https://sputnik-georgia.ru/20240521/mekhanizmy-zaschity-kotorye-nuzhny-es-nuzhny-i-gruzii--talakvadze-288018052.html

Механизмы защиты, которые нужны ЕС, нужны и Грузии – Талаквадзе

Механизмы защиты, которые нужны ЕС, нужны и Грузии – Талаквадзе

Sputnik Грузия

Парламент Грузии принял такие же регуляции прозрачности, какие есть в 15 странах ЕС, отметил лидер правящей партии 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T12:12+0400

2024-05-21T12:12+0400

2024-05-21T12:12+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

арчил талаквадзе

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новости

европа

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия расположена в очень сложном геополитическом месте, поэтому стране нужны такие же механизмы защиты, как и странам Евросоюза, где действуют законы о прозрачности иностранного финансирования, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Премьер Грузии назвал реальную цель противников закона об "иноагентах">>Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные неправительственные организации и партии, так и западные партнеры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето и вернула его парламенту. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Депутат: вето президента Грузии на закон об "иноагентах" – политическое упрямство>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, арчил талаквадзе, политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия