https://sputnik-georgia.ru/20240513/ivanishvili-otkazalsya-ot-vstrechi-s-pomoschnikom-gossekretarya-ssha-v-tbilisi-287894384.html

Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США в Тбилиси

Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США в Тбилиси

Sputnik Грузия

СМИ утверждают, что координатор по санкционной политике Госдепа США едет в Грузию с пакетом санкций против Бидзины Иванишвили 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T23:50+0400

2024-05-13T23:50+0400

2024-05-14T00:14+0400

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credit suisse

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатором по санкциям Джеймсом О'Брайеном, который вскоре прибудет в Тбилиси, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.Что намерен обсуждать в Грузии О'Брайен, по словам Кобахидзе, ему неизвестно. Как утверждают СМИ, координатор по санкционной политике госдепартамента США едет в Грузию с пакетом санкций против Иванишвили, который сегодня является почетным председателем "Грузинской мечты".Так премьер ответил на вопрос журналиста, планирует ли "Грузинская мечта", несмотря на возможное введение американских санкций против Иванишвили, принять спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в окончательном, третьем чтении.Закон об "иноагентах" будет принят, но есть шанс что-то изменить - премьер Грузии>>По словам премьера, у решения Иванишвили не встречаться с координатором по санкционной политике госдепартамента США было "свое объяснение"."Корме того, за последние месяцы также были случаи, когда Бидзина Иванишвили отказал во встрече дипломатам и политикам других стран... Во всех случаях причиной отказа было одной и то же – Бидзина Иванишвили говорил, что он итак находится под де-факто санкциями", – заявил Кобахидзе. Премьер напомнил о судебном разбирательстве Иванишвили cо швейцарским банком Credit Suisse и его трастами.По его словам, шантаж и угрозы не работали в марте 2022 года, когда после начала конфликта на Украине заморозили деньги Иванишвили, и сейчас это не сработает. "Никто никаким шантажом и угрозами не заставит Бидзину Иванишвили сделать шаги против государства", – подчеркнул Кобахидзе. Иванишвили заявил, что находится под санкциями>>Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества.С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, законопроект об иноагентах