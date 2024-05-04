https://sputnik-georgia.ru/20240504/gruziya-stroit-svoe-ekonomicheski-silnoe-buduschee--premer-287751116.html

Грузия строит свое экономически сильное будущее – премьер

Грузия строит свое экономически сильное будущее – премьер

Sputnik Грузия

Власти предпринимают все усилия для превращения Грузии в региональный хаб, заявил Кобахидзе 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T13:59+0400

2024-05-04T13:59+0400

2024-05-04T14:21+0400

азиатский банк развития (абр)

ираклий кобахидзе

европа

анаклия

тбилиси

грузия

новости

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286502573_0:206:2048:1359_1920x0_80_0_0_161e0cc7c19089284de48ca461fdb289.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия, благодаря множеству проектов и роли моста между Востоком и Западом, строит сильное экономическое будущее, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на Ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР). Ежегодное собрание Азиатского банка развития, тема которого "Мост в будущее", проходит в Тбилиси. В 57-м ежегодном форуме участвуют около 4 тысяч делегатов из 68 стран-членов АБР, в том числе президент АБР Масацугу Асакава, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ. По его словам, для укрепления своей транзитной роли Грузия интенсивно строит дорожную инфраструктуру Восток-Запад и Юг-Север. Он отметил и новые проекты власти Грузии: строительство глубоководного порта Анаклия и нового международного аэропорта Тбилиси. Азиатский банк поддерживает создание в Грузии регионального хаба>>"Эти усилия служат развитию Грузии. И в этой ответственной работе мы хорошо понимаем, что в современном, глобально связанном мире экономическое усиление страны невозможно без партнеров", – сказал Кобахидзе. Он подчеркнул и особую роль Азиатского банка развития в этом направлении. Он также отметил, что Грузия имеет статус страны-донора в Азиатском фонде развития. "Это еще раз подчеркивает нашу целеустремленность и необратимость развития Грузии. Наша цель – продолжать укреплять нашу страну и регион, и полностью использовать потенциал Грузии, чтобы стать крупным финансовым, экономическим и торговым центром, а также центром логистики, технологий, образования и услуг в Черноморском регионе", – сказал Кобахидзе. Таким образом, наше видение и усилия по созданию мирного, безопасного и надежного будущего для наших детей непоколебимы, добавил премьер. "Мы продолжим реализацию соответствующих реформ и проектов для построения лучшего будущего, и в этом процессе мы рассчитываем на постоянную поддержку Азиатского банка развития", – сказал он. По словам Кобахидзе, власти Грузии предпринимают все усилия для превращения Грузии в региональный хаб. Особое внимание премьер-министр уделил альтернативным маршрутам, сделав акцент на "Средний коридор", прокладку электрокабеля и оптико-волоконного кабеля через Черное море из Грузии в Европу и работу над паромным сообщением между портами Грузии и ЕС."Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии>>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

анаклия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

азиатский банк развития (абр), ираклий кобахидзе, европа, анаклия, тбилиси, грузия, новости, экономика