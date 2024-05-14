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О'Брайен назвал условия введения санкций США против Грузии

О'Брайен назвал условия введения санкций США против Грузии

Sputnik Грузия

Координатор Госдепа США по санкциям призвал власти Грузии внести изменения в законопроект об "иноагентах" 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T21:20+0400

2024-05-14T21:20+0400

2024-05-14T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. США примут меры в виде ограничений, если принятый парламентом Грузии в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" останется в том же виде, что и сейчас, в стране сократится уровень демократии и будет насилие в отношении мирных демонстрантов, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатор по санкциям Джеймс О'Брайен в Тбилиси. Парламент Грузии принял резонансный законопроект об "иноагентах" в третьем, то есть окончательном, чтении днем 14 мая на фоне масштабной акции протеста за стенами законодательного органа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.При этом он пояснил, какие именно ограничения могут быть использованы в отношении грузинской стороны. "Это будут финансовые ограничения или ограничения на поездки людей, которые будут ответственны за эти действия, и членов их семей", – заявил О'Брайен. Он также подчеркнул, что, если закон не будет удовлетворять стандартам и нормам ЕС и продолжится резкая риторика против США и других партнеров, "возникнут риски для наших отношений". Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии>>Акции против т. н. закона об "иноагентах" проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совет Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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