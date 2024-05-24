https://sputnik-georgia.ru/20240524/parlament-gruzii-vernetsya-k-rassmotreniyu-zakona-ob-inoagentakh-27-maya-288075420.html

Парламент Грузии вернется к рассмотрению закона об "иноагентах" 27 мая

Парламент Грузии вернется к рассмотрению закона об "иноагентах" 27 мая

Sputnik Грузия

В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T17:10+0400

2024-05-24T17:10+0400

2024-05-24T17:19+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии рассмотрит вопрос преодоления вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на заседании 27 мая. Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. После этого лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема дискуссии вокруг законопроекта закрыта. Юридический комитет парламента 27 мая рассмотрит в одном чтении как существующий законопроект, так и мотивированные замечания к нему. Депутат: закон об "иноагентах" – это защита суверенитета Грузии >>В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу. Кроме того, свои замечания по поводу законопроекта высказала Венецианская комиссия. Она рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы выразил сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения и принял законопроект во всех трех чтениях. По мнению комиссии, закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, заглушения и в конечном итоге ликвидации объединений и средств массовой информации, которые получают даже небольшую часть своих средств из-за границы.Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников>>Венецианская комиссия подчеркнула, что действующее законодательство Грузии уже содержит положения, требующие от неправительственных организаций и СМИ регистрации и отчетности, в том числе об источниках финансирования. По мнению комиссии, в случае если существующие положения окажутся недостаточными, властям Грузии следует рассмотреть возможность внесения поправок в существующие законы в соответствии с европейскими и международными стандартами. Суть проекта Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода в 2023 году – было зарубежным финансированием. В год раз они должны заполнять декларацию. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Иностранная сила – это: Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Декларация будет публичной, однако какие конкретно данные будут опубликованы определи министерство юстиции. Кроме того, Минюст будет иметь право проводить мониторинг для выявления организации иностранного влияния или для проверки соблюдения требований закона. Основанием для проведения мониторинга может стать решение полномочного лица министерства или поступившее в Минюст заявление, в котором содержится "надлежащее указание" на конкретную организацию, проводящую интересы иностранной силы. Если субъект, удовлетворяющий вышеуказанным критериям, не станет регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, либо заполнять декларацию, он будет оштрафован на 25 тысяч лари. Скандал вокруг проекта Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах