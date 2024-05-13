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Пустые аудитории – студенты бастуют против принятия закона об "иноагентах" в Грузии
Пустые аудитории – студенты бастуют против принятия закона об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
В забастовке принимают участие студенты порядка 30 вузов, сообщают СМИ 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T13:51+0400
2024-05-13T13:51+0400
2024-05-13T14:10+0400
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Часть студентов разных высших учебных заведений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, объявила забастовку и присоединилась к акциям протеста. По данным СМИ, в забастовке участвуют студенты порядка 30 вузов. Несмотря на протесты и призывы отозвать законопроект, юркомитет парламента Грузии в понедельник все же принял его в третьем чтении. Пленарное заседание парламента, на котором планируется принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении запланировано на 14 мая. Противники этой инициативы заявили, что акция протеста не прекратится и продолжится в том числе завтра. Парламент Грузии продолжает работу, несмотря на протесты – видео>>К забастовке в Кутаиси присоединились студенты Государственного университета имени Акакия Церетели. Студенты разных факультетов отказались заходить в аудитории. Они заявляют, что не будут посещать лекции, пока законопроект не будет отозван. В черноморском курортном городе Батуми забастовку объявила часть студентов двух вузов – Батумского госуниверситета имени Шота Руставели и Морской академии. Они призвали администрацию вузов и всех студентов к забастовке. Забастовку против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" поддержала часть студентов и лекторы разных вуз в Тбилиси. Некоторые лекторы опубликовали фотографии пустых аудиторий в социальной сети. "Аудитория пустая. ТГУ, высотный корпус", – написал профессор Тбилисского государственного университета Ото Абесадзе в соцсети. Забастовку также устроили студенты университета Илии, Кавказского международного университета, а также университета Сулхан-Саба Орбелиани, которые присоединились к акции протеста у здания парламента. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Превысила ли полиция силу на акции в Тбилиси?>>Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, общество, тбилиси, кутаиси, батуми, студенты, вузы грузии
Пустые аудитории – студенты бастуют против принятия закона об "иноагентах" в Грузии
13:51 13.05.2024 (обновлено: 14:10 13.05.2024)
В забастовке принимают участие студенты порядка 30 вузов, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Часть студентов разных высших учебных заведений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, объявила забастовку и присоединилась к акциям протеста.
По данным СМИ, в забастовке участвуют студенты порядка 30 вузов. Несмотря на протесты и призывы отозвать законопроект, юркомитет парламента Грузии в понедельник все же принял его в третьем чтении. Пленарное заседание парламента, на котором планируется принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении запланировано на 14 мая. Противники этой инициативы заявили, что акция протеста не прекратится и продолжится в том числе завтра.
К забастовке в Кутаиси присоединились студенты Государственного университета имени Акакия Церетели. Студенты разных факультетов отказались заходить в аудитории. Они заявляют, что не будут посещать лекции, пока законопроект не будет отозван.
К забастовке также присоединились студенты Кутаисского международного университета. "Мы присоединяемся к общему студенческому протесту в стране и покидаем аудитории", – заявили студенты.
В черноморском курортном городе Батуми забастовку объявила часть студентов двух вузов – Батумского госуниверситета имени Шота Руставели и Морской академии. Они призвали администрацию вузов и всех студентов к забастовке.
"Лекторы, выходите, встаньте рядом со своими студентами", – кричали бастующие студенты в коридорах университета.
Забастовку против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" поддержала часть студентов и лекторы разных вуз в Тбилиси. Некоторые лекторы опубликовали фотографии пустых аудиторий в социальной сети.
"Впервые в своей жизни я вошел в пустую аудиторию. Почему? Нетрудно догадаться. Я очень, очень горжусь нашими студентами", – написал лектор Свободного университета, профессор Георгий Мелашвили в соцсети и опубликовал фото.
"Аудитория пустая. ТГУ, высотный корпус", – написал профессор Тбилисского государственного университета Ото Абесадзе в соцсети.
Фото пустой аудитории в соцсети также опубликовала лектор Международного черноморского университета Майя Кутателадзе. "Аудитория пустая. IBSU", – написала Кутателадзе.
Забастовку также устроили студенты университета Илии, Кавказского международного университета, а также университета Сулхан-Саба Орбелиани, которые присоединились к акции протеста у здания парламента.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.