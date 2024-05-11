https://sputnik-georgia.ru/20240511/vyskazyvanie-lidera-partii-vlasti-gruzii-po-zakonu-ob-inoagentakh-vyzvalo-skandal-287856786.html

Высказывание лидера партии власти Грузии по закону об "иноагентах" вызвало скандал

Высказывание лидера партии власти Грузии по закону об "иноагентах" вызвало скандал

Sputnik Грузия

Неважно, агентом какой страны ты являешься, агент должен быть наказан за измену, сказал Гарибашвили 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T20:46+0400

2024-05-11T20:46+0400

2024-05-11T20:53+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузинская мечта - демократическая грузия

венецианская комиссия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократичекая Грузия" Ираклий Гарибашвили назвал изменой родине легализацию иностранных интересов Грузии, что вызвало новый скандал на фоне бурного обсуждения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. По его словам, агент должен быть наказан за измену. "Неважно, агентом какой страны ты будешь: России, США, Африки или Азии, агент есть агент, а действие агента наказуемо. Это предательство", – сказал Гарибашвили. Заявление Гарибашвили вызвало негативную реакцию в соцсетях, а ряд оппозиционных СМИ представили высказывание лидера правящей партии как партийную позицию. Последнее вызвало негодование у председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Он отметил, что главной целью законопроекта является лишь обеспечение прозрачности. "И "Грузинская мечта", и грузинское общество придерживаются мнения, что важно, чтобы деньги, поступающие в Грузию, были прозрачными для грузинского народа", – сказал Папуашвили. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС – премьер-министр>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС еще на этапе принятия проекта в первом чтении заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния". Между тем Венецианская комиссия в ближайшее время опубликует заключение по законопроекту. С просьбой к Венецианской комиссии подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии законопроекта стандартам Совета Европы обратился президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос. Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, политика, грузия, новости