https://sputnik-georgia.ru/20240501/lider-natsdvizheniya-poluchil-povrezhdeniya-soprotivlyayas-politsii--mvd-gruzii---287675396.html

Лидер "Нацдвижения" получил повреждения, сопротивляясь полиции – МВД Грузии

Лидер "Нацдвижения" получил повреждения, сопротивляясь полиции – МВД Грузии

Sputnik Грузия

Депутат утверждает, что его избили десятки спецназовцев 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T11:03+0400

2024-05-01T11:03+0400

2024-05-01T11:32+0400

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леван хабеишвили

единое национальное движение

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили ворвался в кордон полиции на акции протеста против закона об "иноагентах" для того, чтобы помешать правоохранителям, и получил повреждения, оказывая им сопротивление, завил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.По его словам, Хабеишвили незамедлительно перевели в клинику. Соратники оппозиционера по партии утверждают, что депутата задержали, когда он пытался помочь одному из участников акции, и после избили. Сам Хабеишвили утверждает, что его избили десятки спецназовцев.Акция у парламента Грузии завершилась – противники закона об "иноагентах" вернутся днем>>По данным врача клиники Ингороква Кахи Челидзе, у Хабеишвили перелом носа, повреждения в области глаза и брови. Ему понадобилась операция и на данный момент он остается в клинике.На акции в ночь на 1 мая в ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Хронология событийОбстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах