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"Социалистическая платформа" в День победы назвала риски для Грузии
"Социалистическая платформа" в День победы назвала риски для Грузии
Sputnik Грузия
"Социалистическая платформа" призывает правительство Грузии действовать решительно и не допустить насильственного переворота в стране 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T14:04+0400
2024-05-09T14:04+0400
2024-05-09T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В мире сегодня наблюдается опасная тенденция подъема агрессивной правой идеологии, что может привести к возвращению профашистского режима в Грузии, говорится в заявлении "Социалистической платформы Грузии". Члены "Социалистической платформы Грузии" озвучили заявление на мероприятии по случаю празднования Дня Победы над фашизмом в парке Киквидзе в Тбилиси. Уже четвертый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, где пока не завершились масштабные ремонтные работы. Как считают в "Социалистической платформе", на фоне последних событий вполне возможна реставрация режима, существовавшего в Грузии до 2012 года. "Наблюдая за развивающимися процессами, становится очевидным, что готовится антиконституционный насильственный переворот! А в случае насильственной смены власти жестко будет свертываться существующее довольно демократическое управление", – говорится в заявлении. Задержаны шесть человек – последствия акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси>>По мнению Социалистической платформы, начнутся массовые политические преследования и возникнет опасность повторения "братоубийственной авантюры против Абхазии и Цхинвальского региона". С 15 апреля в Тбилиси проходят акции против т. н. закона об "иноагентах". Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Шансов ноль! Глава парламента о приостановке Грузии статуса кандидата в ЕС>>Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
"Социалистическая платформа" в День победы назвала риски для Грузии
14:04 09.05.2024 (обновлено: 15:44 09.05.2024)
"Социалистическая платформа" призывает правительство Грузии действовать решительно и не допустить насильственного переворота в стране
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В мире сегодня наблюдается опасная тенденция подъема агрессивной правой идеологии, что может привести к возвращению профашистского режима в Грузии, говорится в заявлении "Социалистической платформы Грузии".
Члены "Социалистической платформы Грузии" озвучили заявление на мероприятии по случаю празднования Дня Победы над фашизмом в парке Киквидзе в Тбилиси. Уже четвертый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, где пока не завершились масштабные ремонтные работы.
"Сегодня мир по-прежнему стоит перед опасностью подъема агрессивной правой идеологии и практики, а Грузия – реставрации профашистского режима", – говорится в их заявлении.
Как считают в "Социалистической платформе", на фоне последних событий вполне возможна реставрация режима, существовавшего в Грузии до 2012 года.
"Наблюдая за развивающимися процессами, становится очевидным, что готовится антиконституционный насильственный переворот! А в случае насильственной смены власти жестко будет свертываться существующее довольно демократическое управление", – говорится в заявлении.
По мнению Социалистической платформы, начнутся массовые политические преследования и возникнет опасность повторения "братоубийственной авантюры против Абхазии и Цхинвальского региона".
Социалистическая платформа призывает правительство Грузии действовать решительно и не допустить насильственного переворота в стране, подчеркивается в заявлении.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции против т. н. закона об "иноагентах". Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.