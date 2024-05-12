https://sputnik-georgia.ru/20240512/v-tbilisi-proshla-mnogotysyachnaya-aktsiya-protiv-zakonoproekta-ob-inoagentakh-287858657.html

В Тбилиси прошла многотысячная акция против законопроекта об "иноагентах"

В Тбилиси прошла многотысячная акция против законопроекта об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Обычно акции протеста длятся до поздней ночи, но на этот раз было решено сохранить силы 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T01:40+0400

2024-05-12T01:40+0400

2024-05-12T01:44+0400

грузия

новости

европа

единое национальное движение

ладо апхазава

ниаз диасамидзе

нино катамадзе

тбилиси

expo georgia

акция против закона об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0c/287858254_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0cec6bfa3dec9a721554a9f2834051c.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Тысячи противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрались на площади Европы в историческом центре Тбилиси, чтобы отметить День Европы и потребовать от властей отзыва скандальной законодательной инициативы. Собираться участники акции начали в четырех районах города: у метро "300 Арагвинцев", у метро "Марджанишвили", на площади Республики и на проспекте Церетели около выставочного комплекса Expo Georgia, где представительство Евросоюза в Грузии организовало масштабное мероприятие по случаю Дня Европы. Собравшись участники акции устроили шествие по улицам города и встретились на площади Европы. Они держали в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также традиционно плакаты с надписью "Нет русскому закону" - так митингующие в Тбилиси уже почти месяц называют законопроект об "иноагентах". Участники одного из шествий несли растяжку с надписью "Сила в единстве! Сила в Европе!". На обустроенной на площади Европы сцене выступали знаменитые грузинские исполнители, такие как, к примеру, Нино Катамадзе и Ниаз Диасамидзе. Были также политические выступления. К собравшимся обращались поэт и один из организаторов акций против закона о прозрачности Рати Амаглобели, знаменитый педагог Ладо Апхазава, писатель Лаша Бугадзе. На этот раз соорганизаторами акции официально выступили ведущие оппозиционные партии. До сих пор в акциях участвовала в основном молодежь. В качестве организаторов назывались молодежные движения. Хотя власти настаивают на том, что за всем этим протестным движением стоят крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сателлиты. Глава парламента сравнил акции протеста в Тбилиси с "Майданом">>В правящей партии "Грузинская мечта" говорят, что у противников законопроекта о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ нет никаких аргументов против, поэтому они построили всю кампанию на утверждении, что это якобы аналог российского закона об иноагентах. Акция на площади Европы завершилась около 23:00, после чего малая часть ее участников переместилась на проспект Руставели - традиционное место проведения акций протеста. Обычно акции протеста длятся до поздней ночи, но на этот раз было решено сохранить силы. Организаторы призвали противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента в воскресенье в 22:00, чтобы переночевать там и утром в понедельник встретить депутатов, которые с утра планируют рассмотреть законопроект на юридическом комитете перед голосованием парламента в третьем, то есть окончательном чтении.Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, европа, единое национальное движение, ладо апхазава, ниаз диасамидзе, нино катамадзе, тбилиси, expo georgia, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, грузинская мечта - демократическая грузия