https://sputnik-georgia.ru/20240513/zaderzhaniya-nachalis-na-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-u-parlamenta-gruzii-287881792.html
Задержания начались на акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии
Задержания начались на акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии
Sputnik Грузия
Через два часа в парламенте возобновится рассмотрение спорного законопроекта 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T07:15+0400
2024-05-13T07:15+0400
2024-05-13T08:04+0400
грузия
новости
происшествия
вахтанг гомелаури
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Полиция задержала как минимум одного участника акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в здание законодательного органа, митингующие начали кидать бутылки и оскорблять силовиков. Силы МВД появились на месте около 05:00 и спустя некоторое время, после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, вытеснили демонстрантов. В 09:00 должно начаться заседание комитета по юридическим вопросам, на котором планируется рассмотрение спорного законопроекта. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.Начавшаяся в 22:00 воскресенья акция протеста продолжается. Периодически на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили между митингующими и полицией происходят стычки. Тем временем на улице 9 Апреля и на проспекте Руствели около площади Свободы находится спецназ, но он пока не был задействован. Также не применялись водометы, которые всю ночь находились на площади Свободы. Среди участников акции оппозиционные политики, в том числе депутаты парламента. Они называют действия силовиков незаконными и требуют отзыва т. н. закона об "иноагентах". Митингующие периодически скандируют "рабы"."Грузинская мечта" будет говорить с теми, кто пишет вето для президента – премьер>>Вечером в воскресенье глава МВД Вахтанг Гомелаури призвал митингующих к соблюдению закона – не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.Он подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы.Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, вахтанг гомелаури, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, вахтанг гомелаури, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
Задержания начались на акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии
07:15 13.05.2024 (обновлено: 08:04 13.05.2024)
Через два часа в парламенте возобновится рассмотрение спорного законопроекта
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Полиция задержала как минимум одного участника акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в здание законодательного органа, митингующие начали кидать бутылки и оскорблять силовиков.
Силы МВД появились на месте около 05:00 и спустя некоторое время, после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, вытеснили демонстрантов.
В 09:00 должно начаться заседание комитета по юридическим вопросам, на котором планируется рассмотрение спорного законопроекта. Принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении на пленарном заседании намечено на вторник.
Начавшаяся в 22:00 воскресенья акция протеста продолжается. Периодически на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили между митингующими и полицией происходят стычки.
Тем временем на улице 9 Апреля и на проспекте Руствели около площади Свободы находится спецназ, но он пока не был задействован. Также не применялись водометы, которые всю ночь находились на площади Свободы.
Среди участников акции оппозиционные политики, в том числе депутаты парламента. Они называют действия силовиков незаконными и требуют отзыва т. н. закона об "иноагентах". Митингующие периодически скандируют "рабы".
Вечером в воскресенье глава МВД Вахтанг Гомелаури призвал митингующих к соблюдению закона – не блокировать входы и выходы из парламента, в противном случае нарушители будут наказаны в уголовном порядке.
Он подчеркнул, что до сих пор имела место непропорционально лояльная практика в отношении нарушителей, что отрицательно сказалось на превенции. Поэтому отныне в случае группового блокирования объекта особого значения, согласно статье 222 УК Грузии, все без исключения будут привлечены к уголовной ответственности. Нарушителям будет грозить до 4 лет тюрьмы.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.