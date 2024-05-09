https://sputnik-georgia.ru/20240509/ona-osvobozhdala-kerch-287806247.html
Она освобождала Керчь
Она освобождала Керчь
Sputnik Грузия
Мария Арзуманова – одна из тех, кто отстоял страну от фашистов: в 19-летнем возрасте отправилась на фронт и участвовала в героической обороне Кавказа, в боях... 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T13:03+0400
2024-05-09T13:03+0400
2024-05-09T13:03+0400
праздник 9 мая 2024
9 мая
день победы
общество
вов
истории ветеранов вов из грузии - видео
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В День победы 9 мая ветеран получает поздравления со словами благодарности за мирное небо, за героизм и мужество, за жизнь поколений. Мария Беньяминовна Арзуманова, в девичестве Юнатанова, родилась в 1923 году в Тбилиси. В 1940-м году окончила 10 классов, но поступление в вуз решила отложить на год, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. А в 41-м началась война, которая изменила жизнь молодого поколения во многих странах. Девушка повторно написала заявление, которое вновь не удовлетворили, так как на работе нужны были рабочие. Весной 1942 года, 11 апреля, по радио объявили, что в военкомат вызывают девушек-комсомолок. Семья девушки жила на улице Вашловани, недалеко от военкомата. "Я прямо пошла в военкомат, но ни дома, ни на работе ничего не сообщила. Мне сказали, что пришлют повестку домой. На обратной дороге, не доходя до дома, встретила мою знакомую Тоню Чубову, которая в свое время приехала на работу из Краснодарского края. Тоня, узнав о моем решении, попросила меня также пойти с ней военкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт. Я по национальности ассирийка, Тоня – русская, наша дружба растянулась на годы. Мы вместе отправились на фронт", – рассказала Мария Беньяминовна. Ветеран вспоминает, что когда она получила повестку, домочадцы все стали волноваться, но она проявила упорство и ответила: "Я иду в армию и все". Первый бой Мария встретила на Северном Кавказе. "Вначале нас отправили во Мцхета. Одна девушка из Хашури не знала русский язык и ее решили вернуть домой. Сначала мы попали в украинский дивизион. Нашим командиром был Якименко, вместе с ним служила его жена, которая прошла всю войну. Меня отправили на командный пункт. Я была разведчиком зенитной артиллерии", – рассказывает Мария Арзуманова. 80 лет освобождению Керчи Юная Мария вспоминает ожесточенные бои, как остановили наступление фашистов на Кавказе, и момент, когда пришла долгожданная победа. Как известно, Гитлер и его генералы, несмотря на свое поражение в битве под Москвой, рассчитывали разгромить весь южный фланг советского фронта и выйти к Волге и Кавказу. Немецкую армию привлекали природные ресурсы южных районов СССР – хлеб, нефть, полезные ископаемые. В этом году отмечают 80-летие полного освобождения Керчи, которая за годы войны была оккупирована нацистами дважды. Район Керченского пролива стал ареной одного из самых упорных сражений. 31 октября 1943 года советские войска начали переправу через Керченский пролив в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Был занят Керченский плацдарм. В январе 1944 года катерами Азовской военной флотилии был высажен десант в Керченском порту, в ходе которого была освобождена часть города. За оборону и освобождении Керчи 146 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота город был освобожден. В ходе Крымской стратегической наступательной операции – одной из важнейших в истории ВОВ – полуостров был полностью освобожден. Легендарный день 9 мая 1945 года Мария Арзуманова встретила возле станции Шепетовка в Харьковской области. В свое время Иосифу, как дважды реабилитированному, вне очереди полагалась квартира. В конце концов, квартиру ему дали. Он сделал свою карьеру самостоятельно, был директором больших универсамов. В 1992 году его не стало. Сын умер в возрасте 44 лет. Из-за проблем пришлось продать трехкомнатную квартиру на Московском проспекте", – рассказывает ветеран, тяжело вздыхая. Мария Арзуманова живет на съемной квартире, но не теряет надежды, что ей выдадут комнату. Ее супруг спустя годы после ссылки нередко ездил в Москву. Елена, дочь Марии, рассказывает, что друзья из лагеря познакомили отца с редактором "Огонька" Анатолием Рыбаковым. "Он сдавал свои рукописи, воспоминания о свой жизни. К нам на почту затем приходили гонорары за его статьи. Как-то меня позвали получить гонорар отца от Анатолия Рыбакова. Он почему-то вначале скрывал это от нас, я удивилась и спросила папу: "Это же Рыбаков, писатель, автор "Кортика" и романа "Дети Арбата"?" И потом он все рассказал. Отец был очень интересным человеком, ходячей энциклопедией. Друзья, которые приходили ко мне в гости, с огромным интересом слушали его рассказы... В Кировском саду собирались мужчины-ассирийцы. Это были, в основном, художники, маляры. Так папа познакомился с маминой семьей". Мечта ветерана В августе Марии Арзумановой исполнится 101 год. По ее словам, особого секрета долголетия у нее нет, хотя в роду у нее были долгожители. В 2023 году День Победы ветеран встретила с однополчанами в парке Киквидзе. Ее поздравили тогдашний премьер-министр страны, мэр города, рядовые граждане и гости столицы. Представитель Тбилисского Совета ветеранов войны Бадри Шеварднадзе, который поименно знает всех героев войны, сообщил, что в Тбилиси осталось около 30 ветеранов. В ходе интервью Мария Арзуманова отметила, что знакомых ветеранов не осталось, нет и русской подруги Тони: "В нашем районе осталось два ветерана. Кстати, когда подруга Тоня после фронта вернулась в Тбилиси, я предложила ей жить у моей мамы. В конце концов, мама выдала ее замуж за своего кума-ассирийца. Так мы породнились. Тоня на 10 дней была старше меня". Спустя годы Мария Беньяминовна с Антониной Чубовой прошлась по местам боевой славы. Пригласили боевых подруг на 40-летие освобождения Краснодара. Вскоре позвали и на Украину, на празднования в честь освобождения Харькова, но поехать уже не смогла. Ветеран войны Мария Арзуманова хотела бы отметить 9 Мая в парке Киквидзе, где несколько лет чествуют оставшихся в живых немногочисленных ветеранов ВОВ. К сожалению, из-за перенесенной недавно операции ветеран не может ходить и не знает, сможет ли присутствовать на праздничном мероприятии. День Победы она встречает с улыбкой и свойственным ей оптимизмом. 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Миранда Оганезова
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9 мая, день победы, общество, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео
9 мая, день победы, общество, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео
Она освобождала Керчь
Мария Арзуманова – одна из тех, кто отстоял страну от фашистов: в 19-летнем возрасте отправилась на фронт и участвовала в героической обороне Кавказа, в боях за освобождение Керчи и Харькова
В День победы 9 мая ветеран получает поздравления со словами благодарности за мирное небо, за героизм и мужество, за жизнь поколений.
Мария Беньяминовна Арзуманова, в девичестве Юнатанова, родилась в 1923 году в Тбилиси. В 1940-м году окончила 10 классов, но поступление в вуз решила отложить на год, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. А в 41-м началась война, которая изменила жизнь молодого поколения во многих странах.
"Я поняла, что сейчас не до учебы, и решила устраиваться на работу. Стала работать наборщицей в типографии Цекавшиири, где выпускали газету "Знамя Советов". Я была молода, но из-за проблем со здоровьем написала заявление об уходе, однако директор отказался отпускать. Из-за олова становилось хуже", – вспоминает Мария Арзуманова, которая отметила вековой юбилей.
Девушка повторно написала заявление, которое вновь не удовлетворили, так как на работе нужны были рабочие. Весной 1942 года, 11 апреля, по радио объявили, что в военкомат вызывают девушек-комсомолок. Семья девушки жила на улице Вашловани, недалеко от военкомата.
"Я прямо пошла в военкомат, но ни дома, ни на работе ничего не сообщила. Мне сказали, что пришлют повестку домой. На обратной дороге, не доходя до дома, встретила мою знакомую Тоню Чубову, которая в свое время приехала на работу из Краснодарского края. Тоня, узнав о моем решении, попросила меня также пойти с ней военкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт. Я по национальности ассирийка, Тоня – русская, наша дружба растянулась на годы. Мы вместе отправились на фронт", – рассказала Мария Беньяминовна.
Ветеран вспоминает, что когда она получила повестку, домочадцы все стали волноваться, но она проявила упорство и ответила: "Я иду в армию и все".
Первый бой Мария встретила на Северном Кавказе. "Вначале нас отправили во Мцхета. Одна девушка из Хашури не знала русский язык и ее решили вернуть домой. Сначала мы попали в украинский дивизион. Нашим командиром был Якименко, вместе с ним служила его жена, которая прошла всю войну. Меня отправили на командный пункт. Я была разведчиком зенитной артиллерии", – рассказывает Мария Арзуманова.
80 лет освобождению Керчи
Юная Мария вспоминает ожесточенные бои, как остановили наступление фашистов на Кавказе, и момент, когда пришла долгожданная победа.
Как известно, Гитлер и его генералы, несмотря на свое поражение в битве под Москвой, рассчитывали разгромить весь южный фланг советского фронта и выйти к Волге и Кавказу. Немецкую армию привлекали природные ресурсы южных районов СССР – хлеб, нефть, полезные ископаемые.
"Я все время следила за самолетами, сообщала, откуда и чей самолет летит. Моей сменщицей была грузинка из Мцхета. Мы встречались с ней после войны. Она работала учительницей в школе. Недавно ее не стало. Возвращаясь к теме войны, отмечу, что на Кавказе мы пробыли больше года. Затем был Краснодар, Армавир… Подруга Тоня, с которой мы вместе прибыли на фронт, была поваром. Она была на фронте полтора года, потом ее вернули домой. В составе 1-го Украинского фронта я дошла до Харькова. Бойцов нашего дивизиона потом распределили в разные полки. Некоторые оказались в Польше, я принимала участие в боевых действиях на Керченском полуострове. Как-то раз, проезжая мимо Керченского пролива, я заметила, что вода розового цвета. Это была цена освобождения Керчи".
В этом году отмечают 80-летие полного освобождения Керчи, которая за годы войны была оккупирована нацистами дважды. Район Керченского пролива стал ареной одного из самых упорных сражений. 31 октября 1943 года советские войска начали переправу через Керченский пролив в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Был занят Керченский плацдарм.
В январе 1944 года катерами Азовской военной флотилии был высажен десант в Керченском порту, в ходе которого была освобождена часть города. За оборону и освобождении Керчи 146 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота город был освобожден. В ходе Крымской стратегической наступательной операции – одной из важнейших в истории ВОВ – полуостров был полностью освобожден.
Легендарный день 9 мая 1945 года Мария Арзуманова встретила возле станции Шепетовка в Харьковской области.
"Я была очень боевой, я и сейчас такая. Через несколько лет после окончания войны, в 1956 году вышла замуж. Мы оба ассирийцы, он искал связь со своими людьми. И в гостях у тети я с ним и познакомилась. У меня шесть внуков и два правнука. Я всегда им рассказывала о войне. Мне повезло, у меня был очень хороший муж. Мой супруг Иосиф Арзуманов родом был из Краснодара. Во время голода его семья переехала в Баку. Будущий супруг уже в 19 лет был редактором газеты и написал стих против Сталина. И его посадили после доноса в 1935 году, и до 1947 года он отбывал заключение в Сибири. 13 лет он сидел в лагерях без права переписки. Через полгода после его освобождения всю семью выслали из Азербайджана в Коми АССР на вечное поселение, как семью врага народа. После освобождения его семья вернулась в Азербайджан, а Иосиф решил попытать счастье в Грузии, так как она считалась одной из самых многонациональных и гостеприимных республик.
В свое время Иосифу, как дважды реабилитированному, вне очереди полагалась квартира. В конце концов, квартиру ему дали. Он сделал свою карьеру самостоятельно, был директором больших универсамов. В 1992 году его не стало. Сын умер в возрасте 44 лет. Из-за проблем пришлось продать трехкомнатную квартиру на Московском проспекте", – рассказывает ветеран, тяжело вздыхая.
Мария Арзуманова живет на съемной квартире, но не теряет надежды, что ей выдадут комнату. Ее супруг спустя годы после ссылки нередко ездил в Москву. Елена, дочь Марии, рассказывает, что друзья из лагеря познакомили отца с редактором "Огонька" Анатолием Рыбаковым.
"Он сдавал свои рукописи, воспоминания о свой жизни. К нам на почту затем приходили гонорары за его статьи. Как-то меня позвали получить гонорар отца от Анатолия Рыбакова. Он почему-то вначале скрывал это от нас, я удивилась и спросила папу: "Это же Рыбаков, писатель, автор "Кортика" и романа "Дети Арбата"?" И потом он все рассказал.
Отец был очень интересным человеком, ходячей энциклопедией. Друзья, которые приходили ко мне в гости, с огромным интересом слушали его рассказы... В Кировском саду собирались мужчины-ассирийцы. Это были, в основном, художники, маляры. Так папа познакомился с маминой семьей".
В августе Марии Арзумановой исполнится 101 год. По ее словам, особого секрета долголетия у нее нет, хотя в роду у нее были долгожители. В 2023 году День Победы ветеран встретила с однополчанами в парке Киквидзе. Ее поздравили тогдашний премьер-министр страны, мэр города, рядовые граждане и гости столицы.
Представитель Тбилисского Совета ветеранов войны Бадри Шеварднадзе, который поименно знает всех героев войны, сообщил, что в Тбилиси осталось около 30 ветеранов.
В ходе интервью Мария Арзуманова отметила, что знакомых ветеранов не осталось, нет и русской подруги Тони: "В нашем районе осталось два ветерана. Кстати, когда подруга Тоня после фронта вернулась в Тбилиси, я предложила ей жить у моей мамы. В конце концов, мама выдала ее замуж за своего кума-ассирийца. Так мы породнились. Тоня на 10 дней была старше меня".
Спустя годы Мария Беньяминовна с Антониной Чубовой прошлась по местам боевой славы. Пригласили боевых подруг на 40-летие освобождения Краснодара. Вскоре позвали и на Украину, на празднования в честь освобождения Харькова, но поехать уже не смогла.
Ветеран войны Мария Арзуманова хотела бы отметить 9 Мая в парке Киквидзе, где несколько лет чествуют оставшихся в живых немногочисленных ветеранов ВОВ. К сожалению, из-за перенесенной недавно операции ветеран не может ходить и не знает, сможет ли присутствовать на праздничном мероприятии. День Победы она встречает с улыбкой и свойственным ей оптимизмом.