https://sputnik-georgia.ru/20240508/gruziya-smozhet-vosstanovit-pokazateli-turizma-uzhe-v-2024-godu--prognoz-287807912.html

Грузия сможет восстановить показатели туризма уже в 2024 году – прогноз

Грузия сможет восстановить показатели туризма уже в 2024 году – прогноз

Sputnik Грузия

Доходы от туризма, по прогнозам аналитиков, составят 4,5 млрд долларов США 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T19:39+0400

2024-05-08T19:39+0400

2024-05-08T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Аналитики инвестиционной кампании Galt & Taggart ожидают рекордного числа туристов в 2024 году. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Самые высокие показатели туризма в Грузии были зафиксированы в 2019 году, когда число визитов международных путешественников приблизилось к отметке 9,4 миллиона, при этом из них туристическими были 4,8 миллиона. По данным исследователей, основанием для таких прогнозов стали показатели посещения Грузии в первом квартале 2024 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона. Страна восстановила показатели первого квартале 2019 года на 80,4%. Из общего числа визитов 938,6 тысячи были туристическими, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года, и на 6,4% больше, чем в январе-марте 2019 года. С какой целью приезжают иностранцы в Грузию>>По данным исследователей, количество однодневных визитов все еще отстает от показателей 2019 года, поскольку граница с Азербайджаном остается закрытой. По мнению исследователей, хорошие показатели числа туристов в первом квартале 2024 года позволяют предположить устойчивый рост доходов от туризма в течение всего 2024 года. Доходы от туризма по прогнозам аналитиков в 2024 году составят 4,5 млрд долларов США. Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2024 года составили 807,7 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. Доходы Грузии от туризма с начала года превысили 800 миллионов долларов>>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. В 2022 году доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом, в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. Что касается 2023 года, то доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, новости