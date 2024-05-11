https://sputnik-georgia.ru/20240511/mvd-gruzii-oruzhie-izyatoe-u-blogera-uchi-abashidze-boevoe-287855028.html

МВД Грузии: оружие, изъятое у блогера Учи Абашидзе, боевое

МВД Грузии: оружие, изъятое у блогера Учи Абашидзе, боевое

Sputnik Грузия

Расследование идет как по делу о хранении оружия, так и о взломе сайтов министерства юстиции и парламента 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T19:34+0400

2024-05-11T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Экспертиза подтвердила, что оружие и патроны, изъятые у блогера Учи Абашидзе, боевые, говорится в сообщении МВД Грузии. Изъятое у военного блогера оружие не только для страйкбола – МВД Грузии>> Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола. По данным МВД, полиция проводила обыски по делу о посягательстве на компьютерные данные или компьютерную систему субъекта критической информационной системы в Тбилиси и Батуми. Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?>>Одним из мест, где проводился обыск, была квартира Учи Абашидзе. Как видно на видео МВД, в квартире блогера были обнаружены около 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и магазины, а также другое снаряжение. Расследование по делу в отношении Абашидзе продолжается как по делу о хранении оружия, так и о взломе сайтов министерства юстиции и парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, политика, батуми, тбилиси, происшествия