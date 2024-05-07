https://sputnik-georgia.ru/20240507/gruzinskoe-obschestvo-zasluzhivaet-prozrachnosti--deputat-otvetil-na-zayavlenie-gosdepa-ssha-287783943.html

Грузинское общество заслуживает прозрачности – депутат ответил на заявление Госдепа США

Грузинское общество заслуживает прозрачности – депутат ответил на заявление Госдепа США

Sputnik Грузия

Грузинские власти считают, что закон об "иноагентах" позволит гражданам страны, среди прочего, узнать о том, кто финансирует НПО и на что они тратят средства 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T14:33+0400

2024-05-07T14:33+0400

2024-05-07T14:57+0400

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зураб джапаридзе

грузинская мечта - демократическая грузия

европарламент

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Если американский народ заслуживает прозрачность, то и грузинское общество заслуживает ее, написал на своей странице в соцсети депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера относительно законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По мнению Миллера, закон об иноагентах в США "очень отличается" от нормы, которую рассматривают в Грузии. Так, в США "он о людях, которые работают в интересах иностранного правительства, не про тех, кто делают законную неправительственную работу, гуманитарную или работу в интересах гражданского общества", заявил Миллер, отметив, что по сравнению с грузинским законом "это очень разные вещи". Как отметил депутат, ни мать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, ни основатель оппозиционного телеканала "Формула", разыскиваемый грузинскими властями экс-министр обороны Давид Кезерашвили, также как и неправительственные организации партий "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" не представляют правительство Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. Среди них "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", которые пользуются поддержкой определенной части молодежи Грузии. В начале сентября 2023 года они приняли решение объединить силы перед парламентскими выборами. Обе партии в Грузии известны как активно поддерживаемые политически активными студенческими и молодежными организациями, а их лидеры, Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария, являлись самыми активными участниками акций протеста, организованных молодежью. Оторвано от реальности - глава парламента Грузии ответил на заявление Госдепа США>>Что касается Аласания, то в 2023 году Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. По данным департамента юстиции США, Саакашвили и его мать Гиули Аласания наняли две компании – Akerman и GP International. Отчет касается их деятельности за полгода. Ранее департамент юстиции США также обнародовал данные о работе американской лоббистской компании Cornerstone Government Affairs, нанятой основанной Кезерашвили телеканалом "Формула". В правящей партии уже давно заявляют, что Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистской компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов. Кого поддерживает Запад: "Грузинскую мечту" или оппозицию ?>>Согласно обнародованным Департаментом юстиции США документам, компания с мая 2023 года начала активно лоббировать телеканал "Формула" и предоставляла информацию о текущих в Грузии событиях представителям Конгресса и исполнительной власти США, американским СМИ, аналитическим центрам и другим организациям. В докладе говорится о связях лоббистской группы с проживающим в США азербайджанским журналистом Алексом Рауфоглу (Alex Raufoglu), который отличается критическими заявлениями в адрес Грузии во время брифингов Госдепартамента США. Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Скандальный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, давид кезерашвили, зураб джапаридзе, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах