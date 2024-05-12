https://sputnik-georgia.ru/20240512/do-kakikh-por-oppozitsiya-budet-vystupat-protiv-zakona-ob-inoagentakh---otvet-papuashvili-287872143.html

До каких пор оппозиция будет выступать против закона об "иноагентах" – ответ Папуашвили

До каких пор оппозиция будет выступать против закона об "иноагентах" – ответ Папуашвили

Sputnik Грузия

Оппозиционные партии и другие группы выступают против права грузинского народа знать, на что именно тратятся иностранные деньги, заявил спикер 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T19:19+0400

2024-05-12T19:19+0400

2024-05-12T20:14+0400

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шалва папуашвили

единое национальное движение

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Оппозиционные партии будут выступать против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" до тех пор, пока из за рубежа им не скажут об обратном, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Оппозиция считает публичные заявления представителей "Грузинской мечты" о возможности внесения некоторых изменений в закон об "иноагентах" попыткой ввести в заблуждение грузинское общество и международных партнеров. Соответствующее заявление подписали оппозиционные партии "Ахали", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Республиканская партия", "Лело для Грузии", "Единое национальное движение". По словам спикера, оппозиционные партии и другие группы выступают против права грузинского народа знать, на что именно тратятся иностранные деньги. Как отметил Папуашвили, в понедельник состоится третье слушание законопроекта в комитете по юридическим вопросам и никаких серьезных изменений здесь не предвидится. "Что касается обсуждения на пленарном заседании, то оно состоится во вторник, – заявил Папуашвили. Высказывание лидера партии власти Грузии по закону об "иноагентах" вызвало скандал >>По его словам, позиция парламентского большинства относительно этого законопроекта уже известна. "Почему-то в последнее время зарубежные акторы заговорили о том, что у них могут быть замечания или рекомендации. Посмотрим, до сих пор мы ничего не слышали ", – сказал Папуашвили. Настрой грузинского общества проявился 29 апреля, когда 200 тысяч человек собрались на проспекте Руставели на акции сторонников законопроекта и правящей партии, подчеркнул спикер. Он виден и во время поездок в регионы. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах