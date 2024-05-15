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Вузы Грузии предупредили о последствиях приостановления учебного процесса
Вузы Грузии предупредили о последствиях приостановления учебного процесса
Sputnik Грузия
Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T18:01+0400
2024-05-15T18:01+0400
2024-05-15T18:17+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
грузия
новости
общество
национальный центр развития качества образования
тбилиси
вузы грузии
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Образовательные учреждения Грузии обязаны обеспечить беспрепятственный процесс обучения, чтобы не нарушать стандарты аккредитации и авторизации, говорится в заявлении Национального центра развития качества образования. Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии>>Заявление Центра связано с приостановкой и переносом учебного процесса в некоторых образовательных учреждениях страны в последнее время. Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и присоединились к акциям протеста, которые проходят в Тбилиси с 15 апреля. Как отмечено в заявлении, важно, чтобы задержка, приостановление или перенос образовательного процесса не ставили под угрозу достижение целей и результатов обучения, предусмотренных образовательными программами, что, в свою очередь, приведет к нанесению вреда законным интересам обучающихся студентов. Кроме того, по их словам, согласно существующим стандартам, образовательное учреждение должно иметь план беспрепятственного проведения образовательного процесса, обеспечивающий непрерывность основных процессов в учреждении, который учитывает все возможные риски, а также способы их полного или частичного предотвращения. Страсти вокруг законопроекта Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. "Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, общество, национальный центр развития качества образования, тбилиси, вузы грузии
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, общество, национальный центр развития качества образования, тбилиси, вузы грузии
Вузы Грузии предупредили о последствиях приостановления учебного процесса
18:01 15.05.2024 (обновлено: 18:17 15.05.2024)
Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Образовательные учреждения Грузии обязаны обеспечить беспрепятственный процесс обучения, чтобы не нарушать стандарты аккредитации и авторизации, говорится в заявлении Национального центра развития качества образования.
Заявление Центра связано с приостановкой и переносом учебного процесса в некоторых образовательных учреждениях страны в последнее время. Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и присоединились к акциям протеста, которые проходят в Тбилиси с 15 апреля.
"Образовательные учреждения Грузии обязаны обеспечить беспрепятственное проведение образовательного процесса, в соответствии с определенным ими учебно-академическим календарем... Со стороны администраций важно обеспечить беспрепятственное осуществление образовательного процесса в образовательных учреждениях, чтобы не нарушать стандарты аккредитации и авторизации", – говорится в заявлении.
Как отмечено в заявлении, важно, чтобы задержка, приостановление или перенос образовательного процесса не ставили под угрозу достижение целей и результатов обучения, предусмотренных образовательными программами, что, в свою очередь, приведет к нанесению вреда законным интересам обучающихся студентов.
Кроме того, по их словам, согласно существующим стандартам, образовательное учреждение должно иметь план беспрепятственного проведения образовательного процесса, обеспечивающий непрерывность основных процессов в учреждении, который учитывает все возможные риски, а также способы их полного или частичного предотвращения.
Страсти вокруг законопроекта
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.