https://sputnik-georgia.ru/20240518/veto-po-zakonu-ob-inoagentakh-stanet-idealnoy-vozmozhnostyu-dlya-dialoga--garibashvili-287985793.html

Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили

Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили уже пообещала воспользоваться правом вето и вернуть его парламенту 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T17:59+0400

2024-05-18T17:59+0400

2024-05-18T18:14+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282969374_68:191:1539:1018_1920x0_80_0_0_04796c4317d97438cc1d5654da2f7bc9.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова к диалогу по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", и вето президента станет для этого идеальной возможностью, заявил лидер правящей партии Ираклий Гарибашвили. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные НПО и партии, так и западные партнеры. Президент пообещала воспользоваться правом вето и вернуть его парламенту. Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до 10 молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона. Премьер-министр готов на дискуссию с молодежью на тему закона об "иноагентах">>"Это предложение очень важно. Я думаю, что воодушевленная молодежь – это сила и энергия, которая должна стать основой для нашего последующего развития и осуществления полезных для страны идей. Диалог необходим, как и спокойная обстановка. Я всегда говорил: мы должны говорить с молодежью. Безусловно, мы видим, что на акциях может быть много политически ангажированной молодежи, но там есть и аполитичные люди, с которыми надо говорить", – сказал Гарибашвили.Он также осудил насилие в отношении участников акции, однако отметил: "радикальной оппозиции" не следует говорить о том, что она сама практиковала.За время протестов жертвами стали более 10 человек, среди которых активисты, лидеры НПО и оппозиции. По всем фактам возбуждены уголовные дела. На данном этапе известно лишь об одном задержанном по факту насилия. Скандальный закон Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Это неприемлемо – глава МИД о выступлении министров стран ЕС на акции протеста>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Между тем премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами страны мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Президент в свою очередь заявила, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости