https://sputnik-georgia.ru/20240520/veto-prezidenta-gruzii-na-zakon-ob-inoagentakh-lish-politicheskoe-upryamstvo--deputat-288005964.html

Депутат: вето президента Грузии на закон об "иноагентах" - политическое упрямство

Депутат: вето президента Грузии на закон об "иноагентах" - политическое упрямство

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла изменить ни единого слова в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", а это... 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T19:01+0400

2024-05-20T19:01+0400

2024-05-20T20:24+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

венецианская комиссия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла изменить ни единого слова в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", а это свидетельствует о том, что представленный закон исправен с правовой точки зрения, и вето является лишь политическим упрямством, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. Как отметил Кадагишвили, президент не изменила ни слова в законопроекте, принятом парламентом. В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу. "Грузинская мечта" преодолеет вето президента на закон об "иноагентах" – Папуашвили>>Что касается заключения Венецианской комиссии, то, по словам Кадагишвили, оно, предположительно, поступит на текущей неделе, после чего правящая партия обсудит его правовую сторону. По словам депутата, процессы в парламенте будет идти как раньше. Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до десяти молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах