https://sputnik-georgia.ru/20240516/eto-popytka-perevorota--papuashvili-o-vystuplenii-glav-mid-stran-es-na-aktsii-v-tbilisi---287946288.html
Это попытка переворота – Папуашвили о выступлении глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси
Это попытка переворота – Папуашвили о выступлении глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси
Sputnik Грузия
Некоторые представители правительств балтийских партнеров, по оценке Папуашвили, зашли слишком далеко в своей риторике 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T16:06+0400
2024-05-16T16:06+0400
2024-05-16T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси является в лучшем случае фарисейством, а в худшем – попыткой устроить в стране переворот, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Главы МИД выступили на акции протеста перед парламентом накануне. Мы все должны говорить об угрозе европейскому будущему Грузии из-за нынешней политики, пока не стало слишком поздно, обратился глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис к собравшимся. Ранее на всех встречах министры критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. По оценке главы грузинского законодательного органа, участие иностранных политиков в антиправительственной акции протеста является недружественным жестом по отношению к грузинскому народу. "Грузия нуждается в друзьях и поддержке, а не в лицемерии и подрыве", – отметил Папуашвили. Обращение к группе возбужденных молодых людей, возглавляемых радикальными оппозиционными партиями, выступающими против правительства, и называние их "всей нацией", по оценке Папуашвили, не тот поступок, который можно ждать от глав МИД стран-участниц ЕС. "При этом способствовать попытке свержения демократически избранного правительства из-за того, что вам не нравится принятое им законодательство, похоже на выписанное из советского пособия", – отметил Папуашвили. В Грузии пытаются устроить "революцию доноров" – Каладзе>>Некоторые представители правительств балтийских партнеров, по оценке Папуашвили, зашли слишком далеко в своей риторике. По его словам, правительство Грузии уже давно доказало свою приверженность европейским и евроатлантическим ценностям и политике. Однако сегодня, как отметил глава парламента, в связи с затянувшейся перспективой членства в НАТО, Грузии в значительной степени приходится в одиночку справляться с вызовами, исходящими из-за рубежа. "Одним из таких вызовов являются непрозрачные иностранные деньги, которые свободно поступают в политическую систему Грузии, в том числе к радикальным группировкам", – отметил Папуашвили. В ответ на эти вызовы был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который как отметил Папуашвили, имеет прецедент на Западе и вписывается в рамки демократического правления. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, литва, сша, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, нато, оон, законопроект об иноагентах
Это попытка переворота – Папуашвили о выступлении глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси
Некоторые представители правительств балтийских партнеров, по оценке Папуашвили, зашли слишком далеко в своей риторике
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси является в лучшем случае фарисейством, а в худшем – попыткой устроить в стране переворот, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.
Главы МИД выступили на акции протеста перед парламентом накануне. Мы все должны говорить об угрозе европейскому будущему Грузии из-за нынешней политики, пока не стало слишком поздно, обратился глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис к собравшимся. Ранее на всех встречах министры критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона.
"Участие иностранных официальных лиц в этом протесте с игнорированием суверенитета Грузии и дипломатической практики во имя "демократии и прав человека" в лучшем случае является фарисейством, а в худшем – попыткой устроить в стране переворот", – написал Папуашвили.
По оценке главы грузинского законодательного органа, участие иностранных политиков в антиправительственной акции протеста является недружественным жестом по отношению к грузинскому народу.
"Грузия нуждается в друзьях и поддержке, а не в лицемерии и подрыве", – отметил Папуашвили.
Обращение к группе возбужденных молодых людей, возглавляемых радикальными оппозиционными партиями, выступающими против правительства, и называние их "всей нацией", по оценке Папуашвили, не тот поступок, который можно ждать от глав МИД стран-участниц ЕС.
"При этом способствовать попытке свержения демократически избранного правительства из-за того, что вам не нравится принятое им законодательство, похоже на выписанное из советского пособия", – отметил Папуашвили.
Некоторые представители правительств балтийских партнеров, по оценке Папуашвили, зашли слишком далеко в своей риторике.
"Представление мира в черно-белом цвете привело их к состоянию, в котором каждый, кто не согласен с их риторикой, автоматически становится врагом. С врагом нужно расправится любыми средствами. И поэтому дипломатию нужно заменить пропагандой. Это всегда правильно", – подчеркнул Папуашвили.
По его словам, правительство Грузии уже давно доказало свою приверженность европейским и евроатлантическим ценностям и политике. Однако сегодня, как отметил глава парламента, в связи с затянувшейся перспективой членства в НАТО, Грузии в значительной степени приходится в одиночку справляться с вызовами, исходящими из-за рубежа.
"Одним из таких вызовов являются непрозрачные иностранные деньги, которые свободно поступают в политическую систему Грузии, в том числе к радикальным группировкам", – отметил Папуашвили.
В ответ на эти вызовы был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который как отметил Папуашвили, имеет прецедент на Западе и вписывается в рамки демократического правления.
"Крещение этого закона "российским" не делает его недемократичным. Более того, это не оправдывает нападки на правительство Грузии. Некоторые из тех, кого затрагивает закон, возражают против него. Протесты часто носят радикальный и насильственный характер", – отметил Папуашвили.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.