (обновлено: 15:38 04.05.2024)
На знаменитого футболиста посыпались в соцсети оскорбления после того, как спорстмен озвучил свою позицию
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Конфликт между сторонниками и противниками принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" переместился в соцсети и затронул медийных лиц – жертвой нападок стал известный в Грузии и за ее пределами футболист Хвича Кварацхелия.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. В связи с этим в Тбилиси с апреля проходят акции против принятия законопроекта. А в соцсетях все чаще звучат призывы к публичным персонам с требованием выразить свое мнение по поводу проекта.
"Я всегда стою и буду стоять там, где моя Грузия! Я очень переживаю из-за того, что сегодня происходит в моей стране. Мне сложно смотреть на все это, – написал Кварацхелия в соцсети. – Я хочу четко зафиксировать свою точку зрения и сказать, что мы заслуживаем того, чтобы быть частью Европы, и ничто не должно нам в этом помешать. Я хочу, чтобы мы все были такими же едиными и счастливыми, как 26 марта (в этот день сборная Грузии победила команду Греции и впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы 2024 – прим. ред.)! Я не хочу, чтобы кто-то использовал мои слова в свою пользу, тем более те люди, которые критиковали каждый мой шаг и смотрели на меня с насмешкой! Я люблю каждого грузина, я люблю мою Грузию и вся моя деятельность и успехи для моей страны, ее успеха и ее европейского будущего. И так будет до конца моей жизни".
Очень жаль, что патриотизм людей сегодня оценивается по словам, а не по делам, добавил футболист.
Пост Хвичи Кварацхелия вызвал негодование у противников проекта, которые стали писать оскорбительные комментарии и публиковать негативные мемы с футболистом. Этот факт вызвал возмущение у мэра Тбилиси и бывшего футболиста Кахи Каладзе.
"Кто не с нами, тот – наш враг. Эта примитивная формула языка ненависти стала главным посылом последних событий. Агрессивная кампания, построенная на языке ненависти, льется беспрерывным потоком в медиа и соцсетях. И объектом нападок становятся все, у кого отличное от радикалов мнение", – написал Каладзе.
По его словам, радикальные группировки пытаются создавать образ врагов страны.
"Объектом насмешек и оскорблений стал Хвича Кварацхелия, самый успешный грузинский футболист современности, доказавший всему миру, что у грузинского футбола не только великое прошлое, но и великое будущее. Заявление Хвичи четкое. Он всегда стоит и будет стоять там, где Грузия! Объектом оскорблений и презрения также стал Лаша Талахадзе, гордость Грузии, и другие известные лица нашей спортивной и творческой сферы", – написал Каладзе.
Проект закона уже принят в двух чтениях и, предположительно, 17 мая будет принят в третьем окончательном чтении. Уже известно, что президент воспользуется своим правом и наложит вето на законопроект, но у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" достаточно голосов для его преодоления.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.