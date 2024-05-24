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Грубая попытка ограничить независимость Грузии – "Грузинская мечта" о возможных санкциях

Грубая попытка ограничить независимость Грузии – "Грузинская мечта" о возможных санкциях

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" назвала заявление Блинкена продолжением антигрузинской риторики США 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T17:45+0400

2024-05-24T17:45+0400

2024-05-24T18:01+0400

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роберт фицо

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

сша

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена является попыткой грубого и циничного ограничения суверенитета и независимости Грузии, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Блинкен заявил, что Госдеп в ответ на принятие в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Блинкен также объявил о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией. Правящая партия назвала санкции беспрецедентным явлением в мировой истории. "Это беспрецедентное явление в мировой истории, когда официальный представитель одной страны угрожает законодателю другой страны санкциями только потому, что он проголосовал за закон о прозрачности Это событие будет записано серыми буквами в историю мировой политики", – говорится в заявлении. "Грузинская мечта" назвала заявление Блинкена продолжением антигрузинской риторики США. По мнению правящей партии, сама борьба с иностранным влиянием актуальна во всем мире. "Мы уже не говорим о том, что против закона "О прозрачности иностранного влияния" никто не смог представить нам ни одного аргумента. Мы уже не говорим о том, что подобные законы в более строгой форме действуют в США, Франции и в других странах, в отношении которых США не накладывали санкций. Также подобный законопроект активно рассматривается ЕС. Более того, президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляейн заявила, что закон, инициированный ЕС, будет ведущей линией ее избирательной кампании, так как иностранные влияние и вмешательство в политику – сегодня для ЕС главный вызов", – говорится в заявлении. Политика шантажа и угроз – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Блинкена >>Правящая партия отметила, что санкции в данном случае контрпродуктивны. "Никакой шантаж не заставит нас предпринять шаги против страны. В такой ситуации санкции будут только контрпродуктивны и вредят только вводящему санкции. Соответственно, призываем всех действовать прагматично и предпринимать действенные шаги для оздоровления отношений, что входит одинаково в интересы грузинского и американского народов", – говорится в заявлении. Также протест у партии вызвал факт распространения санкций на членов семьи. "Тут же надо отметить, что распространение санкций на членов семьи, в том числе на несовершеннолетних детей, является формой санкций, от которой не только строго отказалась Европа в сороковых годах прошлого века, но и которую не использовал Советский Союз с шестидесятых годов. В цивилизованном мире на протяжении десятков лет было признано, что отрицание принципа субъективной оценки, то есть распространение санкций на членов семьи, – фашистко-большевистское явление. Сейчас же эту форму санкций использует официальный представитель США, что поразительно", – говорится в заявлении. При этом в правящей партии отмечают, что на фоне угроз премьер-министру Грузии со стороны еврокомиссара такие санкции не удивляют. Накануне премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему. По словам премьера, еврокомиссар перечислил меры, которые западные политики могут принять в случае преодоления парламентом Грузии вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и добавил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и вы должны быть осторожны". Вскоре Вархей сделал заявление с объяснениями, что он подразумевал, напоминая премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе о покушении на Роберта Фицо. Как отметил Вархей, определенная часть телефонного разговора была вырвана из контекста. При этом он подчеркнул, что принятие законопроекта может привести к неконтролируемым процессам на улицах Тбилиси. В правящей партии также отмечают, что ранее США уже вводили санкции против грузинских судей, но это никак не сказалось на работе суда. США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии >>"Напомним также, что несколько месяцев назад аналогичное визовое ограничение также без всяких оснований и фактов от имени Блинкена было введено против грузинских судей, после же они цинично заявили, что не собираются предоставлять факты и мы сами должны расследовать этот вопрос. Несмотря на визовые ограничения, судебная система продолжает функционировать, и это решение не оказало никакого влияния на грузинский суд", – говорится в заявлении. Весной 2022 года в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена >> Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, роберт фицо, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, сша, законопроект об иноагентах