https://sputnik-georgia.ru/20240508/shansov-nol-glava-parlamenta-o-priostanovke-gruzii-statusa-kandidata-v-es-287801722.html

Шансов ноль! Глава парламента о приостановке Грузии статуса кандидата в ЕС

Шансов ноль! Глава парламента о приостановке Грузии статуса кандидата в ЕС

Sputnik Грузия

Такое решение принимает Еврокомиссия, а не Европарламент 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T16:06+0400

2024-05-08T16:06+0400

2024-05-08T16:37+0400

политика

грузия

новости

сша

тбилиси

израиль

михаил саакашвили

жозеп боррель

еврокомиссия

европарламент

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286497704_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7f05b7f5eb516ba6e75ee97cfad0a99b.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Шансы на приостановление Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе равны нулю, Европейская комиссия прямо говорит не обращать никакого внимания на депутатов Европарламента, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС, пересмотреть финансирование правительственных программ, предоставить промежуточную оценку прогресса Грузии в реализации девяти шагов, установленных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС. По их словам, разгоном мирных демонстрантов и принятием аналога российского закона "об иноагентах", инициированного правящей партией, власти перешли все грани. Эти заявления являются обычными партийными заявлениями покровителей крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", отметил Папуашвили. "Это их индивидуальная политическая активность. Тем более, что через месяц у них будут выборы и кто из этих депутатов останется в Европарламенте, а кто нет, пока еще остается вопросом", – отметил Папуашвили. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут очередные выборы в Европарламент – в 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов ЕС. Предыдущие выборы евродепутатов состоялись в мае 2019 года. Провокации и жертва - СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>При этом глава грузинского законодательного органа отметил, что благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США стало известно, что тексты резолюций по Грузии пишут нанятые "Нацдвижением" лоббисты. Эту партию в свое время основал осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Департамент юстиции США ранее опубликовал информацию о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. Европарламент 24 апреля принял резолюцию, которая призвала Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока на повестке дня стоит законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвизового режима, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и освобождения экс-президента Саакашвили. Резолюция была принята 425 голосами 25 апреля. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский. В резолюции говорится, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии вступить в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. База данных причастных к насилию и угрозам будет создана в Грузии>>Евродепутаты также призвали Еврокомиссию и государства-члены Евросоюза оценить влияние законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на роль ЕС как донора в Грузии и четко проинформировать правительство и парламент Грузии об этом возможном воздействии и его последствиях для финансирования ЕС в целом. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, тбилиси, израиль, михаил саакашвили, жозеп боррель, еврокомиссия, европарламент, шалва папуашвили