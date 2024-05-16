https://sputnik-georgia.ru/20240516/eto-popytka-perevorota--papuashvili-o-vystuplenii-glav-mid-stran-es-na-aktsii-v-tbilisi---287946288.html

Это попытка переворота – Папуашвили о выступлении глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси

Это попытка переворота – Папуашвили о выступлении глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Некоторые представители правительств балтийских партнеров, по оценке Папуашвили, зашли слишком далеко в своей риторике 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T16:06+0400

2024-05-16T16:06+0400

2024-05-16T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси является в лучшем случае фарисейством, а в худшем – попыткой устроить в стране переворот, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Главы МИД выступили на акции протеста перед парламентом накануне. Мы все должны говорить об угрозе европейскому будущему Грузии из-за нынешней политики, пока не стало слишком поздно, обратился глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис к собравшимся. Ранее на всех встречах министры критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. По оценке главы грузинского законодательного органа, участие иностранных политиков в антиправительственной акции протеста является недружественным жестом по отношению к грузинскому народу. "Грузия нуждается в друзьях и поддержке, а не в лицемерии и подрыве", – отметил Папуашвили. Обращение к группе возбужденных молодых людей, возглавляемых радикальными оппозиционными партиями, выступающими против правительства, и называние их "всей нацией", по оценке Папуашвили, не тот поступок, который можно ждать от глав МИД стран-участниц ЕС. "При этом способствовать попытке свержения демократически избранного правительства из-за того, что вам не нравится принятое им законодательство, похоже на выписанное из советского пособия", – отметил Папуашвили. В Грузии пытаются устроить "революцию доноров" – Каладзе>>Некоторые представители правительств балтийских партнеров, по оценке Папуашвили, зашли слишком далеко в своей риторике. По его словам, правительство Грузии уже давно доказало свою приверженность европейским и евроатлантическим ценностям и политике. Однако сегодня, как отметил глава парламента, в связи с затянувшейся перспективой членства в НАТО, Грузии в значительной степени приходится в одиночку справляться с вызовами, исходящими из-за рубежа. "Одним из таких вызовов являются непрозрачные иностранные деньги, которые свободно поступают в политическую систему Грузии, в том числе к радикальным группировкам", – отметил Папуашвили. В ответ на эти вызовы был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который как отметил Папуашвили, имеет прецедент на Западе и вписывается в рамки демократического правления. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, литва, сша, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, нато, оон, законопроект об иноагентах