https://sputnik-georgia.ru/20240507/postradavshiy-lider-natsdvizheniya-ignoriruet-zvonki-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-287790071.html
Пострадавший лидер "Нацдвижения" игнорирует звонки Специальной следственной службы
Пострадавший лидер "Нацдвижения" игнорирует звонки Специальной следственной службы
Sputnik Грузия
Депутат утверждает, что его избили десятки спецназовцев 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T19:10+0400
2024-05-07T19:10+0400
2024-05-07T19:34+0400
грузия
новости
происшествия
леван хабеишвили
единое национальное движение
специальная следственная служба
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Пострадавший во время акции протеста в Тбилиси председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили не отвечает на телефонные звонки и текстовые сообщения следователя, сообщили в Специальной следственной службе. Лидер "Единого нацдвижения", депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили пострадал на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 30 апреля. По данным МВД, он ворвался в кордон полиции для того, чтобы помешать правоохранителям. Депутат получил повреждения, оказывая им сопротивление. Как отметили в Специальной следственной службе, 3 мая Левану Хабеишвили и его адвокату вручили уведомление о вызове в следственный орган на опрос, но так и не получили ответа. Кроме того, в медицинскую клинику было отправлено письмо относительно медицинской документации Левана Хабеишвили, чтобы впоследствии изъять и провести судебно-медицинскую экспертизу. Лидер "Нацдвижения" получил повреждения, сопротивляясь полиции – МВД Грузии>>Специальная следственная служба также направила письмо в МВД для установления личности сотрудников правоохранительных органов, контактировавших с Леваном Хабеишвили, была запрошена информация у различных СМИ для получения видеоматериалов инцидента. Как сообщил врач Кахи Челидзе клиники Ингороква, куда доставили депутата, у Хабеишвили был перелом носа, повреждения в области глаза и брови. Ему понадобилась операция. Соратники оппозиционера по партии утверждают, что депутата задержали, когда он пытался помочь одному из участников акции, и после избили. Сам Хабеишвили утверждает, что его избили десятки спецназовцев.С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента >>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, леван хабеишвили, единое национальное движение, специальная следственная служба, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, происшествия, леван хабеишвили, единое национальное движение, специальная следственная служба, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Пострадавший лидер "Нацдвижения" игнорирует звонки Специальной следственной службы
19:10 07.05.2024 (обновлено: 19:34 07.05.2024)
Депутат утверждает, что его избили десятки спецназовцев
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Пострадавший во время акции протеста в Тбилиси председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили не отвечает на телефонные звонки и текстовые сообщения следователя, сообщили в Специальной следственной службе.
Лидер "Единого нацдвижения", депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили пострадал на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 30 апреля. По данным МВД, он ворвался в кордон полиции для того, чтобы помешать правоохранителям. Депутат получил повреждения, оказывая им сопротивление.
"В рамках нынешнего дела Специальная следственная служба 1 мая начала расследование по эпизоду с Леваном Хабеишвили, который пострадал на акции. С Леваном Хабеишвили сразу же связались по телефону, чтобы допросить его, однако на телефонные звонки и текстовые сообщения следователя он не ответил", – говорится в сообщении.
Как отметили в Специальной следственной службе, 3 мая Левану Хабеишвили и его адвокату вручили уведомление о вызове в следственный орган на опрос, но так и не получили ответа.
"На этапе расследования было осмотрено место, где произошел инцидент между спецназом и Леваном Хабеишвили, были идентифицированы интересующие следствие камеры видеонаблюдения. В суд было подано ходатайство о предоставлении записей камер видеонаблюдения Национальной галереи Грузии и объектов, прилегающих к ней", - отмечено в сообщении.
Кроме того, в медицинскую клинику было отправлено письмо относительно медицинской документации Левана Хабеишвили, чтобы впоследствии изъять и провести судебно-медицинскую экспертизу.
Специальная следственная служба также направила письмо в МВД для установления личности сотрудников правоохранительных органов, контактировавших с Леваном Хабеишвили, была запрошена информация у различных СМИ для получения видеоматериалов инцидента.
Как сообщил врач Кахи Челидзе клиники Ингороква, куда доставили депутата, у Хабеишвили был перелом носа, повреждения в области глаза и брови. Ему понадобилась операция.
Соратники оппозиционера по партии утверждают, что депутата задержали, когда он пытался помочь одному из участников акции, и после избили. Сам Хабеишвили утверждает, что его избили десятки спецназовцев.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.
Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.