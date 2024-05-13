https://sputnik-georgia.ru/20240513/razvrat-takogo-masshtaba-prosto-nevoobrazim--premer-gruzii-o-dele-blogera-287880485.html
Разврат такого масштаба просто невообразим – премьер Грузии о деле блогера
Разврат такого масштаба просто невообразим – премьер Грузии о деле блогера
Sputnik Грузия
По словам главы правительства, учитывая количество видеозаписей, говорить об их фальсификации не удастся 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T10:52+0400
2024-05-13T10:52+0400
2024-05-13T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Разврат такого масштаба как в деле о незаконных интимных видеозаписях записях блогера Учи Абашидзе, которые опубликовала прокуратура, просто невообразим, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Блогер Уча Абашидзе и его жена Мариам Иашвили обвиняются в незаконном получении и хранении фактов тайны личной жизни. По версии следствия, они вели запись интимных связей обвиняемой с клиентами. В воскресенье Тбилисский горсуд избрал для обоих тюремное заключение в качестве меры пресечения. По словам главы правительства, учитывая количество видеозаписей, говорить об их фальсификации не удастся. "На самом деле, какой информацией я располагаю, речь идет о таком количестве видеозаписей, что ее невозможно фальсифицировать, здесь просто невероятный масштаб разврата", – заявил премьер. По словам главы правительства, преступление будет установлено правоохранительными структурами по соответствующим правилам. То, что разврат и "Национальное движение" – тождественные понятия, это еще раз проявилось в этом деле, заявил Кобахидзе. По данным прокуратуры, в период с 2019 по 2024 год обвиняемыми Абашидзе и Иашвили были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц. Тайно снимал интимные видео жены с клиентами – обвинения против блогера и решение суда >>Кроме того, Уча Абашидзе, по информации ведомства, незаконно хранил в доме боеприпасы – 30 патронов специального военного назначения. Обоим задержанным предъявлены обвинения в "Посягательстве на личную или семейную тайну, информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные". Уче Абашидзе также было предъявлено обвинение по третьей части статьи "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов". Жена блогера Учи Абашидзе тоже задержана: в чем ее обвиняют?>>Преступление предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет. Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, происшествия, ираклий кобахидзе, блогер
грузия, новости, политика, происшествия, ираклий кобахидзе, блогер
Разврат такого масштаба просто невообразим – премьер Грузии о деле блогера
По словам главы правительства, учитывая количество видеозаписей, говорить об их фальсификации не удастся
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Разврат такого масштаба как в деле о незаконных интимных видеозаписях записях блогера Учи Абашидзе, которые опубликовала прокуратура, просто невообразим, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Блогер Уча Абашидзе и его жена Мариам Иашвили обвиняются в незаконном получении и хранении фактов тайны личной жизни. По версии следствия, они вели запись интимных связей обвиняемой с клиентами. В воскресенье Тбилисский горсуд избрал для обоих тюремное заключение в качестве меры пресечения.
"Мы являемся свидетелями чего-то невероятного, и я могу вам сказать, что только "национал" может совершить такое предполагаемое преступление, разврат такого масштаба просто невообразим", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, учитывая количество видеозаписей, говорить об их фальсификации не удастся.
"На самом деле, какой информацией я располагаю, речь идет о таком количестве видеозаписей, что ее невозможно фальсифицировать, здесь просто невероятный масштаб разврата", – заявил премьер.
По словам главы правительства, преступление будет установлено правоохранительными структурами по соответствующим правилам.
То, что разврат и "Национальное движение" – тождественные понятия, это еще раз проявилось в этом деле, заявил Кобахидзе.
По данным прокуратуры, в период с 2019 по 2024 год обвиняемыми Абашидзе и Иашвили были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц.
Кроме того, Уча Абашидзе, по информации ведомства, незаконно хранил в доме боеприпасы – 30 патронов специального военного назначения.
Обоим задержанным предъявлены обвинения в "Посягательстве на личную или семейную тайну, информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные".
Уче Абашидзе также было предъявлено обвинение по третьей части статьи "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов".
Преступление предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.
Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии у блогера Учи Абашидзе обнаружила оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола.