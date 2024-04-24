https://sputnik-georgia.ru/20240424/vyshel-na-svobodu-aktivist-kinuvshiy-kokteyl-molotova-v-politseyskogo-na-aktsii-v-tbilisi-287530908.html

Вышел на свободу активист, кинувший "коктейль Молотова" в полицейского на акции в Тбилиси

Вышел на свободу активист, кинувший "коктейль Молотова" в полицейского на акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Освобожденный активист поблагодарил президента за помилование 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T16:06+0400

2024-04-24T16:06+0400

2024-04-24T16:44+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Активист Лазаре Григориадис, приговоренный к девяти годам тюрьмы Тбилисским горсудом за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожения имущества путем поджога, вышел на свободу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня подписала акт о помиловании Григориадиса, и после прохождения соответствующих процедур он покинул Глданскую тюрьму. У Глданской тюрьмы Григориадиса ожидали члены семьи, друзья и адвокаты. О том, что Зурабишвили помилует Григориадиса стало известно еще 12 апреля. Власти Грузии сразу после заявления президента о возможном помиловании заявили, что президент выполняет задание оппозиции и фактически сама кинула "коктейль Молотова" в полицию.Президент Грузии действует против государства – партия власти >>Приговор 12 апреля был вторым для Григориадиса. В сентябре 2023 года его приговорили к году и шести месяцам тюремного заключения за физическую расправу над отцом.Детали главного делаСогласно материалам дела, 7 марта 2023 года, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги. Им понадобилось стационарное лечение.Доказательства вины Григориадиса в метании "кокетйля Молотова" были неоспоримы – прокурор >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта 2023 года проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили