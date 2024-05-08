Что за базу данных причастных к насилию создают в Грузии - пояснения главы парламента
14:36 08.05.2024 (обновлено: 14:39 08.05.2024)
© Courtesy of Shalva PapuashviliШалва Папуашвили
© Courtesy of Shalva Papuashvili
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Политсовет "Грузинской мечты" принял решение создать базу данных, в которую войдут лица, отличающиеся агрессией, и те, кто поощряет шантаж и насилие
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" создаст специальный сайт, при помощи которого будет уличать людей, замешанных в насильственных действиях и угрозах, чтобы общество смогло сформировать свое мнение по поводу этих лиц, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.
На фоне акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", которые проводятся с 15 июня, и информационной войны в грузинском сегменте соцсетей политический совет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" принял решение создать базу данных, в которую войдут лица, отличающиеся агрессией на акциях протеста и те, кто поощряет шантаж и насилие.
"Партия и политсовет приняли решение создать базу, сайт, где будут уличены все эти люди, которые публично видно, как они осуществляют физическое насилие над другими. Мы видим угрозы, шантаж, и делают они все это публично. После общество, само собой, рассудит этих людей и сформирует свое мнение в связи с этими людьми",- сказал Папуашвили.
Он отметил, что главной идеей является моральная оценка кампании, которую начала крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение".
"Важна моральная оценка той кампании, которую начало "Национальное движение" - кампании ненависти, угроз, шантажа, как отдельных людей, так и членов их семей", - отметил он.
По его словам важно, чтобы было прозрачным, кто стоит за всей этой кампанией.
Причиной создания специального сайта председатель парламента назвал изменившуюся в Грузии культуру протеста.
"Хочу отметить, что текущие митинги показали нам, что этим процессы вышли за рамки всяческой культуры мирного протеста, которая существовала в Грузии и которую разрушает "Нацдвижение", - сказал Папуашвили.
По его словам, акции протеста против закона об "иноагентах" является практическим повторением акций, которые переросли в попытку штурма парламента, сначала в июне, а после в ноябре 2019 года.
В июне в Грузии был самые крупные антироссийские выступления, а в ноябре участники акции устроили массовые беспорядке из-за провала поправок в Конституцию о переходе со смешанной системы выборов на пропорциональную в парламент уже с 2020 года.
"Мы всегда гордились тем, что во время протестов даже лист с дерева не падает, но то что мы видим сегодня, и что мы видели в эти дни, в том числе насильственные нападения и штурм парламента Грузии, незаконное пикетирование парламента, что является повторением протестов 20 июня 2019 и ноября 2019 года, которые так же были организованы "Нацдвижением", - сказал Папуашвили.
По его словам, на этот раз насилие на акциях приобрело новые формы.
"Кроме того, помимо нападений на правоохранителей и государственные институты, мы видим нападения на людей. Напомню о конфликтах во время перекрытия дороги на площади Героев между гражданами и участниками, в том числе физическое и словесное насилие в адрес тех, кто не был включен и не доволен протестом", - сказал Папуашвили.
Также еще одной формой насилия председатель парламента назвал давление на известных в грузинском обществе людей.
"Мы видим шантаж и давление на представителей искусства и спортсменов, политиков и других известных людей и членов их семей. Вы знаете какое давление идет на них, чтобы они зафиксировали желаемую для "Национального движения" и организаторов этих акций желаемую позицию, в том числе дословную позицию, они перешли на цензуру методами террора, и если хотя бы одно слово в какой то фразе не совпадает они переходят на дополнительный моральный террор на этих людей и членов их семей", - сказал Папуашвили.
По его словам, пора заканчивать с мнимой анонимностью в социальных сетях.
"В современном мире, в том числе в соцсетях, мы видим особенные призывы к насилию, язык ненависти, шантаж и угрозы, и иногда у людей сформировано ложное ощущение анонимности. Якобы это частный разговор, хотя эти выступления и призывы тождественны, будь они в соцсетях или на мероприятиях, и это тоже самое, что публичное заявление", - сказал Папуашвили.
Он отметил, что у людей создалось мнение, что их язык ненависти в соцсетях это частные разговоры.
"Я думаю люди в целом, не стесняются в частных разговорах того, чего избегают в публичных выступлениях. Я думаю у них создалось такое впечатление, что используемые ими в соцсетях язык ненависти, в том числе фашистские призывы об отвергании – это частный разговор", - сказал Папуашвили
По его словам важно, чтобы пользователи понимали, что это все их посты публичные заявления.
"Очень важно, чтобы такие люди задумались, что это не просто слова, сказанные где-то в комнате, а это публичное заявление, которые разжигают ненависть, противостояние в обществе, осуществляют моральный террор на других людей и членов их семей. Когда у общества будет реакция и моральная оценка их действий, такие люди будут избегать таких действий и заявлений", - сказал Папуашвили.
Служба государственной безопасности Грузии 8 мая сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями.
Скандальный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека были задержаны.