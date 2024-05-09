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Будущему Грузии в ЕС нет альтернативы – глава МИД

Будущему Грузии в ЕС нет альтернативы – глава МИД

Sputnik Грузия

Цель вступления Грузии в Евросоюз обязательно будет достигнута, заявил Дарчиашвили 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T15:30+0400

2024-05-09T15:30+0400

2024-05-09T15:35+0400

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Будущему Грузии в Европейском Союзе нет альтернативы и власти страны сделают все для успешного завершения процесса европейской интеграции, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. По его словам, в День Европы граждане стран-членов ЕС и стран-кандидатов празднуют единство и мирное сосуществование. Фашизм и радикализм всегда будут побеждены - Каладзе>>День Европы – ежегодный праздник единства в странах Евросоюза и Совета Европы. Существуют два отдельных Дня Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая. Кроме того, 9 мая Грузия по традиции празднует День победы над фашизмом. Цель вступления Грузии в Евросоюз обязательно будет достигнута, подчеркнул глава МИД. Как отметил министр, вступление в ЕС сегодняшние власти превратили в свою конституционную обязанность перед народом. По его словам, предоставление Грузии статуса кандидата 14 декабря 2023 года стало важнейшим шагом вперед на этом пути, который вывел отношения с Евросоюзом на новый стратегический уровень и сделал европейскую интеграцию Грузии необратимым процессом. В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в своем заявлении отметил, что европейские страны хотят видеть Грузию в своей семье. По его словам, Грузия впервые отмечает День Европы как кандидат на вступление в ЕС. "Это поистине историческое событие на нашем общем европейском пути", – отметил дипломат. По его словам, в конце года Европейский Союз решит, сделает ли Грузия следующий шаг на пути к своему членству. Как отметил дипломат, такая возможность существует прямо сейчас. "Не пропустите это, дверь в наш союз наконец-то широко открыта", – отметил Герчинский. Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния" (закон "об иноагентах"). Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Пусть даже не мечтают о перевороте – глава МВД Грузии о планах оппозиции>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, совет европы, илья дарчиашвили, грузия, политика, новости, совет ес