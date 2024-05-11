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Высказывание лидера партии власти Грузии по закону об "иноагентах" вызвало скандал
Высказывание лидера партии власти Грузии по закону об "иноагентах" вызвало скандал
Sputnik Грузия
Неважно, агентом какой страны ты являешься, агент должен быть наказан за измену, сказал Гарибашвили 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T20:46+0400
2024-05-11T20:46+0400
2024-05-11T20:53+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
грузинская мечта - демократическая грузия
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократичекая Грузия" Ираклий Гарибашвили назвал изменой родине легализацию иностранных интересов Грузии, что вызвало новый скандал на фоне бурного обсуждения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. По его словам, агент должен быть наказан за измену. "Неважно, агентом какой страны ты будешь: России, США, Африки или Азии, агент есть агент, а действие агента наказуемо. Это предательство", – сказал Гарибашвили. Заявление Гарибашвили вызвало негативную реакцию в соцсетях, а ряд оппозиционных СМИ представили высказывание лидера правящей партии как партийную позицию. Последнее вызвало негодование у председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Он отметил, что главной целью законопроекта является лишь обеспечение прозрачности. "И "Грузинская мечта", и грузинское общество придерживаются мнения, что важно, чтобы деньги, поступающие в Грузию, были прозрачными для грузинского народа", – сказал Папуашвили. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС – премьер-министр>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС еще на этапе принятия проекта в первом чтении заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния". Между тем Венецианская комиссия в ближайшее время опубликует заключение по законопроекту. С просьбой к Венецианской комиссии подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии законопроекта стандартам Совета Европы обратился президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос. Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, политика, грузия, новости
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, политика, грузия, новости
Высказывание лидера партии власти Грузии по закону об "иноагентах" вызвало скандал
20:46 11.05.2024 (обновлено: 20:53 11.05.2024)
Неважно, агентом какой страны ты являешься, агент должен быть наказан за измену, сказал Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократичекая Грузия" Ираклий Гарибашвили назвал изменой родине легализацию иностранных интересов Грузии, что вызвало новый скандал на фоне бурного обсуждения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
"В отношении этого закона мое личное мнение, не мнение партии, что, когда происходит, так сказать, легализация проведения интересов иностранного государства, я это не приветствую. Для меня служение интересам иностраного государства – это измена интересам нашей страны", – сказал Гарибашвили.
По его словам, агент должен быть наказан за измену. "Неважно, агентом какой страны ты будешь: России, США, Африки или Азии, агент есть агент, а действие агента наказуемо. Это предательство", – сказал Гарибашвили.
Заявление Гарибашвили вызвало негативную реакцию в соцсетях, а ряд оппозиционных СМИ представили высказывание лидера правящей партии как партийную позицию. Последнее вызвало негодование у председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.
"Я видел комментарий Ираклия Гарибашвили и видел, как потом произошла манипуляция и абсолютная дезинформация напрямую от оппозиционных каналов. Это не нарушение журналистских стандартов. Это обычная ложь, которую преподносят СМИ", – сказал Папуашвили.
Он отметил, что главной целью законопроекта является лишь обеспечение прозрачности. "И "Грузинская мечта", и грузинское общество придерживаются мнения, что важно, чтобы деньги, поступающие в Грузию, были прозрачными для грузинского народа", – сказал Папуашвили.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Ряд международных партнеров Грузии в США и ЕС еще на этапе принятия проекта в первом чтении заявили, что дальнейший прогресс Грузии на пути к членству в ЕС оказался под угрозой из-за желания правящей партии "Грузинская мечта" принять закон "О прозрачности иностранного влияния".
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила о готовности изменить закон "О прозрачности иностранного влияния" после того, как президент наложит на него вето, однако в случае конструктивных предложений от Евросоюза.
Между тем Венецианская комиссия в ближайшее время опубликует заключение по законопроекту.
С просьбой к Венецианской комиссии подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии законопроекта стандартам Совета Европы обратился президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос. Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта.