https://sputnik-georgia.ru/20240524/delo-saakashvili-v-espch-ne-zakryto---advokaty-gotovyat-apellyatsiyu-v-bolshuyu-palatu-suda-288073991.html

Дело Саакашвили в ЕСПЧ не закрыто – адвокаты готовят апелляцию в Большую палату суда

Дело Саакашвили в ЕСПЧ не закрыто – адвокаты готовят апелляцию в Большую палату суда

Sputnik Грузия

Замминистра юстиции уверен, что Большая палата ЕСПЧ откажется принимать апелляцию к рассмотрению 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T14:36+0400

2024-05-24T14:36+0400

2024-05-24T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Адвокаты осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются обжаловать решение Европейского суда по правам человека в Большой палате ЕСПЧ, заявил защитник Саакашвили Бека Басилая. ЕСПЧ отклонил жалобы гражданина Украины Михаила Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. ЕСПЧ не нашел нарушений по делу о помиловании убийц Гиргвлиани части 1 статьи 6 Конвенции, в которой говорится, что каждый имеет право на "справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона". Защита Саакашвили настаивала на том, что рассматривающий его дело судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не мог быть беспристрастным, так как в 2006 году он был помощником судьи, который рассматривал само дело об убийстве Гиргвлиани. Ни в одном из дел ЕСПЧ не нашел нарушений пункта D части 3 статьи 6 Конвенции касательно сбора доказательств национальными судами. Решением ЕСПЧ кампания по освобождению Саакашвили завершена навсегда – глава Минюста >>Защита Саакашвили настаивала на том, что показания свидетелей не должны были быть приняты национальными судами в качестве надежных доказательств, так как они содержали противоречия. Суд пояснил, что хоть статья 6 Европейской конвенции по правам человека и гарантирует право на справедливое судебное разбирательство, она не устанавливает никаких правил относительно допустимости доказательств как таковых. Это в первую очередь регулируется национальным законодательством. Между тем замминистра юстиции Бека Дзамашвили уверен, что Большая палата ЕСПЧ откажется принимать иск к рассмотрению. По его словам, адвокаты пытаются оправдаться перед судом. "Что касается других статей, они могут это сделать, если захотят, но мы думаем, что это просто возможность оправдаться перед заявителем как-то избежать неудобств, вызванных решением. Они пытаются отложить вопрос, хотя мы уверены, что Большая палата, скорее всего, не примет к рассмотрению этот вопрос", – сказал Бека Дзамашвили. По делу Гелашвили экс-президент был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий и организацию нанесения тяжкого вреда здоровью человека, к 3 годам тюрьмы – за злоупотребление служебным положением по делу Гиргвлиани. Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии>>Согласно принципу поглощения приговоров, Саакашвили получил 6 лет. В заключении он находится с ноября 2021 года. Сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами уже более двух лет утверждают, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. Европарламент принял четыре резолюции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав его политическим заключенным. Первая резкая резолюция по Грузии была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 25 апреля 2024 года. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Решение ЕСПЧ по делу Саакашвили поставило точку в клевете – спикер парламента Грузии >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, европейский суд по правам человека, тбилисский городской суд