https://sputnik-georgia.ru/20240512/na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-protiv-zakona-ob-inoagentakh-gotovyat-provokatsii---premer-287871928.html

На акциях протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" готовят провокации – премьер

На акциях протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" готовят провокации – премьер

Sputnik Грузия

Премьер предупредил членов группировок, планирующих насилие, что каждый понесет ответственность по закону 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T18:16+0400

2024-05-12T18:16+0400

2024-05-12T19:44+0400

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" располагает достоверной информацией о планируемом насилии со стороны групп агрессивно настроенной молодежи на акциях протеста против закона об "иноагентах" 13 и 14 мая, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении в понедельник, 13 мая, вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ставшего источником непрекращающихся акций протеста. На 14 мая намечено пленарное заседание. Премьер предупредил членов группировок, планирующих насилие, что каждый понесет ответственность по закону. Вместе с тем глава правительства также призвал правоохранителей проявить максимум терпения. "Я хочу предупредить каждого члена насильственных группировок радикальной оппозиции, что каждый понесет ответственность за насилие перед законом. В то же время я хотел бы попросить сотрудников правоохранительных органов проявить максимум терпения и действовать по более высокому стандарту, чем европейский при реагировании на насилие и оскорбления", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, несмотря на масштабность и совершенно неприемлемый уровень насилия, в течение последних нескольких недель правоохранители действовали руководствуясь более высокими стандартами, чем американские и европейские. Высказывание лидера партии власти Грузии по закону об "иноагентах" вызвало скандал >>Как подчеркнул глава правительства, жесткие формы реагирования на насилие, которые являются обычным явлением для американской или французской полиции, не должны быть приемлемыми для грузинских правоохранителей. "Грузия – маленькая страна, где люди должны особенно заботиться друг о друге. Следовательно, жесткие формы реагирования на преступников, характерные для американской или французской полиции, не должны быть приемлемыми для грузинских правоохранителей. Здесь я хотел бы напомнить всем, что любой инцидент будет использован радикальной оппозицией для прикрытия запланированного насилия", – подчеркнул премьер. По словам премьера, то насилие, которое планируют совершить представители радикальной оппозиции, не останется безнаказанным. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах