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Пропускать будут не всех – в парламенте Грузии повышается уровень безопасности
Пропускать будут не всех – в парламенте Грузии повышается уровень безопасности
Sputnik Грузия
До окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T16:58+0400
2024-05-12T16:58+0400
2024-05-12T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Желтый уровень безопасности будет задействован во дворце парламента Грузии с 13 мая и до окончания парламентских мероприятий, что подразумевает ограничение входа посетителей в здание, сообщила пресс-служба законодательного органа. Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении в понедельник, 13 мая, вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ставшего источником непрекращающихся акций протеста. На запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями. В Тбилиси прошла многотысячная акция против законопроекта об "иноагентах" >>Таким образом, до окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Глава парламента сравнил акции протеста в Тбилиси с "Майданом">>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Пропускать будут не всех – в парламенте Грузии повышается уровень безопасности
16:58 12.05.2024 (обновлено: 17:56 12.05.2024)
До окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Желтый уровень безопасности будет задействован во дворце парламента Грузии с 13 мая и до окончания парламентских мероприятий, что подразумевает ограничение входа посетителей в здание, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении в понедельник, 13 мая, вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ставшего источником непрекращающихся акций протеста.
На запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями.
Таким образом, до окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя.
"Целью указанного мероприятия является обеспечение безопасной и рабочей среды во Дворце парламента Грузии", – говорится в сообщении.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.