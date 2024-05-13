https://sputnik-georgia.ru/20240513/pochemu-oppozitsiya-opozdala-na-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-inoagentakh-287885312.html
Почему оппозиция опоздала на рассмотрение законопроекта об "иноагентах"?
Почему оппозиция опоздала на рассмотрение законопроекта об "иноагентах"?
Sputnik Грузия
Оппозиционеры не уследили за временем, зато считают каждую секунду, которая понадобилась для принятия закона в третьем чтении, заявил лидер большинства 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T12:23+0400
2024-05-13T12:23+0400
2024-05-13T12:29+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
анри оханашвили
хатия деканоидзе
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пока лидеры оппозиции позировали перед журналистами у здания парламента Грузии, юридический комитет в третьем чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния", заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах">>Юридический комитет парламента Грузии 13 мая за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста. По словам лидера парламентского большинства, оппозиционеры сами не уследили за временем, зато считают каждую секунду, которая понадобилась для принятия закона в третьем чтении. По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заседание комитета прошло в соответствии со всеми процедурами. По его словам, правящая партия прислушивается к другому мнению, но когда мнение выходит за все рамки, это превращается в нарушение закона. Между тем в оппозиции уверены, что принятие закона прошло с многочисленными процедурными нарушениями. По словам депутата от партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили, власти нарушили Конституцию страны. Депутат от "Еврооптимистов" Хатия Деканоидзе обвинила в опоздании правоохранителей, которые не сразу запустили ее в здание. "Это было невероятно позорное, нелегитимное заседание", – заявила Деканоидзе. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Задержания начались на акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, анри оханашвили, хатия деканоидзе, мамука мдинарадзе, тбилиси, политика, грузия, новости
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, анри оханашвили, хатия деканоидзе, мамука мдинарадзе, тбилиси, политика, грузия, новости
Почему оппозиция опоздала на рассмотрение законопроекта об "иноагентах"?
12:23 13.05.2024 (обновлено: 12:29 13.05.2024)
Оппозиционеры не уследили за временем, зато считают каждую секунду, которая понадобилась для принятия закона в третьем чтении, заявил лидер большинства
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пока лидеры оппозиции позировали перед журналистами у здания парламента Грузии, юридический комитет в третьем чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния", заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Юридический комитет парламента Грузии 13 мая за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста.
"Пока они (оппозиция – прим. ред.) позировали перед журналистами, опоздали на комиссию. Никто из них не годится в оппозиционеры. Несколько тысяч человек остались ночевать, а те, кто вошел в здание, опоздали на заседание юридического комитета. Они, действительно, свели с ума своих людей", – сказал Мдинарадзе в эфире телекомпании "Имеди".
По словам лидера парламентского большинства, оппозиционеры сами не уследили за временем, зато считают каждую секунду, которая понадобилась для принятия закона в третьем чтении.
По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заседание комитета прошло в соответствии со всеми процедурами.
"Ничего не было наспех, процедурно, как предусмотрено. Какая процедура была нарушена? У кого-нибудь возник вопрос и не было возможности задать его? Ничего подобного не было. Мы уважаем любое мнение, даже иное, критическое", – заявил Оханашвили.
По его словам, правящая партия прислушивается к другому мнению, но когда мнение выходит за все рамки, это превращается в нарушение закона.
Между тем в оппозиции уверены, что принятие закона прошло с многочисленными процедурными нарушениями. По словам депутата от партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили, власти нарушили Конституцию страны.
"Сегодня в третьем чтении утверждение комитетом прошло с нарушением всех процедур. Власть перешла на нелегитимное поле. Власть пошла против Конституции", – сказала Самадашвили.
Депутат от "Еврооптимистов" Хатия Деканоидзе обвинила в опоздании правоохранителей, которые не сразу запустили ее в здание. "Это было невероятно позорное, нелегитимное заседание", – заявила Деканоидзе.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.