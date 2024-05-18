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Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили
Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили
Sputnik Грузия
Саломе Зурабишвили уже пообещала воспользоваться правом вето и вернуть его парламенту 18.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-18T17:59+0400
2024-05-18T17:59+0400
2024-05-18T18:14+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова к диалогу по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", и вето президента станет для этого идеальной возможностью, заявил лидер правящей партии Ираклий Гарибашвили. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные НПО и партии, так и западные партнеры. Президент пообещала воспользоваться правом вето и вернуть его парламенту. Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до 10 молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона. Премьер-министр готов на дискуссию с молодежью на тему закона об "иноагентах">>"Это предложение очень важно. Я думаю, что воодушевленная молодежь – это сила и энергия, которая должна стать основой для нашего последующего развития и осуществления полезных для страны идей. Диалог необходим, как и спокойная обстановка. Я всегда говорил: мы должны говорить с молодежью. Безусловно, мы видим, что на акциях может быть много политически ангажированной молодежи, но там есть и аполитичные люди, с которыми надо говорить", – сказал Гарибашвили.Он также осудил насилие в отношении участников акции, однако отметил: "радикальной оппозиции" не следует говорить о том, что она сама практиковала.За время протестов жертвами стали более 10 человек, среди которых активисты, лидеры НПО и оппозиции. По всем фактам возбуждены уголовные дела. На данном этапе известно лишь об одном задержанном по факту насилия. Скандальный закон Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Это неприемлемо – глава МИД о выступлении министров стран ЕС на акции протеста>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Между тем премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами страны мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Президент в свою очередь заявила, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости
Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили
17:59 18.05.2024 (обновлено: 18:14 18.05.2024)
Саломе Зурабишвили уже пообещала воспользоваться правом вето и вернуть его парламенту
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова к диалогу по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", и вето президента станет для этого идеальной возможностью, заявил лидер правящей партии Ираклий Гарибашвили.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные НПО и партии, так и западные партнеры. Президент пообещала воспользоваться правом вето и вернуть его парламенту.
"Команда готова к дискуссии и, если процедурно нет другого выхода, вето станет выходом. В рамках вето возможно найти выход, который разрядит эту обстановку. Если все стороны примут то, что надо принять, это, по моему мнению, будет идеально", – сказал Гарибашвили.
Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до 10 молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона.
"Это предложение очень важно. Я думаю, что воодушевленная молодежь – это сила и энергия, которая должна стать основой для нашего последующего развития и осуществления полезных для страны идей. Диалог необходим, как и спокойная обстановка. Я всегда говорил: мы должны говорить с молодежью. Безусловно, мы видим, что на акциях может быть много политически ангажированной молодежи, но там есть и аполитичные люди, с которыми надо говорить", – сказал Гарибашвили.
Он также осудил насилие в отношении участников акции, однако отметил: "радикальной оппозиции" не следует говорить о том, что она сама практиковала.
"Я осуждаю и отстраняюсь от всяческого насилия. Но неприемлемо, когда осуществляющие насилие говорят о каких-то отдельных инцидентах, которые, безусловно, должны быть расследованы. И я верю, что они будут расследованы. Какая сила говорит с нами? Та, которая сама пытала, насиловала и убивала?" – заявил Гарибашвили.
За время протестов жертвами стали более 10 человек, среди которых активисты, лидеры НПО и оппозиции. По всем фактам возбуждены уголовные дела. На данном этапе известно лишь об одном задержанном по факту насилия.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Между тем премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами страны мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Президент в свою очередь заявила, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон".