https://sputnik-georgia.ru/20240509/buduschemu-gruzii-v-es-net-alternativy--glava-mid-287827697.html
Будущему Грузии в ЕС нет альтернативы – глава МИД
Будущему Грузии в ЕС нет альтернативы – глава МИД
Sputnik Грузия
Цель вступления Грузии в Евросоюз обязательно будет достигнута, заявил Дарчиашвили 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T15:30+0400
2024-05-09T15:30+0400
2024-05-09T15:35+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
совет европы
илья дарчиашвили
грузия
политика
новости
совет ес
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Будущему Грузии в Европейском Союзе нет альтернативы и власти страны сделают все для успешного завершения процесса европейской интеграции, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. По его словам, в День Европы граждане стран-членов ЕС и стран-кандидатов празднуют единство и мирное сосуществование. Фашизм и радикализм всегда будут побеждены - Каладзе>>День Европы – ежегодный праздник единства в странах Евросоюза и Совета Европы. Существуют два отдельных Дня Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая. Кроме того, 9 мая Грузия по традиции празднует День победы над фашизмом. Цель вступления Грузии в Евросоюз обязательно будет достигнута, подчеркнул глава МИД. Как отметил министр, вступление в ЕС сегодняшние власти превратили в свою конституционную обязанность перед народом. По его словам, предоставление Грузии статуса кандидата 14 декабря 2023 года стало важнейшим шагом вперед на этом пути, который вывел отношения с Евросоюзом на новый стратегический уровень и сделал европейскую интеграцию Грузии необратимым процессом. В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в своем заявлении отметил, что европейские страны хотят видеть Грузию в своей семье. По его словам, Грузия впервые отмечает День Европы как кандидат на вступление в ЕС. "Это поистине историческое событие на нашем общем европейском пути", – отметил дипломат. По его словам, в конце года Европейский Союз решит, сделает ли Грузия следующий шаг на пути к своему членству. Как отметил дипломат, такая возможность существует прямо сейчас. "Не пропустите это, дверь в наш союз наконец-то широко открыта", – отметил Герчинский. Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния" (закон "об иноагентах"). Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Пусть даже не мечтают о перевороте – глава МВД Грузии о планах оппозиции>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2dbb3d00474c1c4b154831dc8a2e82ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, совет европы, илья дарчиашвили, грузия, политика, новости, совет ес
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, совет европы, илья дарчиашвили, грузия, политика, новости, совет ес
Будущему Грузии в ЕС нет альтернативы – глава МИД
15:30 09.05.2024 (обновлено: 15:35 09.05.2024)
Цель вступления Грузии в Евросоюз обязательно будет достигнута, заявил Дарчиашвили
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Будущему Грузии в Европейском Союзе нет альтернативы и власти страны сделают все для успешного завершения процесса европейской интеграции, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
"Будущее Грузии – в ЕС и у него нет альтернативы. Мы продолжим осуществление всеобъемлющей повестки дня европейских реформ, ориентированных на будущее, и твердо верим, что процесс европейской интеграции Грузии будет успешно завершен, что эквивалентно признанию Грузии европейским демократическим государством", – сказал Дарчиашвили.
По его словам, в День Европы граждане стран-членов ЕС и стран-кандидатов празднуют единство и мирное сосуществование.
День Европы – ежегодный праздник единства в странах Евросоюза и Совета Европы. Существуют два отдельных Дня Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая. Кроме того, 9 мая Грузия по традиции празднует День победы над фашизмом.
"Сегодняшний день объединяет многие государства вокруг общих ценностей и напоминает нам об общих достижениях в направлении укрепления мира, институционального развития, содействия экономическому процветанию... Интеграция Грузии в ЕС основана на этих общих ценностях, что является главным приоритетом нашей внешней политики", – подчеркнул Дарчиашвили.
Цель вступления Грузии в Евросоюз обязательно будет достигнута, подчеркнул глава МИД.
Как отметил министр, вступление в ЕС сегодняшние власти превратили в свою конституционную обязанность перед народом.
По его словам, предоставление Грузии статуса кандидата 14 декабря 2023 года стало важнейшим шагом вперед на этом пути, который вывел отношения с Евросоюзом на новый стратегический уровень и сделал европейскую интеграцию Грузии необратимым процессом.
В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в своем заявлении отметил, что европейские страны хотят видеть Грузию в своей семье.
"Мы хотим, чтобы Грузия с ее уникальной культурой и традициями стала частью нашей семьи, Европейского Союза, осталась на пути Европейского Союза и была уверена, что мы будем рядом с вами на этом пути", – сказал Герчинский.
По его словам, Грузия впервые отмечает День Европы как кандидат на вступление в ЕС. "Это поистине историческое событие на нашем общем европейском пути", – отметил дипломат.
По его словам, в конце года Европейский Союз решит, сделает ли Грузия следующий шаг на пути к своему членству.
"Цель Грузии – стать полноправным членом Европейского Союза, пользоваться всеми привилегиями членства, а также принять на себя все обязанности, вытекающие из этого членства. Для этого Грузия должна продемонстрировать твердую приверженность ценностям Европейского Союза и провести необходимые реформы", – подчеркнул Герчинский.
Как отметил дипломат, такая возможность существует прямо сейчас. "Не пропустите это, дверь в наш союз наконец-то широко открыта", – отметил Герчинский.
Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния" (закон "об иноагентах").
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.