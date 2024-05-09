https://sputnik-georgia.ru/20240509/ona-osvobozhdala-kerch-287806247.html

Она освобождала Керчь

Она освобождала Керчь

Sputnik Грузия

Мария Арзуманова – одна из тех, кто отстоял страну от фашистов: в 19-летнем возрасте отправилась на фронт и участвовала в героической обороне Кавказа, в боях... 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T13:03+0400

2024-05-09T13:03+0400

2024-05-09T13:03+0400

праздник 9 мая 2024

9 мая

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В День победы 9 мая ветеран получает поздравления со словами благодарности за мирное небо, за героизм и мужество, за жизнь поколений. Мария Беньяминовна Арзуманова, в девичестве Юнатанова, родилась в 1923 году в Тбилиси. В 1940-м году окончила 10 классов, но поступление в вуз решила отложить на год, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. А в 41-м началась война, которая изменила жизнь молодого поколения во многих странах. Девушка повторно написала заявление, которое вновь не удовлетворили, так как на работе нужны были рабочие. Весной 1942 года, 11 апреля, по радио объявили, что в военкомат вызывают девушек-комсомолок. Семья девушки жила на улице Вашловани, недалеко от военкомата. "Я прямо пошла в военкомат, но ни дома, ни на работе ничего не сообщила. Мне сказали, что пришлют повестку домой. На обратной дороге, не доходя до дома, встретила мою знакомую Тоню Чубову, которая в свое время приехала на работу из Краснодарского края. Тоня, узнав о моем решении, попросила меня также пойти с ней военкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт. Я по национальности ассирийка, Тоня – русская, наша дружба растянулась на годы. Мы вместе отправились на фронт", – рассказала Мария Беньяминовна. Ветеран вспоминает, что когда она получила повестку, домочадцы все стали волноваться, но она проявила упорство и ответила: "Я иду в армию и все". Первый бой Мария встретила на Северном Кавказе. "Вначале нас отправили во Мцхета. Одна девушка из Хашури не знала русский язык и ее решили вернуть домой. Сначала мы попали в украинский дивизион. Нашим командиром был Якименко, вместе с ним служила его жена, которая прошла всю войну. Меня отправили на командный пункт. Я была разведчиком зенитной артиллерии", – рассказывает Мария Арзуманова. 80 лет освобождению Керчи Юная Мария вспоминает ожесточенные бои, как остановили наступление фашистов на Кавказе, и момент, когда пришла долгожданная победа. Как известно, Гитлер и его генералы, несмотря на свое поражение в битве под Москвой, рассчитывали разгромить весь южный фланг советского фронта и выйти к Волге и Кавказу. Немецкую армию привлекали природные ресурсы южных районов СССР – хлеб, нефть, полезные ископаемые. В этом году отмечают 80-летие полного освобождения Керчи, которая за годы войны была оккупирована нацистами дважды. Район Керченского пролива стал ареной одного из самых упорных сражений. 31 октября 1943 года советские войска начали переправу через Керченский пролив в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Был занят Керченский плацдарм. В январе 1944 года катерами Азовской военной флотилии был высажен десант в Керченском порту, в ходе которого была освобождена часть города. За оборону и освобождении Керчи 146 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 11 апреля 1944 года войсками Отдельной Приморской армии и силами Черноморского флота город был освобожден. В ходе Крымской стратегической наступательной операции – одной из важнейших в истории ВОВ – полуостров был полностью освобожден. Легендарный день 9 мая 1945 года Мария Арзуманова встретила возле станции Шепетовка в Харьковской области. В свое время Иосифу, как дважды реабилитированному, вне очереди полагалась квартира. В конце концов, квартиру ему дали. Он сделал свою карьеру самостоятельно, был директором больших универсамов. В 1992 году его не стало. Сын умер в возрасте 44 лет. Из-за проблем пришлось продать трехкомнатную квартиру на Московском проспекте", – рассказывает ветеран, тяжело вздыхая. Мария Арзуманова живет на съемной квартире, но не теряет надежды, что ей выдадут комнату. Ее супруг спустя годы после ссылки нередко ездил в Москву. Елена, дочь Марии, рассказывает, что друзья из лагеря познакомили отца с редактором "Огонька" Анатолием Рыбаковым. "Он сдавал свои рукописи, воспоминания о свой жизни. К нам на почту затем приходили гонорары за его статьи. Как-то меня позвали получить гонорар отца от Анатолия Рыбакова. Он почему-то вначале скрывал это от нас, я удивилась и спросила папу: "Это же Рыбаков, писатель, автор "Кортика" и романа "Дети Арбата"?" И потом он все рассказал. Отец был очень интересным человеком, ходячей энциклопедией. Друзья, которые приходили ко мне в гости, с огромным интересом слушали его рассказы... В Кировском саду собирались мужчины-ассирийцы. Это были, в основном, художники, маляры. Так папа познакомился с маминой семьей". Мечта ветерана В августе Марии Арзумановой исполнится 101 год. По ее словам, особого секрета долголетия у нее нет, хотя в роду у нее были долгожители. В 2023 году День Победы ветеран встретила с однополчанами в парке Киквидзе. Ее поздравили тогдашний премьер-министр страны, мэр города, рядовые граждане и гости столицы. Представитель Тбилисского Совета ветеранов войны Бадри Шеварднадзе, который поименно знает всех героев войны, сообщил, что в Тбилиси осталось около 30 ветеранов. В ходе интервью Мария Арзуманова отметила, что знакомых ветеранов не осталось, нет и русской подруги Тони: "В нашем районе осталось два ветерана. Кстати, когда подруга Тоня после фронта вернулась в Тбилиси, я предложила ей жить у моей мамы. В конце концов, мама выдала ее замуж за своего кума-ассирийца. Так мы породнились. Тоня на 10 дней была старше меня". Спустя годы Мария Беньяминовна с Антониной Чубовой прошлась по местам боевой славы. Пригласили боевых подруг на 40-летие освобождения Краснодара. Вскоре позвали и на Украину, на празднования в честь освобождения Харькова, но поехать уже не смогла. Ветеран войны Мария Арзуманова хотела бы отметить 9 Мая в парке Киквидзе, где несколько лет чествуют оставшихся в живых немногочисленных ветеранов ВОВ. К сожалению, из-за перенесенной недавно операции ветеран не может ходить и не знает, сможет ли присутствовать на праздничном мероприятии. День Победы она встречает с улыбкой и свойственным ей оптимизмом. 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9 мая, день победы, общество, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео