https://sputnik-georgia.ru/20240525/advokat-saakashvili-konsultiroval-venetsianskuyu-komissiyu-po-zakonu-ob-inoagentakh-288084395.html
Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах"
Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах"
Sputnik Грузия
В подтверждение своих слов депутат выложил два документа с именем Джереми Макбрайда 25.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-25T13:15+0400
2024-05-25T13:15+0400
2024-05-25T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Джереми Макбрайд, глава экспертной группы Совета Европы, подготовивший по заказу Европейского совета доклад по грузинскому закону о прозрачности, был адвокатом Михаила Саакашвили в Страсбургском суде, утверждает депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишивили. Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы выразил сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения и принял законопроект во всех трех чтениях. Дело Саакашвили в ЕСПЧ не закрыто – адвокаты готовят апелляцию в Большую палату суда>>В подтверждение своих слов депутат опубликовал в соцсети два документа с именем Джереми Макбрайда – титульный лист заключения Венецианской комисии и выписку из и дела Европейского суда "Саакашвили против Грузии". Именно так будут побеждены все, кто попытается попрать верховенство закона, принцип прозрачности, национальные ценности, суверенитет и наше достоинство в Грузии, добавил он. ЕСПЧ отклонил жалобы гражданина Украины Михаила Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление БлинкенаОппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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михаил саакашвили, грузия, новости, политика, сша, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, совет европы, венецианская комиссия
михаил саакашвили, грузия, новости, политика, сша, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, совет европы, венецианская комиссия
Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах"
13:15 25.05.2024 (обновлено: 13:45 25.05.2024)
В подтверждение своих слов депутат выложил два документа с именем Джереми Макбрайда
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Джереми Макбрайд, глава экспертной группы Совета Европы, подготовивший по заказу Европейского совета доклад по грузинскому закону о прозрачности, был адвокатом Михаила Саакашвили в Страсбургском суде, утверждает депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишивили.
Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы выразил сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения и принял законопроект во всех трех чтениях.
В подтверждение своих слов депутат опубликовал в соцсети два документа с именем Джереми Макбрайда – титульный лист заключения Венецианской комисии и выписку из и дела Европейского суда "Саакашвили против Грузии".
"Иными словами, смог бы юрист, отстаивающий законность самых аморальных преступлений Саакашвили, написать объективное юридическое заключение по грузинскому закону о прозрачности? Конечно же, нет! А для тех, кто его нанял, было ли для них адвокатирование Саакашвили решающим фактором? Господин Макбрайд вместе с Саакашвили проиграл оба дела против Грузии!" – написал Ионатамишвили.
Именно так будут побеждены все, кто попытается попрать верховенство закона, принцип прозрачности, национальные ценности, суверенитет и наше достоинство в Грузии, добавил он.
ЕСПЧ отклонил жалобы гражданина Украины Михаила Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году.
Страсти вокруг законопроекта
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.
Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.