https://sputnik-georgia.ru/20240524/gruziya-obespokoena-stigmatizatsiey-zakona-ob-inoagentakh---spiker-parlamenta-288077120.html
Грузия обеспокоена стигматизацией закона об "иноагентах" – спикер парламента
Грузия обеспокоена стигматизацией закона об "иноагентах" – спикер парламента
Sputnik Грузия
В грузинском законодательстве нет понятия "иностранный агент", вместо этого используется термин "организация, представляющая интересы иностранного... 24.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-24T20:02+0400
2024-05-24T20:02+0400
2024-05-24T20:11+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии обеспокоены стигматизацией законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и прикреплением к нему дискредитирующих ярлыков, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании комитета ПАСЕ. Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. После этого лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема дискуссии вокруг законопроекта закрыта. Он отметил, что международные аналоги закона более жесткие. "На самом деле, нравится кому-то это или нет, международные аналоги гораздо строже, поскольку их правовые записи более жесткие, чем грузинская версия. Более того, в грузинском законодательстве нет понятия "иностранный агент", вместо этого используется термин "организация, представляющая интересы иностранного государства". Он аналогичен термину ЕС "организация, представляющая интересы третьих стран", который мы встречаем в проекте директивы, разработанной Европейской комиссией", – сказал Папуашвили По его словам, закон влияния повысит уровень ответственности и подотчетности некоммерческих организаций. Грубая попытка ограничить независимость Грузии – "Грузинская мечта" о возможных санкциях >>"Это улучшит политическую и избирательную системы в Грузии и позволит более инклюзивно участвовать в процессе разработки политики некоммерческим организациям", – сказал Папуашвили. Он отметил, что Грузия не согласна с выводами Венецианской комиссии. Время покажет, что единственной целью закона "О прозрачности иностранного влияния" является поддержка прочности политической, экономической системы и систем безопасности, а также укрепление устойчивости Грузии перед лицом вызовов, добавил он. Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы выразил сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения и принял законопроект во всех трех чтениях. По мнению комиссии, закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, заглушения и в конечном итоге ликвидации объединений и средств массовой информации, которые получают даже небольшую часть своих средств из-за границы. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена >> Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, сша, законопроект об иноагентах
Грузия обеспокоена стигматизацией закона об "иноагентах" – спикер парламента
20:02 24.05.2024 (обновлено: 20:11 24.05.2024)
В грузинском законодательстве нет понятия "иностранный агент", вместо этого используется термин "организация, представляющая интересы иностранного государства", заявил спикер
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии обеспокоены стигматизацией законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и прикреплением к нему дискредитирующих ярлыков, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании комитета ПАСЕ.
Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. После этого лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема дискуссии вокруг законопроекта закрыта.
"Мы обеспокоены стигматизацией этого закона внутренними и внешними игроками, а также тенденцией к поспешным выводам. С самого начала к закону был прикреплен ярлык "российский". На самом деле "российский закон" – это дискредитационная политическая метафора, целью которой является стигматизация закона и вызов общественных волнений", – сказал Папуашвили.
Он отметил, что международные аналоги закона более жесткие.
"На самом деле, нравится кому-то это или нет, международные аналоги гораздо строже, поскольку их правовые записи более жесткие, чем грузинская версия. Более того, в грузинском законодательстве нет понятия "иностранный агент", вместо этого используется термин "организация, представляющая интересы иностранного государства". Он аналогичен термину ЕС "организация, представляющая интересы третьих стран", который мы встречаем в проекте директивы, разработанной Европейской комиссией", – сказал Папуашвили
По его словам, закон влияния повысит уровень ответственности и подотчетности некоммерческих организаций.
"Это улучшит политическую и избирательную системы в Грузии и позволит более инклюзивно участвовать в процессе разработки политики некоммерческим организациям", – сказал Папуашвили.
Он отметил, что Грузия не согласна с выводами Венецианской комиссии.
"Мы не разделяем мнения Венецианской комиссии. Ведь непонятно, почему прозрачность может быть недемократичной или неевропейской? Соответственно, мы преодолеем вето президента Грузии по этому закону", – сказал Папуашвили.
Время покажет, что единственной целью закона "О прозрачности иностранного влияния" является поддержка прочности политической, экономической системы и систем безопасности, а также укрепление устойчивости Грузии перед лицом вызовов, добавил он.
Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы выразил сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения и принял законопроект во всех трех чтениях.
По мнению комиссии, закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, заглушения и в конечном итоге ликвидации объединений и средств массовой информации, которые получают даже небольшую часть своих средств из-за границы.
Страсти вокруг законопроекта
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.
Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.