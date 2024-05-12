https://sputnik-georgia.ru/20240512/v-tbilisi-proshla-mnogotysyachnaya-aktsiya-protiv-zakonoproekta-ob-inoagentakh-287858657.html
В Тбилиси прошла многотысячная акция против законопроекта об "иноагентах"
В Тбилиси прошла многотысячная акция против законопроекта об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Обычно акции протеста длятся до поздней ночи, но на этот раз было решено сохранить силы 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T01:40+0400
2024-05-12T01:40+0400
2024-05-12T01:44+0400
грузия
новости
европа
единое национальное движение
ладо апхазава
ниаз диасамидзе
нино катамадзе
тбилиси
expo georgia
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Тысячи противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрались на площади Европы в историческом центре Тбилиси, чтобы отметить День Европы и потребовать от властей отзыва скандальной законодательной инициативы. Собираться участники акции начали в четырех районах города: у метро "300 Арагвинцев", у метро "Марджанишвили", на площади Республики и на проспекте Церетели около выставочного комплекса Expo Georgia, где представительство Евросоюза в Грузии организовало масштабное мероприятие по случаю Дня Европы. Собравшись участники акции устроили шествие по улицам города и встретились на площади Европы. Они держали в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также традиционно плакаты с надписью "Нет русскому закону" - так митингующие в Тбилиси уже почти месяц называют законопроект об "иноагентах". Участники одного из шествий несли растяжку с надписью "Сила в единстве! Сила в Европе!". На обустроенной на площади Европы сцене выступали знаменитые грузинские исполнители, такие как, к примеру, Нино Катамадзе и Ниаз Диасамидзе. Были также политические выступления. К собравшимся обращались поэт и один из организаторов акций против закона о прозрачности Рати Амаглобели, знаменитый педагог Ладо Апхазава, писатель Лаша Бугадзе. На этот раз соорганизаторами акции официально выступили ведущие оппозиционные партии. До сих пор в акциях участвовала в основном молодежь. В качестве организаторов назывались молодежные движения. Хотя власти настаивают на том, что за всем этим протестным движением стоят крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сателлиты. Глава парламента сравнил акции протеста в Тбилиси с "Майданом">>В правящей партии "Грузинская мечта" говорят, что у противников законопроекта о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ нет никаких аргументов против, поэтому они построили всю кампанию на утверждении, что это якобы аналог российского закона об иноагентах. Акция на площади Европы завершилась около 23:00, после чего малая часть ее участников переместилась на проспект Руставели - традиционное место проведения акций протеста. Обычно акции протеста длятся до поздней ночи, но на этот раз было решено сохранить силы. Организаторы призвали противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента в воскресенье в 22:00, чтобы переночевать там и утром в понедельник встретить депутатов, которые с утра планируют рассмотреть законопроект на юридическом комитете перед голосованием парламента в третьем, то есть окончательном чтении.Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, единое национальное движение, ладо апхазава, ниаз диасамидзе, нино катамадзе, тбилиси, expo georgia, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, европа, единое национальное движение, ладо апхазава, ниаз диасамидзе, нино катамадзе, тбилиси, expo georgia, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, грузинская мечта - демократическая грузия
В Тбилиси прошла многотысячная акция против законопроекта об "иноагентах"
01:40 12.05.2024 (обновлено: 01:44 12.05.2024)
Обычно акции протеста длятся до поздней ночи, но на этот раз было решено сохранить силы
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Тысячи противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрались на площади Европы в историческом центре Тбилиси, чтобы отметить День Европы и потребовать от властей отзыва скандальной законодательной инициативы.
Собираться участники акции начали в четырех районах города: у метро "300 Арагвинцев", у метро "Марджанишвили", на площади Республики и на проспекте Церетели около выставочного комплекса Expo Georgia, где представительство Евросоюза в Грузии организовало масштабное мероприятие по случаю Дня Европы.
Собравшись участники акции устроили шествие по улицам города и встретились на площади Европы. Они держали в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также традиционно плакаты с надписью "Нет русскому закону" - так митингующие в Тбилиси уже почти месяц называют законопроект об "иноагентах".
Участники одного из шествий несли растяжку с надписью "Сила в единстве! Сила в Европе!".
На обустроенной на площади Европы сцене выступали знаменитые грузинские исполнители, такие как, к примеру, Нино Катамадзе и Ниаз Диасамидзе. Были также политические выступления. К собравшимся обращались поэт и один из организаторов акций против закона о прозрачности Рати Амаглобели, знаменитый педагог Ладо Апхазава, писатель Лаша Бугадзе.
На этот раз соорганизаторами акции официально выступили ведущие оппозиционные партии. До сих пор в акциях участвовала в основном молодежь. В качестве организаторов назывались молодежные движения. Хотя власти настаивают на том, что за всем этим протестным движением стоят крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сателлиты.
В правящей партии "Грузинская мечта" говорят, что у противников законопроекта о прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ нет никаких аргументов против, поэтому они построили всю кампанию на утверждении, что это якобы аналог российского закона об иноагентах.
Акция на площади Европы завершилась около 23:00, после чего малая часть ее участников переместилась на проспект Руставели - традиционное место проведения акций протеста.
Обычно акции протеста длятся до поздней ночи, но на этот раз было решено сохранить силы. Организаторы призвали противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента в воскресенье в 22:00, чтобы переночевать там и утром в понедельник встретить депутатов, которые с утра планируют рассмотреть законопроект на юридическом комитете перед голосованием парламента в третьем, то есть окончательном чтении.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.