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МВД Грузии: оружие, изъятое у блогера Учи Абашидзе, боевое
МВД Грузии: оружие, изъятое у блогера Учи Абашидзе, боевое
Sputnik Грузия
Расследование идет как по делу о хранении оружия, так и о взломе сайтов министерства юстиции и парламента 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T19:34+0400
2024-05-11T19:34+0400
2024-05-11T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Экспертиза подтвердила, что оружие и патроны, изъятые у блогера Учи Абашидзе, боевые, говорится в сообщении МВД Грузии. Изъятое у военного блогера оружие не только для страйкбола – МВД Грузии>> Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола. По данным МВД, полиция проводила обыски по делу о посягательстве на компьютерные данные или компьютерную систему субъекта критической информационной системы в Тбилиси и Батуми. Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?>>Одним из мест, где проводился обыск, была квартира Учи Абашидзе. Как видно на видео МВД, в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение. Расследование по делу в отношении Абашидзе продолжается как по делу о хранении оружия, так и о взломе сайтов министерства юстиции и парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, грузия, новости, политика, батуми, тбилиси, происшествия
преступность в грузии, грузия, новости, политика, батуми, тбилиси, происшествия
МВД Грузии: оружие, изъятое у блогера Учи Абашидзе, боевое
19:34 11.05.2024 (обновлено: 19:58 11.05.2024)
Расследование идет как по делу о хранении оружия, так и о взломе сайтов министерства юстиции и парламента
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Экспертиза подтвердила, что оружие и патроны, изъятые у блогера Учи Абашидзе, боевые, говорится в сообщении МВД Грузии.
Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола.
"Согласно результатам баллистической экспертизы, изъятое оружие и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов и годны к использованию", – говорится в сообщении.
По данным МВД, полиция проводила обыски по делу о посягательстве на компьютерные данные или компьютерную систему субъекта критической информационной системы в Тбилиси и Батуми.
Одним из мест, где проводился обыск, была квартира Учи Абашидзе. Как видно на видео МВД, в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение.
Расследование по делу в отношении Абашидзе продолжается как по делу о хранении оружия, так и о взломе сайтов министерства юстиции и парламента.