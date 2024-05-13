https://sputnik-georgia.ru/20240513/pustye-auditorii--studenty-bastuyut-protiv-prinyatiya-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-287886956.html

Пустые аудитории – студенты бастуют против принятия закона об "иноагентах" в Грузии

Пустые аудитории – студенты бастуют против принятия закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

В забастовке принимают участие студенты порядка 30 вузов, сообщают СМИ 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T13:51+0400

2024-05-13T13:51+0400

2024-05-13T14:10+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Часть студентов разных высших учебных заведений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, объявила забастовку и присоединилась к акциям протеста. По данным СМИ, в забастовке участвуют студенты порядка 30 вузов. Несмотря на протесты и призывы отозвать законопроект, юркомитет парламента Грузии в понедельник все же принял его в третьем чтении. Пленарное заседание парламента, на котором планируется принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении запланировано на 14 мая. Противники этой инициативы заявили, что акция протеста не прекратится и продолжится в том числе завтра. Парламент Грузии продолжает работу, несмотря на протесты – видео>>К забастовке в Кутаиси присоединились студенты Государственного университета имени Акакия Церетели. Студенты разных факультетов отказались заходить в аудитории. Они заявляют, что не будут посещать лекции, пока законопроект не будет отозван. В черноморском курортном городе Батуми забастовку объявила часть студентов двух вузов – Батумского госуниверситета имени Шота Руставели и Морской академии. Они призвали администрацию вузов и всех студентов к забастовке. Забастовку против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" поддержала часть студентов и лекторы разных вуз в Тбилиси. Некоторые лекторы опубликовали фотографии пустых аудиторий в социальной сети. "Аудитория пустая. ТГУ, высотный корпус", – написал профессор Тбилисского государственного университета Ото Абесадзе в соцсети. Забастовку также устроили студенты университета Илии, Кавказского международного университета, а также университета Сулхан-Саба Орбелиани, которые присоединились к акции протеста у здания парламента. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Превысила ли полиция силу на акции в Тбилиси?>>Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, общество, тбилиси, кутаиси, батуми, студенты, вузы грузии