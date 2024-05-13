https://sputnik-georgia.ru/20240513/pochemu-oppozitsiya-opozdala-na-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-inoagentakh-287885312.html

Почему оппозиция опоздала на рассмотрение законопроекта об "иноагентах"?

Почему оппозиция опоздала на рассмотрение законопроекта об "иноагентах"?

Sputnik Грузия

Оппозиционеры не уследили за временем, зато считают каждую секунду, которая понадобилась для принятия закона в третьем чтении, заявил лидер большинства 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T12:23+0400

2024-05-13T12:23+0400

2024-05-13T12:29+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

анри оханашвили

хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пока лидеры оппозиции позировали перед журналистами у здания парламента Грузии, юридический комитет в третьем чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния", заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах">>Юридический комитет парламента Грузии 13 мая за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста. По словам лидера парламентского большинства, оппозиционеры сами не уследили за временем, зато считают каждую секунду, которая понадобилась для принятия закона в третьем чтении. По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заседание комитета прошло в соответствии со всеми процедурами. По его словам, правящая партия прислушивается к другому мнению, но когда мнение выходит за все рамки, это превращается в нарушение закона. Между тем в оппозиции уверены, что принятие закона прошло с многочисленными процедурными нарушениями. По словам депутата от партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили, власти нарушили Конституцию страны. Депутат от "Еврооптимистов" Хатия Деканоидзе обвинила в опоздании правоохранителей, которые не сразу запустили ее в здание. "Это было невероятно позорное, нелегитимное заседание", – заявила Деканоидзе. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Задержания начались на акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, анри оханашвили, хатия деканоидзе, мамука мдинарадзе, тбилиси, политика, грузия, новости