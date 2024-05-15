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Трое задержанных на акции в Тбилиси пожаловались на жестокость полиции – омбудсмен

Трое задержанных на акции в Тбилиси пожаловались на жестокость полиции – омбудсмен

Sputnik Грузия

Представители аппарата Народного защитника посетили всех задержанных в изоляторах временного помещения 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T13:13+0400

2024-05-15T13:13+0400

2024-05-15T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Аппарат Народного защитника передал в специальную следственную службы жалобы на несоответствующее обращение со стороны трех из 16 задержанных в административном порядке на акции протеста 14 мая. Представители аппарата Народного защитника посетили всех задержанных в изоляторах временного помещения. По данным Народного защитника, одним из пожаловавшихся был Лазаре Григориадис, у которого есть царапины, краснота и ссадины. Накануне вечером МВД Грузии подтвердило задержание 13 митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси после того, как акция протеста вышла за рамки закона и приняла насильственный характер. По версии МВД, участники акции начали целенаправленно повреждать установленное на входе в законодательный орган на проспекте Руставели железное защитное ограждение, в результате чего они смогли пробраться на территорию парламента. Кроме того, они сделали разные надписи красками на здании парламента.В ходе акции были задержаны активисты Давид Кацарава и Лазаре Григориадис, который в конце апреля спустя год лишения свободы вышел из тюрьмы. Вышел на свободу активист, кинувший "коктейль Молотова" в полицейского на акции в Тбилиси>>Президент помиловала Григориадиса сразу после того, как суд приговорил его к девяти годам тюрьмы за метание "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего один из них пострадал. Преступление произошло на акции протеста в марте 2023 года, когда законопроект об "иноагентах" был инициирован в первый раз. Тогда на фоне протестов, переросших в беспорядки законопроект был отозван. Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США в Тбилиси>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, давид кацарава, оон, нато, совет европы, израиль, сша