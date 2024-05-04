https://sputnik-georgia.ru/20240504/konflikt-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-zatronul-i-futbolista-khvichu-kvaratskheliya-287751668.html

Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия

Конфликт из-за закона об "иноагентах" в Грузии затронул и футболиста Хвичу Кварацхелия

Sputnik Грузия

На знаменитого футболиста посыпались в соцсети оскорбления после того, как спорстмен озвучил свою позицию 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T14:47+0400

2024-05-04T14:47+0400

2024-05-04T15:38+0400

грузия

новости

европа

тбилиси

хвича кварацхелия

каха каладзе

лаша талахадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1a/287045527_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3f681ebee2d1cef7c72bd20d6808ce8d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Конфликт между сторонниками и противниками принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" переместился в соцсети и затронул медийных лиц – жертвой нападок стал известный в Грузии и за ее пределами футболист Хвича Кварацхелия. МВД раскрыло планы митингующих в Тбилиси переодеться в полицейских>> Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. В связи с этим в Тбилиси с апреля проходят акции против принятия законопроекта. А в соцсетях все чаще звучат призывы к публичным персонам с требованием выразить свое мнение по поводу проекта. Очень жаль, что патриотизм людей сегодня оценивается по словам, а не по делам, добавил футболист.Папуашвили: ни одно посольство не осудило нападения демонстрантов на парламент Грузии>>Пост Хвичи Кварацхелия вызвал негодование у противников проекта, которые стали писать оскорбительные комментарии и публиковать негативные мемы с футболистом. Этот факт вызвал возмущение у мэра Тбилиси и бывшего футболиста Кахи Каладзе. По его словам, радикальные группировки пытаются создавать образ врагов страны. "Объектом насмешек и оскорблений стал Хвича Кварацхелия, самый успешный грузинский футболист современности, доказавший всему миру, что у грузинского футбола не только великое прошлое, но и великое будущее. Заявление Хвичи четкое. Он всегда стоит и будет стоять там, где Грузия! Объектом оскорблений и презрения также стал Лаша Талахадзе, гордость Грузии, и другие известные лица нашей спортивной и творческой сферы", – написал Каладзе. Спорный законопроект Проект закона уже принят в двух чтениях и, предположительно, 17 мая будет принят в третьем окончательном чтении. Уже известно, что президент воспользуется своим правом и наложит вето на законопроект, но у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" достаточно голосов для его преодоления. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">> Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, европа, тбилиси, хвича кварацхелия, каха каладзе, лаша талахадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах