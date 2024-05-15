https://sputnik-georgia.ru/20240515/vuzy-gruzii-predupredili-o-posledstviyakh-priostanovleniya-uchebnogo-protsessa-287929205.html

Вузы Грузии предупредили о последствиях приостановления учебного процесса

Вузы Грузии предупредили о последствиях приостановления учебного процесса

Sputnik Грузия

Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T18:01+0400

2024-05-15T18:01+0400

2024-05-15T18:17+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

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общество

национальный центр развития качества образования

тбилиси

вузы грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Образовательные учреждения Грузии обязаны обеспечить беспрепятственный процесс обучения, чтобы не нарушать стандарты аккредитации и авторизации, говорится в заявлении Национального центра развития качества образования. Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии>>Заявление Центра связано с приостановкой и переносом учебного процесса в некоторых образовательных учреждениях страны в последнее время. Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и присоединились к акциям протеста, которые проходят в Тбилиси с 15 апреля. Как отмечено в заявлении, важно, чтобы задержка, приостановление или перенос образовательного процесса не ставили под угрозу достижение целей и результатов обучения, предусмотренных образовательными программами, что, в свою очередь, приведет к нанесению вреда законным интересам обучающихся студентов. Кроме того, по их словам, согласно существующим стандартам, образовательное учреждение должно иметь план беспрепятственного проведения образовательного процесса, обеспечивающий непрерывность основных процессов в учреждении, который учитывает все возможные риски, а также способы их полного или частичного предотвращения. Страсти вокруг законопроекта Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. "Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, общество, национальный центр развития качества образования, тбилиси, вузы грузии