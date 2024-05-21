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Механизмы защиты, которые нужны ЕС, нужны и Грузии – Талаквадзе
Механизмы защиты, которые нужны ЕС, нужны и Грузии – Талаквадзе
Sputnik Грузия
Парламент Грузии принял такие же регуляции прозрачности, какие есть в 15 странах ЕС, отметил лидер правящей партии 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T12:12+0400
2024-05-21T12:12+0400
2024-05-21T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия расположена в очень сложном геополитическом месте, поэтому стране нужны такие же механизмы защиты, как и странам Евросоюза, где действуют законы о прозрачности иностранного финансирования, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Премьер Грузии назвал реальную цель противников закона об "иноагентах">>Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные неправительственные организации и партии, так и западные партнеры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето и вернула его парламенту. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Депутат: вето президента Грузии на закон об "иноагентах" – политическое упрямство>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, арчил талаквадзе, политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, арчил талаквадзе, политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия
Механизмы защиты, которые нужны ЕС, нужны и Грузии – Талаквадзе
Парламент Грузии принял такие же регуляции прозрачности, какие есть в 15 странах ЕС, отметил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия расположена в очень сложном геополитическом месте, поэтому стране нужны такие же механизмы защиты, как и странам Евросоюза, где действуют законы о прозрачности иностранного финансирования, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные неправительственные организации и партии, так и западные партнеры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето и вернула его парламенту.
"Наша страна расположена на очень сложной геополитической локации, поэтому мы отвечаем на эти вызовы соответствующим образом. Парламент Грузии принял такие же регуляции прозрачности, которые есть в 15 странах ЕС. Я имею в виду реестры прозрачности. Механизмы защиты, которые нужны Европе, нужны ЕС, нужны и Грузии", – заявил Талаквадзе.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.