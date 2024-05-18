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Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"
Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"
Sputnik Грузия
По словам Зурабишвили, вето не предполагает внесения изменений в закон 18.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-18T18:19+0400
2024-05-18T18:19+0400
2024-05-18T18:48+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния" и вернет его парламенту. После принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии премьер-министр заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. По ее словам, вето не предполагает внесения изменений в закон. "Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким улучшениям и, таким образом, это очень простое вето. Этот закон должен быть упразднен", – сказала Зурабишвили.Изменить закон в рамках вето возможно лишь при наличии мотивированных замечаний. Ранее в правящей партии утверждали, что при рассмотрении замечаний в вето, рассмотрят замечания Венецианской комиссии, которые будут опубликованы в ближайшее время, если они будут включены в проект президента. Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили>> Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до 10 молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Если президент возглавит оппозицию, то это только на руку "Грузинской мечте" – премьер>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, антитабачная политика
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, антитабачная политика
Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"
18:19 18.05.2024 (обновлено: 18:48 18.05.2024)
По словам Зурабишвили, вето не предполагает внесения изменений в закон
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния" и вернет его парламенту.
После принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии премьер-министр заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения.
"Сегодня я наложила вето на "российский закон", который противоречит нашей Конституции, противоречит всем европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на европейском пути. Это вето полностью оправдано юридически и сегодня же будет отправлено парламенту", – заявила президент Грузии.
По ее словам, вето не предполагает внесения изменений в закон. "Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким улучшениям и, таким образом, это очень простое вето. Этот закон должен быть упразднен", – сказала Зурабишвили.
Изменить закон в рамках вето возможно лишь при наличии мотивированных замечаний. Ранее в правящей партии утверждали, что при рассмотрении замечаний в вето, рассмотрят замечания Венецианской комиссии, которые будут опубликованы в ближайшее время, если они будут включены в проект президента.
Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до 10 молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.