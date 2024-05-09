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Пусть даже не мечтают о перевороте – глава МВД Грузии о планах оппозиции
Пусть даже не мечтают о перевороте – глава МВД Грузии о планах оппозиции
Sputnik Грузия
Начнется расследование и установится подлинность аудиозаписей, якобы с разговорами оппозиционеров, недовольных развитием событий с протестами против закона об... 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T14:34+0400
2024-05-09T14:34+0400
2024-05-09T14:34+0400
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Пусть даже не мечтают о перевороте, а переворачиваются в собственных офисах, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, комментируя обнародованные скрытые аудиозаписи о планах оппозиции. Задержаны шесть человек – последствия акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси>>Грузинские СМИ распространили записи разговоров оппозиционеров, недовольных развитием событий в Грузии на фоне протестов против закона об "иноагентах". Записи изначально опубликовало агентство for.ge. Их подлинность пока не установлена. По словам главы МВД, будет начато расследование и установлена подлинность аудиозаписей. "Печально то, что мы услышали. Если это подлежит нашему ведомству, мы начнем изучение этого вопроса, а если есть признаки преступления – расследование. Подлинность предстоит установить", – сказал Гомелаури. Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД>>Что касается обнародованных вчера на брифинге МВД кадров, на которых показаны разгоны акций в зарубежных странах, то, по мнению Гомелаури, в свете этого говорить о применении чрезмерной силы на акциях в Грузии смешно. Кроме того, СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ. В Тбилиси применяют отработанные в других странах сценарии к беспорядкам – политолог>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. МВД Грузии продолжает расследование инцидентов нападения на правоохранителей. Так, 8-9 мая были задержаны шесть участников акции за нападение на сотрудника полиции и повреждение вещи в ходе протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, вахтанг гомелаури, сгб, грузия, новости, политика, тбилиси, мвд грузии, акции, акции протеста
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, вахтанг гомелаури, сгб, грузия, новости, политика, тбилиси, мвд грузии, акции, акции протеста
Пусть даже не мечтают о перевороте – глава МВД Грузии о планах оппозиции
Начнется расследование и установится подлинность аудиозаписей, якобы с разговорами оппозиционеров, недовольных развитием событий с протестами против закона об "иноагентах", заявил министр
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Пусть даже не мечтают о перевороте, а переворачиваются в собственных офисах, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, комментируя обнародованные скрытые аудиозаписи о планах оппозиции.
Грузинские СМИ распространили записи разговоров оппозиционеров, недовольных развитием событий в Грузии на фоне протестов против закона об "иноагентах". Записи изначально опубликовало агентство for.ge. Их подлинность пока не установлена.
"Пусть даже не мечтают... Разговоры, перевороты... Они могут повернуться, и перевернуться в собственных офисах, если захотят. И пусть оставят в покое парламент, и здания госведомств", – сказал Гомелаури.
По словам главы МВД, будет начато расследование и установлена подлинность аудиозаписей.
"Печально то, что мы услышали. Если это подлежит нашему ведомству, мы начнем изучение этого вопроса, а если есть признаки преступления – расследование. Подлинность предстоит установить", – сказал Гомелаури.
Что касается обнародованных вчера на брифинге МВД кадров, на которых показаны разгоны акций в зарубежных странах, то, по мнению Гомелаури, в свете этого говорить о применении чрезмерной силы на акциях в Грузии смешно.
"В ту ночь, когда молодые люди напали на двери парламента, они жгли, ломали камеры, развели огонь и т. п. Ни один полицейский не вышел, чтобы не было столкновения, чтобы эти дети не пострадали. Мы максимально учли это. На следующее утро мы увидели заявления послов и представителей других стран о том, что полиция применила непропорциональную силу. Действительно, смешно!" – подчеркнул Гомелаури.
Кроме того, СГБ Грузии накануне сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. Организаторы акций надеются, что протесты приведут к человеческим жертвам, заявили в СГБ.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
МВД Грузии продолжает расследование инцидентов нападения на правоохранителей. Так, 8-9 мая были задержаны шесть участников акции за нападение на сотрудника полиции и повреждение вещи в ходе протеста.