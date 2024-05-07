https://sputnik-georgia.ru/20240507/postradavshiy-lider-natsdvizheniya-ignoriruet-zvonki-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-287790071.html

Пострадавший лидер "Нацдвижения" игнорирует звонки Специальной следственной службы

Пострадавший лидер "Нацдвижения" игнорирует звонки Специальной следственной службы

Sputnik Грузия

Депутат утверждает, что его избили десятки спецназовцев 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T19:10+0400

2024-05-07T19:10+0400

2024-05-07T19:34+0400

грузия

новости

происшествия

леван хабеишвили

единое национальное движение

специальная следственная служба

тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Пострадавший во время акции протеста в Тбилиси председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили не отвечает на телефонные звонки и текстовые сообщения следователя, сообщили в Специальной следственной службе. Лидер "Единого нацдвижения", депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили пострадал на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 30 апреля. По данным МВД, он ворвался в кордон полиции для того, чтобы помешать правоохранителям. Депутат получил повреждения, оказывая им сопротивление. Как отметили в Специальной следственной службе, 3 мая Левану Хабеишвили и его адвокату вручили уведомление о вызове в следственный орган на опрос, но так и не получили ответа. Кроме того, в медицинскую клинику было отправлено письмо относительно медицинской документации Левана Хабеишвили, чтобы впоследствии изъять и провести судебно-медицинскую экспертизу. Лидер "Нацдвижения" получил повреждения, сопротивляясь полиции – МВД Грузии>>Специальная следственная служба также направила письмо в МВД для установления личности сотрудников правоохранительных органов, контактировавших с Леваном Хабеишвили, была запрошена информация у различных СМИ для получения видеоматериалов инцидента. Как сообщил врач Кахи Челидзе клиники Ингороква, куда доставили депутата, у Хабеишвили был перелом носа, повреждения в области глаза и брови. Ему понадобилась операция. Соратники оппозиционера по партии утверждают, что депутата задержали, когда он пытался помочь одному из участников акции, и после избили. Сам Хабеишвили утверждает, что его избили десятки спецназовцев.С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента >>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, леван хабеишвили, единое национальное движение, специальная следственная служба, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах