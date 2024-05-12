https://sputnik-georgia.ru/20240512/propuskat-budut-ne-vsekh---v-parlament-gruzii-povyshaetsya-uroven-bezopasnosti-287865179.html

Пропускать будут не всех – в парламенте Грузии повышается уровень безопасности

Пропускать будут не всех – в парламенте Грузии повышается уровень безопасности

Sputnik Грузия

До окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T16:58+0400

2024-05-12T16:58+0400

2024-05-12T17:56+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Желтый уровень безопасности будет задействован во дворце парламента Грузии с 13 мая и до окончания парламентских мероприятий, что подразумевает ограничение входа посетителей в здание, сообщила пресс-служба законодательного органа. Юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении в понедельник, 13 мая, вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", ставшего источником непрекращающихся акций протеста. На запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями. В Тбилиси прошла многотысячная акция против законопроекта об "иноагентах" >>Таким образом, до окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Глава парламента сравнил акции протеста в Тбилиси с "Майданом">>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах