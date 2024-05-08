https://sputnik-georgia.ru/20240508/chto-za-bazu-dannykh-prichastnykh-k-nasiliyu--sozdayut-v-gruzii---poyasneniya-glavy-parlamenta-287800954.html

Что за базу данных причастных к насилию создают в Грузии - пояснения главы парламента

Что за базу данных причастных к насилию создают в Грузии - пояснения главы парламента

Sputnik Грузия

Политсовет "Грузинской мечты" принял решение создать базу данных, в которую войдут лица, отличающиеся агрессией, и те, кто поощряет шантаж и насилие 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T14:36+0400

2024-05-08T14:36+0400

2024-05-08T14:39+0400

политика

грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

новости

единое национальное движение

шалва папуашвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" создаст специальный сайт, при помощи которого будет уличать людей, замешанных в насильственных действиях и угрозах, чтобы общество смогло сформировать свое мнение по поводу этих лиц, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге. На фоне акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", которые проводятся с 15 июня, и информационной войны в грузинском сегменте соцсетей политический совет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принял решение создать базу данных, в которую войдут лица, отличающиеся агрессией на акциях протеста и те, кто поощряет шантаж и насилие. Он отметил, что главной идеей является моральная оценка кампании, которую начала крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". По его словам важно, чтобы было прозрачным, кто стоит за всей этой кампанией. Провокации и жертва - СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>Причиной создания специального сайта председатель парламента назвал изменившуюся в Грузии культуру протеста. По его словам, акции протеста против закона об "иноагентах" является практическим повторением акций, которые переросли в попытку штурма парламента, сначала в июне, а после в ноябре 2019 года. В июне в Грузии был самые крупные антироссийские выступления, а в ноябре участники акции устроили массовые беспорядке из-за провала поправок в Конституцию о переходе со смешанной системы выборов на пропорциональную в парламент уже с 2020 года. По его словам, на этот раз насилие на акциях приобрело новые формы. Также еще одной формой насилия председатель парламента назвал давление на известных в грузинском обществе людей. По его словам, пора заканчивать с мнимой анонимностью в социальных сетях. Он отметил, что у людей создалось мнение, что их язык ненависти в соцсетях это частные разговоры. По его словам важно, чтобы пользователи понимали, что это все их посты публичные заявления. Служба государственной безопасности Грузии 8 мая сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Грузинское общество заслуживает прозрачности – депутат ответил на заявление Госдепа США>>Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека были задержаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, новости, единое национальное движение, шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах