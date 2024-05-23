https://sputnik-georgia.ru/20240523/espch-podtverdil-chto-saaakashvili-ne-politzaklyuchennyy--glava-minyusta-288060166.html

ЕСПЧ подтвердил, что Саакашвили не политзаключенный – глава Минюста

ЕСПЧ подтвердил, что Саакашвили не политзаключенный – глава Минюста

Sputnik Грузия

ЕСПЧ посчитал, что Саакашвили не обосновал политическую мотивацию его уголовного преследования в достаточной степени 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T17:20+0400

2024-05-23T17:20+0400

2024-05-23T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека своим решением подтвердил, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не является политическим заключенным, заявил министр юстиции Грузии. ЕСПЧ посчитал, что Саакашвили не обосновал политическую мотивацию его уголовного преследования в достаточной степени, ссылаясь на конкретные факты, поэтому отклонил жалобы. По его словам, решение ЕСПЧ – еще одно подтверждение того, что правосудие в отношении Саакашвили осуществлялось по международным стандартам. "Сегодняшнее решение ЕСПЧ – еще одно подтверждение того, что в Грузии в отношении Саакашвили правосудие было осуществлено с полным соблюдением европейских стандартов", – сказал Брегадзе. По его словам, решение Европейского суда поставило точку в кампании против Грузии. Он также особо отметил, что ЕСПЧ также полностью разделил позицию, что право на помилование президента не представляет собой абсолютной дискреции и злоупотребление им может быть уголовно наказуемым. ЕСПЧ рассмотрел иски экс-президента по поводу двух дел об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, по которым Саакашвили уже вынесен приговор и не нашел ни одного нарушения Европейской конвенции по правам человека, в том числе и в вопросе беспристрастности суда. Сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами уже более двух лет утверждают, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. Европарламент принял четыре резолюции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав его политическим заключенным. Первая резкая резолюция по Грузии была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 25 апреля 2024 года. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, еспч, европарламент, рати брегадзе