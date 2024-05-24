https://sputnik-georgia.ru/20240524/byla-li-ugroza-premeru-gruzii-evrokomissar-zayavil-o-vyrvannykh-iz-konteksta-slovakh-288064302.html

Была ли угроза премьеру Грузии? Еврокомиссар заявил о вырванных из контекста словах

Была ли угроза премьеру Грузии? Еврокомиссар заявил о вырванных из контекста словах

Sputnik Грузия

Ранее, в четверг, Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему, напомнив о Фицо 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T00:11+0400

2024-05-24T00:11+0400

2024-05-24T01:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей сделал заявление с объяснениями, что он подразумевал, напоминая премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе о покушении на главу правительства Словакии Роберта Фицо.Ранее, в четверг, Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему. По словам премьера, еврокомиссар перечислил меры, которые западные политики могут принять в случае преодоления парламентом Грузии вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и добавил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и вы должны быть осторожны".Он подчеркнул, что принятие законопроекта может привести к неконтролируемым процессам на улицах Тбилиси."Полностью осознавая очень сильные проевропейские настроения в грузинском обществе, во время моего телефонного разговора я счел необходимым обратить внимание премьер-министра на важность не усугублять и без того хрупкую ситуацию принятием этого закона, что может привести к дальнейшей поляризации и возможным неконтролируемым ситуациям на улицах Тбилиси", – сказано в заявлении.Премьер-министр Грузии заявил об угрозах со стороны еврокомиссара>>Он подчеркнул, что упоминание покушения на Фицо было связанно именно с этим. "В связи с этим последнее трагическое событие в Словакии было приведено в качестве примера и указания на то, к чему может привести столь высокий уровень поляризации в обществе даже в Европе", – говорится в заявлении еврокомиссара. Покушение на премьер-министра Словакии, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил несколько огнестрельных ранений.Злоумышленник был задержан сразу на месте преступления. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который, по данным МВД, руководствовался политическими мотивами. Следствие не исключает наличия сообщников у стрелявшего.Что касается Грузии, в Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации несколько раз перерастали в беспорядки, а полиция применила силу. В последние дни акции протеста стали малочисленными. Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию."Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, словакия, роберт фицо, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, грузия - евросоюз, евросоюз