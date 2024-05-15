https://sputnik-georgia.ru/20240515/izvestno-kogda-prezident-gruzii-nalozhit-veto-na-zakonoproekt-ob-inoagentakh-287930433.html

Известно, когда президент Грузии наложит вето на законопроект об "иноагентах"

Известно, когда президент Грузии наложит вето на законопроект об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Вступление этого закона в силу в его нынешнем виде уже стало невозможным, заявил парламентский секретарь Зурабишвили 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T19:02+0400

2024-05-15T19:02+0400

2024-05-15T19:05+0400

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

венецианская комиссия

саломе зурабишвили

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президент грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Что конкретно будет написано в вето президента Саломе Зурабишвили, которое она обещала наложить на закон "О прозрачности иностранного влияния", станет известно через две недели, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные НПО и партии, так и западные партнеры. По его словам, президент не собирается вдаваться в постатейное рассмотрение упомянутого закона и в какие-либо формы обсуждения. Президент Грузии рассказала зарубежным гостям о планах по закону об "иноагентах">>"Точка. Говорить об этом излишне. Мы признаем, что в целом в своих вето мы учитываем выводы Венецианской комиссии", – отметил Мсхиладзе. При этом, по его словам, нынешний протест против указанного закона должен продолжиться. О том, что Зурабишвили воспользуется правом вето в отношении закона, но при этом не будет вести переговоры с властью, президент заявила на встрече с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии в Тбилиси. Между тем премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Скандальный закон Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. "Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, венецианская комиссия, саломе зурабишвили , политика, грузия, новости, президент грузии