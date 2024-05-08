https://sputnik-georgia.ru/20240508/chto-my-edim-v-gruzii-uzhestochayut-sanktsii-za-narusheniya-bezopasnosti-produktov-287796156.html

Что мы едим? В Грузии ужесточают санкции за нарушения безопасности продуктов

Что мы едим? В Грузии ужесточают санкции за нарушения безопасности продуктов

Sputnik Грузия

Новые санкции вступят в силу после принятия парламентом законопроекта в трех чтениях и подписания президентом Грузии 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T10:53+0400

2024-05-08T10:53+0400

2024-05-08T10:53+0400

грузия

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национальное агентство продовольствия грузии

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штраф

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок Кодекса безопасности продуктов и свободного оборота, предполагающие повышение штрафов за несоблюдение рекомендаций по безопасности или решений органов надзора. Согласно поправкам, штраф за несоблюдение постановления агентства по надзору о запрете реализации продукта экономическим оператором будет составлять от 1,5 до 3 тысяч, вместо 1,5 тысячи. Кроме того, вводится штраф за повторное нарушение запрета того же постановления, который составит от 3 до 5 тысяч лари. Вырастет штраф за несоблюдение постановления агентства по надзору об изъятии продукта из оборота. По проекту он составит от 3 до 5 тысяч лари вместо 3 тысяч. Повторное нарушение повлечет за собой штраф уже в размере от 5 до 8 тысяч лари. Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах >>Появится новый штраф за повторное нарушении в случае нарушения постановления об отзыве продукта с рынка. Первое нарушение будет караться штрафом в размере от 5 до 7 тысяч лари, а повторное – от 7 до 10 тысяч лари, вместо существующего единственного штрафа в размере 5 тысяч лари. Аналогично увеличится штраф и за невыполнение постановления об уничтожении продукта. Если по действующему законодательству это действие каралось штрафом в размере 7 тысяч лари, то по проекту оно будет караться штрафом в размере от 7 до 9 тысяч лари, а повторное нарушение повлечет штраф уже в размере от 9 до 12 тысяч лари. Что мы едим: в Грузии из-за несоответствия нормам закрылись 24 объекта питания >>Кроме того, поправки предполагают введение штрафа за размещение продуктов, которые не соответствуют требованиям грузинского законодательств или содержат угрозу для населения. Штраф будет составлять от 2 до 4 тысяч, если продукт содержит угрозу жизни или безопасности, и 1 тысячу, если просто не будет соответствовать нормам законодательства. Новые санкции вступят в силу после принятия парламентом законопроекта в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, продукты питания, штраф