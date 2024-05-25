https://sputnik-georgia.ru/20240525/advokat-saakashvili-konsultiroval-venetsianskuyu-komissiyu-po-zakonu-ob-inoagentakh-288084395.html

Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах"

Адвокат Саакашвили консультировал Венецианскую комиссию по закону об "иноагентах"

Sputnik Грузия

В подтверждение своих слов депутат выложил два документа с именем Джереми Макбрайда 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T13:15+0400

2024-05-25T13:15+0400

2024-05-25T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Джереми Макбрайд, глава экспертной группы Совета Европы, подготовивший по заказу Европейского совета доклад по грузинскому закону о прозрачности, был адвокатом Михаила Саакашвили в Страсбургском суде, утверждает депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишивили. Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы выразил сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения и принял законопроект во всех трех чтениях. Дело Саакашвили в ЕСПЧ не закрыто – адвокаты готовят апелляцию в Большую палату суда>>В подтверждение своих слов депутат опубликовал в соцсети два документа с именем Джереми Макбрайда – титульный лист заключения Венецианской комисии и выписку из и дела Европейского суда "Саакашвили против Грузии". Именно так будут побеждены все, кто попытается попрать верховенство закона, принцип прозрачности, национальные ценности, суверенитет и наше достоинство в Грузии, добавил он. ЕСПЧ отклонил жалобы гражданина Украины Михаила Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление БлинкенаОппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, грузия, новости, политика, сша, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, совет европы, венецианская комиссия