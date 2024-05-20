https://sputnik-georgia.ru/20240520/veto-prezidenta-gruzii-na-zakon-ob-inoagentakh-lish-politicheskoe-upryamstvo--deputat-288005964.html
Депутат: вето президента Грузии на закон об "иноагентах" - политическое упрямство
Депутат: вето президента Грузии на закон об "иноагентах" - политическое упрямство
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла изменить ни единого слова в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", а это... 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T19:01+0400
2024-05-20T19:01+0400
2024-05-20T20:24+0400
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
венецианская комиссия
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла изменить ни единого слова в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", а это свидетельствует о том, что представленный закон исправен с правовой точки зрения, и вето является лишь политическим упрямством, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. Как отметил Кадагишвили, президент не изменила ни слова в законопроекте, принятом парламентом. В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу. "Грузинская мечта" преодолеет вето президента на закон об "иноагентах" – Папуашвили>>Что касается заключения Венецианской комиссии, то, по словам Кадагишвили, оно, предположительно, поступит на текущей неделе, после чего правящая партия обсудит его правовую сторону. По словам депутата, процессы в парламенте будет идти как раньше. Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до десяти молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона. Скандальный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, венецианская комиссия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла изменить ни единого слова в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", а это свидетельствует о том, что представленный закон исправен с правовой точки зрения, и вето является лишь политическим упрямством, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу.
"Законопроект с правовой точки зрения исправен и соответствует высоким стандартам. В преамбуле, в письме указано, что он является российским и т. д. Других поправок к этому законопроекту внесено не было. Таким образом, это вето ради вето, то есть это вопрос политического упрямства", – заявил Кадагишвили.
Как отметил Кадагишвили, президент не изменила ни слова в законопроекте, принятом парламентом.
"В последнем пункте добавлено одно предложение о том, что этот закон будет действовать только один день. Президент не смогла дать более правовую оценку этому законопроекту", – отметил Кадагишвили.
В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.
Что касается заключения Венецианской комиссии, то, по словам Кадагишвили, оно, предположительно, поступит на текущей неделе, после чего правящая партия обсудит его правовую сторону.
"Я не хочу заранее создавать никаких ожиданий. Я еще раз повторяю, премьер-министр несколько раз заявлял, что если есть хотя бы один предметный, правовой аргумент, мы готовы его обсудить. Вето будет преодолено в любом случае, потому что в вето нечего учитывать", – заявил Кадагишвили.
По словам депутата, процессы в парламенте будет идти как раньше.
"Если придет оппозиция, то будет кричать, что закон российский. Мы продолжим законодательную работу", – отметил Кадагишвили.
Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до десяти молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.