https://sputnik-georgia.ru/20240518/prezident-gruzii-nalozhila-veto-na-zakon-ob-inoagentakh--287986274.html

Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"

Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"

Sputnik Грузия

По словам Зурабишвили, вето не предполагает внесения изменений в закон 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T18:19+0400

2024-05-18T18:19+0400

2024-05-18T18:48+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

новости

грузия

антитабачная политика

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния" и вернет его парламенту. После принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии премьер-министр заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. По ее словам, вето не предполагает внесения изменений в закон. "Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким улучшениям и, таким образом, это очень простое вето. Этот закон должен быть упразднен", – сказала Зурабишвили.Изменить закон в рамках вето возможно лишь при наличии мотивированных замечаний. Ранее в правящей партии утверждали, что при рассмотрении замечаний в вето, рассмотрят замечания Венецианской комиссии, которые будут опубликованы в ближайшее время, если они будут включены в проект президента. Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили>> Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до 10 молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Если президент возглавит оппозицию, то это только на руку "Грузинской мечте" – премьер>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, антитабачная политика