https://sputnik-georgia.ru/20240522/gruziya-na-poroge-peremen-vneshnyaya-politika-tbilisi-i-davlenie-izvne-288047902.html

Грузия на пороге перемен? Внешняя политика Тбилиси и давление извне

Грузия на пороге перемен? Внешняя политика Тбилиси и давление извне

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили рассуждает... 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T20:00+0400

2024-05-22T20:00+0400

2024-05-22T20:05+0400

аналитика

грузия

арно хидирбегишвили

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политика

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Грузины наконец должны перестать быть фраерами по жизни (извините за сленг). Чтобы они ни делали, США и Евросоюз не обидятся, не уйдут из Грузии, не оставят нас в покое, потому что не Евросоюз и НАТО нужны Грузии, а Грузия нужна США и Великобритании, а руководители Евросоюза – это обычные иностранные агенты, потому что получают деньги от США. По каким же причинам Грузия привлекательна для США и Великобритании? Нет, это не многовековые памятники культуры, многоголосие или природа, а геополитически стратегическая территория на южном фланге России, по которой проходят транснациональные транспортные и энергетические магистрали, а еще – богатейшие запасы пресной воды и золота. 20 мая мои слова подтвердились. Видя, что руководителей Грузии напугать не удалось, мол, Грузию в Евросоюз не примем, санкции против вас введем! – США изменили тактику. Ядерная супердержава №1 дала задний ход перед маленькой слабой Грузией и начала торг с ее властью, мол, если вы отзовете закон об "иноагентах" и дадите нам возможность подготовить оппозицию к парламентским выборам, мы введем для граждан Грузии безвизовый режим с США, заключим Соглашение о свободной торговле между Грузией и США и продадим Грузии системы ПРО, чтобы она защищалась от России. Опять употреблю сленг (топорные действия американцев без сленга не прокомментируешь!) и скажу, что Вашингтон вешает нам лапшу на уши. Во-первых, безвиз с США мало кому в Грузии нужен. Кто хотел посетить США или остаться там, давно это сделали. Во-вторых, безвиз должен вступить в силу при условии, что власть позволит на выборах победить оппозиции (у американцев проблемы с логикой – значит, власть добровольно должна уступить место оппозиции, чтобы потом кто-то летал в США без визы?!). А в-третьих, к этому времени в США президентом опять станет Трамп и вернет жесткую политику в отношении мигрантов. Что касается свободной торговли, тут вообще полный лохотрон: грузинская продукция неинтересна американскому рынку, тем более, пока она достигнет США, то станет "золотой"! Грузинская продукция востребована и конкурентоспособна на российском рынке, на турецком, в странах СНГ, которые к ней привыкли, ни в Европу и ни в США грузинская продукция не пробьется, потому что она не отвечает западным стандартам. И главный нонсенс – пакет военной помощи (неужели на американских складах остался какой-то антиквариат после помощи Украине?!). Тут уже впору приглашать консультанта-психиатра: какая такая российская угроза грозит Грузии, от которой ее защитят американские ракеты?! Разве психически адекватные люди такое скажут или в такое поверят?! Грузия расширяет торговлю и туризм с Россией, транспортные связи, увеличивает количество прямых авиарейсов, ведет прагматичную политику, которую по достоинству ценят в Москве – о какой войне с Россией речь?! Но в США, как видно, откопали методичку времен "Холодной войны", потому что ничего лучше придумать не смогли. Кризис жанра. США сегодня предлагают Грузии то, что она уже имеет от России – безвиз и торговлю! А вот оружие – да, это чисто американская опция, которая везде работает одинаково: Конгресс утверждает военную помощь какой-нибудь стране, но доллары остаются в США на закупку американского вооружения. Значит, американцы не такие уж "тупые", как говорил Михаил Задорнов, а просто… примитивные! Нет, это не гениальная простота и не противоположность гордыне, то есть скромность и демократичность, которая отличает настоящих людей и которой учит Бог. Простота американских рубаха-парней – это простота, которая хуже воровства, как гласит русская пословица. Американцы не понимают разницы между ценностями и ценой, достоинством и стоимостью, но не только американцы, но и новые грузины – грузинская молодежь, которая сегодня подала голос и оккупировала центральные проспекты Тбилиси, Кутаиси, Батуми! Поэтому граница между нами проходит не по географической карте, а по нашим семьям, когда родители и дети находятся по разные стороны баррикад (в прямом смысле этого слова, если иметь в виду Тбилиси и импровизированные баррикады на проспекте Руставели, которыми молодежь периодически блокирует здание парламента). Американцы и грузинские иностранные агенты не признают ценностей, которые бесценны для традиционных грузин (культура, язык, православие, что хранили грузинскую нацию веками) и предлагают цену, чтобы грузины от них отказались. Стоимость американцы устанавливают сами, не учитывая достоинство грузин, если, мол, 20 лет мы покупали грузин оптом и недорого, и они продавались – не торговались, с удовольствием становились нашими иностранными агентами, то, что случилось сегодня?! Все в мире имеет свою стоимость, какое тут, к черту, достоинство?! Американцы не понимают и обижаются, мол, мы заплатили цену за ваши ценности, так давайте же товар! Американцы, по своей простоте, не могут понять, что Светицховели, Самеба, Кашвети, Сиони и тысячи храмов в Грузии – это не экзотика, не колотит и не этнографические музеи, а второй дом каждого православного грузина, которые он делит с Богом! Святой Илия Праведный учит, что грузинские ценности – Язык, Отечество и Вера – не продаются ни за какую цену и что у достоинства нет стоимости. Оно бесценно! Но не будем валить все на грузинскую молодежь GEN Z – давно ли грузинские власти не продавали грузинский язык – якобы важнее английский, на котором мы говорим с нашими стратегическими партнерами?! Давно ли грузинские власти не продавали грузинское Отечество – Абхазию, Самачабло, Давид Гареджи?! Давно ли грузинские власти не терроризировали Грузинскую Православную Церковь и ее Патриарха, чтобы открыть в церквях рестораны и кинозалы, как на Западе?! Вопросы риторические...Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240517/dve-raznye-gruzii-na-shestviyakh-v-tbilisi-287974268.html

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2024

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, грузия, арно хидирбегишвили, нато, колумнисты, политика