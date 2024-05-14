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О'Брайен назвал условия введения санкций США против Грузии
О'Брайен назвал условия введения санкций США против Грузии
Sputnik Грузия
Координатор Госдепа США по санкциям призвал власти Грузии внести изменения в законопроект об "иноагентах" 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T21:20+0400
2024-05-14T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. США примут меры в виде ограничений, если принятый парламентом Грузии в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" останется в том же виде, что и сейчас, в стране сократится уровень демократии и будет насилие в отношении мирных демонстрантов, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатор по санкциям Джеймс О'Брайен в Тбилиси. Парламент Грузии принял резонансный законопроект об "иноагентах" в третьем, то есть окончательном, чтении днем 14 мая на фоне масштабной акции протеста за стенами законодательного органа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.При этом он пояснил, какие именно ограничения могут быть использованы в отношении грузинской стороны. "Это будут финансовые ограничения или ограничения на поездки людей, которые будут ответственны за эти действия, и членов их семей", – заявил О'Брайен. Он также подчеркнул, что, если закон не будет удовлетворять стандартам и нормам ЕС и продолжится резкая риторика против США и других партнеров, "возникнут риски для наших отношений". Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии&gt;&gt;Акции против т. н. закона об "иноагентах" проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии&gt;&gt;Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совет Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, сша, тбилиси, европа, законопроект об иноагентах
грузия, новости, сша, тбилиси, европа, законопроект об иноагентах

О'Брайен назвал условия введения санкций США против Грузии

21:20 14.05.2024 (обновлено: 22:38 14.05.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentДжеймс О'Брайен
Джеймс О'Брайен - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Координатор Госдепа США по санкциям призвал власти Грузии внести изменения в законопроект об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. США примут меры в виде ограничений, если принятый парламентом Грузии в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" останется в том же виде, что и сейчас, в стране сократится уровень демократии и будет насилие в отношении мирных демонстрантов, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатор по санкциям Джеймс О'Брайен в Тбилиси.
Парламент Грузии принял резонансный законопроект об "иноагентах" в третьем, то есть окончательном, чтении днем 14 мая на фоне масштабной акции протеста за стенами законодательного органа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.

"Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии со стандартами Евросоюза, мы увидим ослабление и подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения", – сказал О'Брайен.

При этом он пояснил, какие именно ограничения могут быть использованы в отношении грузинской стороны.
"Это будут финансовые ограничения или ограничения на поездки людей, которые будут ответственны за эти действия, и членов их семей", – заявил О'Брайен.
Он также подчеркнул, что, если закон не будет удовлетворять стандартам и нормам ЕС и продолжится резкая риторика против США и других партнеров, "возникнут риски для наших отношений".
Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии>>
Акции против т. н. закона об "иноагентах" проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии>>
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совет Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
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