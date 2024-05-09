https://sputnik-georgia.ru/20240509/pust-dazhe-ne-mechtayut-o-perevorote--glava-mvd-gruzii-o-planakh-oppozitsii-287824189.html

Пусть даже не мечтают о перевороте – глава МВД Грузии о планах оппозиции

Пусть даже не мечтают о перевороте – глава МВД Грузии о планах оппозиции

Sputnik Грузия

Начнется расследование и установится подлинность аудиозаписей, якобы с разговорами оппозиционеров, недовольных развитием событий с протестами против закона об... 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T14:34+0400

2024-05-09T14:34+0400

2024-05-09T14:34+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Пусть даже не мечтают о перевороте, а переворачиваются в собственных офисах, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, комментируя обнародованные скрытые аудиозаписи о планах оппозиции. Задержаны шесть человек – последствия акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси>>Грузинские СМИ распространили записи разговоров оппозиционеров, недовольных развитием событий в Грузии на фоне протестов против закона об "иноагентах". Записи изначально опубликовало агентство for.ge. Их подлинность пока не установлена. По словам главы МВД, будет начато расследование и установлена подлинность аудиозаписей. "Печально то, что мы услышали. Если это подлежит нашему ведомству, мы начнем изучение этого вопроса, а если есть признаки преступления – расследование. Подлинность предстоит установить", – сказал Гомелаури. Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД>>Что касается обнародованных вчера на брифинге МВД кадров, на которых показаны разгоны акций в зарубежных странах, то, по мнению Гомелаури, в свете этого говорить о применении чрезмерной силы на акциях в Грузии смешно. Кроме того, СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ. В Тбилиси применяют отработанные в других странах сценарии к беспорядкам – политолог>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. МВД Грузии продолжает расследование инцидентов нападения на правоохранителей. Так, 8-9 мая были задержаны шесть участников акции за нападение на сотрудника полиции и повреждение вещи в ходе протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, вахтанг гомелаури, сгб, грузия, новости, политика, тбилиси, мвд грузии, акции, акции протеста