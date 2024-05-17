https://sputnik-georgia.ru/20240517/vyzyvaet-sereznuyu-trevogu--premer-gruzii-raskritikoval-zayavlenie-glavy-mid-litvy-287969852.html

Вызывает серьезную тревогу – премьер Грузии раскритиковал заявление главы МИД Литвы

Вызывает серьезную тревогу – премьер Грузии раскритиковал заявление главы МИД Литвы

Sputnik Грузия

По оценке Кобахидзе, участие министров стран ЕС в акции протеста в Тбилиси негативно отразится на имидже Евросоюза 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T14:54+0400

2024-05-17T14:54+0400

2024-05-17T14:54+0400

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оон

илья дарчиашвили

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Факт, что, когда страна становится членом Евросоюза, она отказывается от значительной части своего суверенитета, однако когда министр иностранных дел конкретной страны заявляет об этом, то это вызывает серьезную тревогу, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так премьер прокомментировал заявление главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергиса на пресс-конференции в Тбилиси. По словам Ландсбергиса, членство в ЕС означает, что страна должна отказаться от части суверенитета. Так работает эта система, и часть суверенитета переходит в руки Брюсселя, заявил он. По словам премьера, когда несколько месяцев назад один из членов правящей команды отметил, что вступление в ЕС означает отказ от части суверенитета, тогда он подвергся резкой критике со стороны политических оппонентов. "А сегодня эту простую истину трижды повторил министр иностранных дел Литвы", – сказал Кобахидзе. Во время визита главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии выступили на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси. А до этого на всех встречах министры критиковали законопроект, а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. Это неприемлемо – глава МИД о выступлении министров стран ЕС на акции протеста>>По оценке Кобахидзе, участие министров страны ЕС в акции протеста в Тбилиси является несерьезным и негативно отразится на имидже Евросоюза. Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили назвал неприемлемым участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", устроенной оппозицией. А председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал участие министров в акции фарисейством или попыткой устроить в стране переворот. По оценке главы грузинского законодательного органа, участие иностранных политиков в антиправительственной акции протеста является недружественным жестом по отношению к грузинскому народу. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>> Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, литва, тбилиси, эстония, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , оон, илья дарчиашвили, нато