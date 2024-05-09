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Задержаны шесть человек – последствия акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси

Задержаны шесть человек – последствия акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси

Sputnik Грузия

МВД еще раз призывает протестующих соблюдать общественный порядок и не выходить за рамки установленных законом норм о собраниях и манифестациях 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T12:30+0400

2024-05-09T12:30+0400

2024-05-09T12:51+0400

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии в результате следственных действий, проведенных совместно с прокуратурой, задержало шесть человек за нападение на сотрудника полиции и повреждение вещи в ходе акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил директор департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили. Люди в Грузии давно об этом просят – политолог о создании базы данных причастных к насилию>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. В частности, по данным следствия, 16 апреля во время акции один из задержанных бросил тупой предмет в сторону правоохранителей, в результате чего сотрудник Департамента по особым поручениям получил ранение в область глаза. В тот же день один из задержанных повредил автомобиль, находящийся на балансе департамента патрульной полиции. Двое из задержанных во время акции 1-2 мая повредили камеры видеонаблюдения Центра управления общественной безопасностью 112.Полиция Грузии примет жесткие меры в случае насилия, как в США и Европе – МВД>>Один из задержанных повредил ворота парламента во время акции 1 мая возле законодательного органа, также бросил камень в сотрудников МВД во дворе парламента, в результате чего пожарный-спасатель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями получил повреждение. Также на акции протеста 1 мая один из участников повредил камеру наружного наблюдения, установленную на здании Специальной службы государственной охраны. "Министерство внутренних дел продолжает все соответствующие следственные действия с целью установления и задержания лиц, которые совершали незаконные действия во время проходящих акций", – отметил Тамазашвили на брифинге. Он также предоставил информацию о расследовании, проводимом центральным департаментом криминальной полиции. Расследование в связи с насильственными действиями граждан на акциях протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" началось в центральном департаменте криминальной полиции 8 мая по трем статьям УК Грузии. В Тбилиси применяют отработанные в других странах сценарии к беспорядкам – политолог>>В частности, это "Захват или блокирование стратегических объектов или объектов особого значения", " Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", а также "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с явным неподчинением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, а равно активное участие в таких действиях". В рамках расследования правоохранители допросят организаторов, политических лидеров и всех лиц, которые могут иметь какое-либо отношение к упомянутому уголовному делу, отметил Тамазашвили. Полиция на акциях протеста в Грузии – что разрешается делать?>>"Как известно общественности, протесты продолжаются, и МВД еще раз призывает протестующих соблюдать общественный порядок, не выходить за рамки установленных законом норм о собраниях и манифестациях и не допускать осуществления незаконных действий", – добавил Тамазашвили. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Шансов ноль! Глава парламента о приостановке Грузии статуса кандидата в ЕС>>Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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